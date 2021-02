Der Valentinstag macht auch vor Fortnite nicht halt. Deshalb ist es in Season 5, Woche 11 eure Aufgabe, Grimmbis Liebestrank an einem von drei Fundorten einzusammeln. Wir zeigen euch, wo genau ihr die Tränke finden könnt,

Grimmbis Liebestrank ist zwar an drei unterschiedlichen Fundorten versteckt, einsammeln müsst ihr das Getränk jedoch nur ein einziges Mal, um die Quest abzuschließen. Der Liebestrank scheint in jedem Match an allein drei Fundorten zu spawnen. Wo genau ihr das Item also einsammeln wollt. könnt ihr selbst entscheiden.

Fortnite: Grimmbis Liebstrank auf der Koralleninsel – Fundort

Der wahrscheinlich einfachste Fundort des Liebestrankes ist auf der Westseite der Koralleninsel. Haltet dort nach dem großen Haus mit dem rosagarbenen Muscheldach Ausschau. Der Liebestrank befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes.

Fortnite: Grimmbis Liebstrank in Stealthy Stronghold – Fundort

Optional könnt ihr Grimmbis Liebestrank auch in Stealthy Stronghold finden. Landet dazu im süd-westlichen Viertel des Gebiets. Orientiert euch am besten an der Mini-Karte, der Fundort des Trankes ist unmittelbar unter dem Ypsilon.

Fortnite: Grimmbis Liebstrank in der Pfannkuchenfestung – Fundort

Wenn ihr wollt, könnt ihr den Liebestrank auch in der Pfannkuchenfestung einsammeln, allerdings raten wir euch daovn ab. Da es sich bei der Festung um einen beliebten Landeplatz handelt, wird die Zone heiß umkämpft sein, bevor ihr den Trank einsammeln könnt. Falls ihr das Risiko dennoch auf euch nehmen wollt, findet ihr den Liebestrank im zentralen Turm auf einem Tisch im Erdgeschoss.

Sobald ihr Grimmbis Liebestrank an einem Fundort eurer Wahl eingesammelt habt, werdet ihr mit 20.000 Erfahrungspunkten für euren Battle Pass belohnt.

