In einem ersten Trailer gibt Activision den Starttermin der 2. Season von Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War bekannt. Die Geschichte wird im Dschungel von Laos fortgesetzt, wo ein neuer Operator schon wartet.

Mit jeder neuen Season gibt es neue und kostenlose Inhalte für Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Ein erster Trailer gibt schon mal einen groben Ausblick auf das, was euch ab dem 25. Februar 2021 in Call of Duty erwartet. Neue Einsichten in die Vorkommnisse, die auf eine neue Warzone-Map hindeuten, liefert der Trailer noch nicht. Informationen dazu sind aber in den nächsten Tagen zu erwarten.

Neuer Operator wartet im Dschungel von Lagos

Wie im Trailer zu sehen, verschlägt es euch in Season 2 unter anderem in den Dschungel von Lagos. Die Geschichte aus Season 1 wird fortgesetzt, in Lagos soll Adler von euch befreit werden, nachdem er in der Mall The Pines gefangen genommen wurde. Außerdem gilt es noch dem Feind das tödliche Nova 6-Gas aufzuspüren, welches durch ein Kartell-Netzwerk verteilt wird. Perseus-Agent Naga ist der Drahtzieher und somit auch der neue Operator für Season 2.

Neue Waffen

Im Trailer sind bereits einige Waffen sehr präsent zu sehen:

Wie in jeder neuen Season wird auch wieder einen neuen kostenpflichtigen Battle Pass mit 100 Stufen geben. Als Setting für zumindest eine neue Multiplayer-Map dürfte mit dem Trailer nun auch der Dschungel in Laos feststehen. In den kommenden Tagen sind noch ausführliche Informationen zur neuen Season und den neuen Inhalten zu erwarten.