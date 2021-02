Laut dem Künstler Clayton Haugen hat Activision einen Charakter für Call of Duty bei ihm geklaut und das, ohne sich viel Mühe dabei zugeben. Deswegen verklagt er den Publisher jetzt.

Der Autor und Fotograf Clayton Haugen strebt eine Klage gegen Activision an. Er wirft dem Publisher vor, einen von ihm entwickelten Charakter kopiert und als Operator in Call of Duty: Modern Warfare integriert zu haben.

Wie Torrentfreak berichtet, hat Haugens den Charakter „Cade Janus“ bereits vor Jahren für einen Film-Pitch entwickelt und mit einem Model Bilder des Charakters gemacht. Cade Janus soll laut der Klageschrift von Activision und Infinity Ward kopiert und als der Operator Mara veröffentlich worden sein.

Das Model für Cade Janus war Alex Zedra, hier ein Bild von ihr als der Charakter von Haugen:

Dem geneigten Call of Duty-Spieler Spieler dürfte, wenn nicht schon beim Namen Alex Zedra, aufgefallen sein, dass das Model tatsächlich die Person hinter dem Call of Duty-Charakter Mara ist. Auf sämtlichen Werbebannern für Season 1 von Modern Warfare und natürlich auch im Spiel selbst verkörpert Alex Zedra den Operator Mara.

Grundsätzlich kann Activision natürlich dasselbe Model wie Haugen anheuern, in der Klageschrift heißt es jedoch, Activision hätte:

Haugens Fotos von Cade Janus als Vorlage für das genaue Aussehen ihrer eigenen Bilder genutzt dasselbe Model angeheuert, das für Haugens Fotos posiert hat das Model gefragt, Haugen nach der gleichen Kleidung und Ausrüstung zu fragen, die sie auf den Cade-Janus-Fotos trägt dieselbe Stylisten angeheuert, die das Model für Haugens Cade-Janus-Fotos gestylt hat sie angewiesen, das Model genauso wie für Haugens Cade-Janus-Fotos zu stylen sie angewiesen, das Haar des Models genauso zu stylen, wie für Haugens Cade-Janus-Fotos und dieselbe Haarverlängerung zu benutzen das Model fotografiert und einen 3D-Scan angefertigt mit Haugens Cade-Janus-Fotos als Vorlage

Der Schrift liegen diverse Beispielbilder bei, die Fotos von Cade Janus und Mara miteinander vergleichen und zeigen sollen, wie identisch beide Charaktere sind.

Haugens Charakter Cade Janus ist die Protagonistin seiner Geschichte „November Renaissance“ und für beides sowie die Fotos sieht er sich als Schöpfer. Er klagt aufgrund der Verletzung seiner Rechte als Urheber. Er verlangt deswegen die Profite zu erhalten, die Activision mit dieser Urheberrechtsverletzung machen konnte, da diese nur durch seine Arbeit zustande gekommen sind. Activision hat sich aktuell noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.