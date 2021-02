Der Valentinstag steht vor der Tür und auch in Fortnite wird das Fest der Liebe geehrt. Zur Feier des Tages müsst ihr drei Pralinenschachteln in Pleasant Park, Holly Hedges und Retail Row findet. Wir zeigen euch alle Fundorte.

Fortnite Facts

Die Pralinenschachteln erkennt ihr an ihrem herzförmigen Aussehen. Auf der roten Verpackung ist außerdem das Wort LOVE geschrieben. Ihr könnt die Schokolade darüber hinaus bereits von weitem erkennen, da sie, wie so viele Sammelgegenstände in Fortnite, von einem blauen Licht umgeben sind. Sobald ihr nah genug dran seid, müsst ihr nur noch mit den Schachteln interagieren, um sie einzuammeln.

Hinweis: Wie jede Woche sind auch in Season 5, Woche 11 wieder 10 neue XP-Münzen in Fortnite versteckt. Wir zeigen euch Wie jede Woche sind auch in Season 5, Woche 11 wieder 10 neue XP-Münzen in Fortnite versteckt. Wir zeigen euch alle Fundorte der EP-Münzen in unserem Guide.

Pralinenschachtel in Holly Hedges – Fundort

In Holly Hedges findet ihr die Pralinenschachtel im Gebäude ganz im Süd-Westen des Ortes. Dort liegt die Schachtel auf einem Tisch im Esszimmer, im Erdgeschoss des Hauses.

Pralinenschachtel in Retail Row – Fundort

In Retail Row findet ihr die Pralinenschachtel im Nord-Osten des Ortes. Dort befindet sich das NOMS-Lebensmittelgeschäft. Betretet den Laden und ihr findet die Pralinenschachtel direkt beim Haupteingang.

Pralinenschachtel in Pleasant Park – Fundort

Die letzte Schokoladenpackung ist in Pleasant Park versteckt. Betretet das gelbe Haus, ganz im Westen des Ortes. Dort liegt die Pralinenschachtel im südlichsten Zimmer des Erdgeschosses auf einem Schreibtisch.

Sobald ihr alle drei Pralinenschachteln gefunden habt, erhaltet ihr nicht nur 20.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass, sondern schaltet auch Phase der 2 der dazugehörigen Questreihe frei.