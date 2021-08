Das Bokuto-Turnier gehört zu den exklusiven Aktivitäten auf der Insel Iki im Ghost of Tsushima Director's Cut. Hier müsst ihr 4 verschiedene Duelle mit Holz-Katanas gewinnen und dabei unterschiedliche Strategien beachten. Wir geben euch hier Tipps zu allen Duellen im Turnier der geheimen Bucht.

Das Turnier der geheimen Bucht starten (Insel Iki)

Bevor ihr das Bokuto-Turnier starten könnt, müsst ihr zunächst etwas die Hauptquest verfolgen. Nach Abschluss der Quest „Jin aus Yarikawa“ wird das Turnier der geheimen Bucht in Funes Zuflucht zugänglich. Es wird mit einem Symbol aus gekreuzten Katanas auf der Karte markiert.

Sprecht mit dem markierten NPC vor der Duellarena, damit er euch die Regeln erklärt. In den Kämpfen müsst ihr euren Gegner 5-mal treffen, bevor ihm oder ihr das gelingt. Dabei werden keine tödlichen Waffen genutzt, sondern Holz-Katanas.

Nach dem Gespräch könnt ihr mit drei NPCs rund um die Duellarena sprechen und sie zum Kampf herausfordern. Der letzte Duellant wird freigeschaltet, nachdem ihr die drei zuvor besiegt habt. Im folgenden Video zeigen wir euch bereits alle Duelle mit entsprechenden Taktiken. Unter dem Video findet ihr weitere Tipps zu den einzelnen Gegnern.

Hinweis: Wir spielen im Video auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Die Option für leichtere Kämpfe ist auf „Aus“ eingestellt.

Habt ihr alle 4 Duelle im Bokuto-Turnier gewonnen, schaltet ihr mit „Ein paar Splitter“ eine der Trophäen von Ghost of Tsushima frei.

Verbannten Mönch (Owan) besiegen

Der Mönch greift euch stets mit einem Fußkick an. Nutzt die Mond-Kampfhaltung und wartet, bis er auf euch zustürmt. Weicht dann per Kreis-Taste nach hinten aus und drückt die Dreieck-Taste, um mit einem Kick eurerseits seine Deckung zu durchbrechen. Drückt dann die Viereck-Taste für einen schnellen Angriff, um ihn zu treffen. Diesen Vorgang könnt ihr 5-mal wiederholen, um diesen Kampf relativ leicht zu gewinnen.

Belohnung für den Sieg: 100x Vorräte

Brutalen Plünderer (Kai) besiegen

Kai wird euch fast ausschließlich mit nicht parierbaren Attacken angreifen. Am einfachsten besiegt ihr ihn, wenn ihr im letzten Moment vor seinem Angriff mit der Kreis-Taste nach links oder rechts ausweicht und dann einen schnellen Angriff mit der Viereck-Taste in seine Seite ausführt. Welche Kampfhaltung ihr dabei anwendet, spielt keine Rolle.

Belohnung für den Sieg: 100x Vorräte

Mörderische Händlerin (Take) besiegen

Während der ersten drei Siegpunkte wird euch Take immer von selbst aus mit parierbaren Attacken angreifen. Pariert diese im letzten Moment und führt dann einen schnellen Angriff mit der Viereck-Taste aus. Danach wird sie defensiver und ihr müsst sie selbst erst mit zwei bis drei Angriffen locken, bevor sie zuschlägt. Sie nutzt dann eine von zwei möglichen parierbaren Attacken. Pariert diese ebenfalls und schlagt dann zu, um die letzten beiden Siegpunkte zu erlangen. Auch hier ist die gewählte Kampfhaltung nicht so wichtig.

Belohnung für den Sieg: 100x Vorräte

Blutroten Fischer (Sao) besiegen

Nach den ersten drei Duellen erscheint Sao automatisch am Duellring und ihr könnt ihn ansprechen. Er hat einige Tricks im Kampf parat und wird euch fast ausschließlich mit nicht parierbaren Attacken angreifen. Am einfachsten konnten wir ihn besiegen, indem wir ihm in schneller Folge 3-mal mit der Kreis-Taste ausgewichen sind und ihn dann mit der Viereck-Taste in der Seite erwischt haben. Die gewählte Kampfhaltung bleibt hier euch überlassen.

Belohnung für den Sieg: 125x Vorräte, 3x Seide, Katana-Skin „Das verborgene Herz“

Hinweis: Bei Sao handelt es sich gleichzeitig um den „Rote Farbe“-Händler. Habt ihr ihn besiegt, steht er euch ab sofort als Händler für diverse Skins zur Verfügung. Sein Standort südöstlich von Fort Sakai wird euch auf der Karte markiert.

Habt ihr noch Fragen oder Probleme beim Turnier der geheimen Bucht in Ghost of Tsushima? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!