Mythische Geschichten gehören zu den schwierigsten Quests in Ghost of Tsushima, belohnen euch dafür aber auch mit den besten Belohnungen im Spiel. Wir zeigen euch die Startpunkte aller mythischen Geschichten und führen euch mit unseren Lösungen durch die Quests.

Ghost of Tsushima Facts

Insgesamt gibt es neun mythische Geschichten in Ghost of Tsushima. Sie werden mit einem blauen Symbol auf der Karte markiert und verteilen sich über die drei Regionen von Tsushima, ihr könnt sie also nicht alle von Beginn an abschließen. In unseren Walkthroughs auf den Folgeseiten dieses Guides zeigen wir euch die Startpunkte der Quests und geben euch Walkthroughs mit an die Hand. Nutzt auch das folgende Inhaltsverzeichnis, um direkt zu bestimmten mythischen Geschichten zu springen:

Alle 9 Mythischen Geschichten in Ghost of Tsushima

Mythische Geschichten könnt ihr bereits von Spielbeginn an in eurem Aufzeichnungen-Menü einsehen. Sie werden dort bereits gelistet, allerdings sagt euch das Spiel, dass ihr erst mehr Informationen in der Spielwelt sammeln müsst, bevor sie aktiv werden.

Wie wir es euch bereits in den Tipps zu Ghost of Tsushima beschrieben haben, solltet ihr immer mit NPCs mit Sprechblasen reden. Diese verraten euch nämlich unter anderem auch die Startpunkte der mythischen Geschichten. Sie werden auch als Fragezeichen-Orte auf der Karte markiert, wenn ihr sie noch nicht entdeckt habt. Ihr solltet Mongolenlager in der Spielwelt befreien, um solche Orte in der Umgebung sichtbar zu machen.

Es lohnt sich die Quests so früh wie möglich abzuschließen, denn als Belohnung bekommt ihr etwa den Langbogen und ihr lernt der Reihe nach vier mythische Kampfkünste, die euch den Spielverlauf enorm erleichtern, weil sie sehr viel Schaden verursachen und eure Feinde sogar verängstigen können, wenn ihr sie einsetzt. Durch den Abschluss aller neun mythischen Geschichten schaltet ihr mit „Geschichtenerzähler“ und „Schätze der Vergangenheit“ zudem zwei der Trophäen von Ghost of Tsushima frei.

Auf den Folgeseiten zeigen wir euch die Startpunkte und Lösungen zu allen mythischen Geschichten im Spiel. Nutzt auch das Inhaltsverzeichnis oben, um direkt zu bestimmten Quests zu springen. Solltet ihr Fragen oder Probleme zu den Missionen haben, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.