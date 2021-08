Wollt ihr alle Trophäen im letzten großen PS4-Exklusivtitel Ghost of Tsushima freischalten, müsst ihr jede Menge Mongolen über den Jordan schicken. Generell gestaltet sich die Jagd nach der Platin-Trophäe eher langwierig als schwierig. Mit unserem Leitfaden samt Roadmap führen wir euch zu 100%.

Ghost of Tsushima Facts

Vor allzu große Herausforderungen wird euch das Freischalten aller Trophäen in Ghost of Tsushima zwar nicht stellen, aufwendig wird es aber trotzdem. So müsst ihr etwa alle besetzten Mongolenlager auf der Insel Tsushima befreien und auch sämtliche Nebenquests abschließen. Mit unseren allgemeinen Tipps zum Spiel bereiten wir euch darauf schon vor. Der folgende Trophäen-Leitfaden hilft euch hingegen bei den 100% Spielabschluss.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen (Hauptspiel)

Insgesamt könnt ihr in Ghost of Tsushima 52 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 9x Silber, 40 Bronze) freischalten.

Der Weg zu 100% in Ghost of Tsushima (Roadmap) Ihr werdet ca. 50 - 60 Stunden benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt.

benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt. Es gibt keine verpassbaren Trophäen . Ihr könnt euch nach Ende der Story frei in der Spielwelt bewegen und Verpasstes nachholen.

. Ihr könnt euch nach Ende der Story frei in der Spielwelt bewegen und Verpasstes nachholen. Der gewählte Schwerigkeitsgrad spielt für die Trophäen keine Rolle. Ihr könnt alles auch auf „Einfach“ freischalten.

Ihr könnt alles auch auf „Einfach“ freischalten. Es gibt keine Online-Trophäen.

Das Spiel hat zwei unterschiedliche Enden, die jedoch für die Trophäen keine Rolle spielen. Ihr könnt also das Ende wählen, das ihr möchtet.

Ihr könnt also das Ende wählen, das ihr möchtet. Im Spiel gibt es insgesamt 403 Sammelobjekte , die im Sammlungen-Menü unter „Erkundung“ und „Artefakte“ getrackt werden. Allerdings müsst ihr sie nicht alle für die Platin-Trophäe sammeln . Sashimono-Banner etwa könnt ihr ignorieren. Von den Aufzeichnungen und Artefakten der Mongolen müsst ihr mit je 20 Stück wiederum nur einen Anteil finden.

, die im Sammlungen-Menü unter „Erkundung“ und „Artefakte“ getrackt werden. . Sashimono-Banner etwa könnt ihr ignorieren. Von den Aufzeichnungen und Artefakten der Mongolen müsst ihr mit je 20 Stück wiederum nur einen Anteil finden. Die meisten Trophäen werdet ihr automatisch im Spielverlauf freischalten. Ihr könnt also das Spiel genießen, ohne auf die Trophies zu achten und anschließend unserem Leitfaden folgen, um die restlichen Trophäen zu holen, die euch noch fehlen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über alle Trophäen von Ghost of Tsushima mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr weitere Guides und Videos bei einzelnen Trophäen, um euch die Freischaltung zu erleichtern.

Vorsicht! Aus Spoiler-Gründen haben wir die geheimen und versteckten Trophäen in einer separaten Tabelle weiter unten gelistet.

Symbol Erfolg Trophäe Lebende Legende Platin Erhalte alle Trophäen.

Geschichtenerzähler Silber Schließe alle mythischen Geschichten ab.

Mythische Geschichten sind spezielle Nebenquests, die mit einem blauen Symbol auf der Weltkarte markiert werden. NPCs mit Sprechblasen in Siedlungen und Lagern von Überlebenden verraten euch manchmal ihre Startpunkte. Sie beginnen immer bei Musikern und werden mit einer animierten Zwischensequenz eingeleitet. Für die Trophäe müsst ihr alle 7 mythischen Geschichten abschließen. Sie verteilen sich wie folgt auf die Regionen:

Hinweis: Klickt auf die einzelen Missionen für detaillierte Walkthroughs.

Izuhara

Der Fluch von Uchitsune: Startet beim Musiker im Hiyoshi-Heilbad

Der Himmelsschlag: Startet beim Musiker östlich vor der Schmiede von Komatsu bei der Flussfall-Brücke.

Die Legende von Tadayori: Startet beim Musiker am Lagerfeuer bei der bewachsenen Biegung in Tsutsu.

Toyotama

Das Phantom von Yarikawas Rache: Startet beim Musiker in Alt-Yarikawa nahe der Brücke, die zum letzten Gefecht der Rebellen führt.

Der unbesiegbare Gosaku: Startet beim Musiker vor dem Ortseingang nach Akashima.

Die sechs Klingen des Kojiro: Startet beim Musiker in der Umugi-Bucht. Im Erdgeschoss des Hauses, in dem Fürstin Sanjo residiert.

Kamiagata

Die unsterbliche Flamme: Startet beim Musiker bei der Kreuzung nördlich des Jogaku-Tempels. Südwestlich vom Jogaku-Berg.

Helfende Schwerthand Gold Schließe alle Geschichten von Tsushima ab.

Geschichten von Tsushima sind Nebenquests, die mit einem silbernen Symbol auf der Weltkarte markiert werden. NPCs mit Sprechblasen in Siedlungen und Lagern von Überlebenden verraten euch manchmal ihre Startpunkte. Die Geschichten schließen dabei auch die Questreihen eurer Gefährten im Spiel ein.

Für die Trophäe müsst ihr alle 61 Geschichten von Tsushima abschließen. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen:

Hinweis: Klickt auf die einzelen Missionen für die genauen Startpunkte und Walkthroughs.

Izuhara

Toyotama

Kamiagata

Im Aufzeichnungen-Menü könnt ihr übrigens einsehen, welche Geschichten ihr schon abgeschlossen habt und so herausfinden, welche euch noch fehlen.

Glänzender Stahl Bronze Besiege 20 Gegner mit einem Gegenangriff nach einer perfekten Parade.

Die perfekte Parade ist die erste Ablenkungsfähigkeit, die ihr im Techniken-Menü bei den Samurai-Fähigkeiten für einen investierten Technikpunkt lernen könnt. Habt ihr sie freigeschaltet, müsst ihr im letzten Moment vor einem Gegnerangriff die L1-Taste drücken, um eine perfekte Parade auszuführen. Seid ihr erfolgreich, wird eine kurze Zeitlupe ausgelöst und ihr könnt anschließend die Viereck- oder Dreieck-Taste für einen Gegenangriff drücken.

Das Timing ist hier wichtig! Drückt ihr zu früh die L1-Taste gilt es nur als normale Parade ohne Zeitlupe. Habt ihr Probleme damit, lohnt sich ein Ausflug zum Frühlingsfälle-Schrein in Izuhara. Schließt diesen ab, um euch den Talisman von Mizu no Kami als Belohnung zu verdienen. Dieser erleichtert euch das Ausführen von perfekten Paraden.

Bedenkt auch, dass der Gegenangriff nach der perfekten Parade tödlich sein muss. Bekämpft daher vor allem spätere Feinde im Spiel zunächst etwas, bis sie nur noch einen kurzen roten Balken Lebensenergie haben. Führt dann eine perfekte Parade bei ihnen aus, damit der folgende Gegenangriff tödlich ist und für die Trophäe gezählt wird. Insgesamt müsst ihr dies 20-mal wiederholen.

Schön aus dem Handgelenk Bronze Besiege die maximale Anzahl an Gegnern in einem einzigen Herausforderungskampf.

Diese Trophäe könnt ihr erst freischalten, sobald ihr die Sakai-Klan-Rüstung erhalten habt. Ihr bekommt sie automatisch während der Story-Mission „Geister der Vergangenheit“ in Akt II in Toyotama. Diese hat die Eigenschaft, dass sie die Herausfordern-Serie um 1 erhöht. Ihr müsst diese dann noch zusätzlich auf die maximale Stufe IV verbessern, damit dieser Bonus auf 2 erhöht wird.

Zusätzlich müsst ihr bei den Geist-Techniken in den Entwicklungstaktiken die Techniken „Herausfordern-Serie“ und „Verbesserte Herausfordern-Serie“ freischalten.

Mit der maximal verbesserten Sakai-Klan-Rüstung und den freigeschalteten Techniken könnt ihr nun 5 Feinde auf einmal in einem einzigen Herausforderungskampf besiegen. Gelingt euch dies fehlerfrei, schaltet sich die Trophäe frei.

Im folgenden Video zeigen wir euch auch noch einmal, wie ihr die Trophäe freischalten könnt:

Zu allem bereit Bronze Bringe 50 Mal Gegner ins Taumeln.

Um einen Gegner ins Taumeln zu bringen, müsst ihr durch seine Deckung brechen, die durch den weißen Balken über dem Feind angezeigt wird. Damit euch das gelingt kann euch besonders Gosakus Rüstung helfen, da diese den Taumelschaden erhöht. Diese Trophäe werdet ihr automatisch freischalten, da ihr auf der Jagd nach Platin weit mehr als 50 Gegner ins Taumeln bringen werdet.

Es kann nur einen geben Bronze Schließe alle Duelle erfolgreich ab.

Duelle sind quasi die Bosskämpfe im Spiel und werden immer durch eine Zwischensequenz eingeläutet. Im Duell selbst ist auch die Kameraposition anders und Lebensenergie, Deckung und Name des Feindes werden euch am oberen Bildschirmrand eingeblendet.

Duelle gibt es bei Story-Missionen, den Geschichten von Tsushima, mythischen Geschichten und auch auch beim Befreien von besetzten Gebieten. Da ihr diese Aktivitäten für andere Trophäen sowieso alle abschließen müsst, braucht ihr euch um diese Trophäe keine Gedanken machen, da ihr sie automatisch auf dem Weg dorthin freischalten werdet.

Unheimliche Präzision Bronze Töte 20 Gegner mit Angriffen aus der Geist-Kampfhaltung heraus.

Die Geist-Kampfhaltung schaltet ihr erst während der Story-Mission „Der Geist von Yarikawa“ in Akt II frei. Gelingt es euch einen Anführer aus der Tarnung heraus zu töten oder 7 Feinde in Folge zu töten, ohne selber Schaden zu nehmen, könnt ihr die Geist-Kampfhaltung durch das Drücken von L3+R3 aktivieren. Das Bild wird dann schwarz-weiß und ihr könnt drei Gegner mit jeweils einem tödlichen Schlag niederstrecken, bevor ihr erneut 7 Kills sammeln oder einen Anführer heimlich töten müsst, um wieder zum Geist zu werden. Tötet für die Trophäe 20 Gegner aus der Geist-Kampfhaltung heraus.

Der legendäre Geist Bronze Erweitere deine Legende und erhalte den Titel „Geist von Tsushima“.

Durch alle Aktivitäten im Spielverlauf wächst euer Legendenstatus und ihr schaltet so auch neue Technikpunkte frei. Zudem bekommt ihr bei einem Aufstieg neue Titel verpasst. Um diese Trophäe braucht ihr euch keine Gedanken machen, weil sie automatisch während der Jagd nach anderen Trophäen freigeschaltet werden wird.

Die Rehenfolge der Titel bis zum „Geist von Tsushima“ sieht wie folgt aus:

Der gebrochene Samurai Der wandernde Samurai Die Hoffnung der Menschen Der unnachgiebige Wind Der Schattensamurai Der Held von Tsushima Der rachsüchtige Wächter Der geisterhafte Samurai Die Klinge des Dämons Der tosende Sturm Der Geist von Tsushima

Helles Köpfchen Bronze Erlerne die Stein-, Wasser-, Wind- und Mond-Kampfhaltungen.

Neue Kampfhaltungen erlernt ihr durch das Beobachten und Töten von Mongolenanführern. Diese begegnen euch während Missionen, vor allem aber beim Befreien von besetzten Gebieten, die mit roten Symbolen auf der Karte markiert werden.

Anführer trainieren meist irgendwo in einem Mongolenlager an ihren Kampftechniken. Macht sie ausfindig ohne dabei Alarm auszulösen und haltet dann die R2-Taste in ihrer Nähe gedrückt, um sie zu beoabachten. Ihr könnt sie auch einfach direkt töten, aber durch das Beobachten und Töten, bekommt ihr einen Punkt Fortschritt mehr auf dem Weg zur nächsten freigeschalteten Kampfhaltung.

Die Stein-Kampfhaltung (Effektiv gegen Schwertkämpfer) ist von Beginn an freigeschaltet. Die weiteren Kampfhaltungen schaltet ihr wie folgt frei:

Wasser-Kampfhaltung (Effektiv gegen Schildträger): 3 Anführer beobachtet oder getötet.

3 Anführer beobachtet oder getötet. Wind-Kampfhaltung (Effektiv gegen Speer- und Axtkämpfer): 8 weitere Anführer beobachtet oder getötet.

8 weitere Anführer beobachtet oder getötet. Mond-Kampfhaltung (Effektiv gegen Barbaren): 12 weitere Anführer beobachtet oder getötet.

Je nachdem wie gründlich ihr beim Beobachten seid, könnt ihr alle Kampfhaltungen schon recht früh im Spielverlauf freischalten, da ihr sehr vielen Anführern im Spielverlauf begegnet.

Mit allen Wassern gewaschen Bronze Erlerne alle Techniken für Geist-Wurfwaffen.

Mit jedem neuen Legendentitel, den ihr euch verdient, dürft ihr eine neue Geistwaffe freischalten. Nach fünf Aufstiegen solltet ihr dann alle Geistwaffen (Kunai, Schwarzpulverbombe, Rauchbombe, Haftbombe und Windglocke) erhalten haben.

Investiert nun noch unter Techniken → Geist → Geistwaffen 5 Technikpunkte in die jeweils erste Technik dieser fünf Geistwaffen, um die Trophäe freizuschalten.

Der perfekte Sturm Bronze Verbessere dein Schwert vollständig.

Für diese Trophäe müsst ihr euer Sakai-Katana bei einem Schwertschmied (findet ihr in allen größeren Siedlungen) auf die maximale Stufe VII verbessern. Insgesamt braucht ihr dabei folgende Ressourcen:

3.250x Vorräte

320x Eisen

155x Stahl

13x Gold

Talisman-Sammler Bronze Statte alle 6 Plätze mit einem Talisman aus.

Um diese Trophäe freizuschalten, müsst ihr zunächst alle 6 Plätze für Talismane im Ausrüstungsmenü freischalten. Dafür müsst ihr insgesamt 16 Fuchsbauten im Spielverlauf finden und die Inari-Schreine verehren, zu denen euch die Füchse führen.

Packt dann einen Talisman in jeden Ausrüstungsplatz, um die Trophäe freizuschalten. Insgesamt gibt es 49 Fuchsbauten und für die Trophäe „Körper, Geist und Seele“ müsst ihr diese ohnehin alle besuchen. Bedenkt, dass ihr in die Talisman-Plätze 3-6 nur niedere Talismane (silber) einsetzen könnt.

Reich beschenkt Bronze Sammle 10 Geschenke.

Geschenke verdient ihr euch ganz automatisch im Spielverlauf, wenn ihr etwa Nebenmissionen abschließt oder den Einwohnern der Spielwelt helft. Ihr könnt euch dann regelmäßig Geschenke bei Geschenkaltaren abholen. Sobald ein Geschenk verfügbar ist, leuchten die Geschenkaltare auf der Karte auf.

Geschenkaltare gibt es allerdings nur an folgenden Orten:

Goldener Tempel (Izuhara)

Akashima (Toyotama)

Auf der kleinen Insel im Omi-See (Toyotama)

Jogaku-Tempel (Kamiagata)

Bei den Geschenken handelt es sich dann um Vorräte und auch Masken, die euer Aussehen verändern.

Augenweide Bronze Erlange 30 Aussehen-Objekte

Zu den Aussehen-Objekten gehören Helme, Masken und Hüte, die ihr auf verschiedene Arten erlangen könnt. Ihr bekommt sie etwa als Geschenke, verdient sich euch durch das Verfassen von Haikus oder könnt sie auch einfach so in der Spielwelt finden.

Ihr könnt euch auch aktiv vom leitenden Wind zu Aussehen-Objekten führen lassen. Investiert dafür einen Technikpunkt in die Erkundungsfähigkeit „Wind der Erscheinung“. Anschließend könnt ihr den leitenden Wind im Kartenbildschirm auf Aussehen-Objekte einstellen und diese leicht finden. Es gibt weitaus mehr als 30 Aussehen-Objekte, ihr werdet also keine Probleme mit dieser Trophäe haben.

Die Fundorte aller 92 Aussehen-Objekte zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke:

Erleuchte den Weg Bronze Entzünde alle Leuchttürme von Tsushima wieder.

Insgesamt gibt es 8 Leuchtürme auf Tsushima, die ihr für diese Trophäe entzünden müsst. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch alle Fundorte:

Gunst der Kami Bronze Finde und ehre alle Shintō-Schreine auf Tsushima.

Insgesamt gibt es 16 Shintō-Schreine auf Tsushima, die ihr für diese Trophäe finden und verehren müsst. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch alle Fundorte dafür:

Ein Augenblick Bronze Personalisiere eine Szene im Fotomodus.

Drückt im Spiel zu einem beliebigen Zeitpunkt die rechte Richtungstaste auf dem Digipad, um den Fotomodus zu öffnen. Wählt dann mit den Richtungstasten links unten eine beliebige Personalisierungsoption aus, um die Trophäe freizuschalten.

Leseratte Bronze Sammle 20 Aufzeichnungen.

Für diese Trophäe müsst ihr 20 der insgesamt 40 Aufzeichnungen auf Tsushima finden.

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte aller 40 Aufzeichnungen:

Kenne deinen Feind Bronze Sammle 20 Artefakte der Mongolen.

Für diese Trophäe müsst ihr 20 der insgesamt 50 Artefakte der Mongolen auf Tsushima finden.

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte aller 50 Mongolenartefakte:

Körper, Geist und Seele Silber Schließe alle heißen Quellen, Haikus, Inari-Schreine und Bambusstände ab.

Für diese Trophäe müsst ihr alle 18 heißen Quellen (erhöhen die maximale Gesundheit), 19 Haikus (bescheren euch neue Stirnbänder), 49 Inari-Schreine (neue Talismanplätze und Talismane) sowie 16 Bambusstände (erhöhen die maximale Entschlossenheit) abschließen. Die folgenden Bilderstrecken zeigen euch alle Fundorte.

Fundorte aller 18 heißen Quellen:

Fundorte aller 19 heißen Quellen:

Fundorte aller 49 Inari-Schreine:

Fundorte aller 16 Bambusstände:

Held des Volkes Bronze Befreie 12 besetzte Gebiete in Izuhara.

Siehe Trophäe „Meisterbefreier“.

Ein Kampf um die Insel... Bronze Befreie alle besetzten Gebiete in Izuhara.

Siehe Trophäe „Meisterbefreier“.

Die wären wir los Bronze Befreie 8 besetzte Gebiete in Toyotama.

Siehe Trophäe „Meisterbefreier“.

Sicherung der Zuflucht Bronze Befreie alle besetzten Gebiete in Toyotama.

Siehe Trophäe „Meisterbefreier“.

Massenvertreibung Bronze Befreie 7 besetzte Gebiete in Kamiagata.

Siehe Trophäe „Meisterbefreier“.

Ein neuer Rückzugsort Bronze Befreie alle besetzten Gebiete in Kamiagata.

Siehe Trophäe „Meisterbefreier“.

Meisterbefreier Silber Befreie die gesamte Insel Tsushima.

Für diese Trophäe müsst ihr alle 56 besetzten mongolischen Gebiete in den drei Regionen von Tsushima befreien. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch alle Fundorte dafür:

Versteckte und geheime Trophäen (Hauptspiel)

Symbol Erfolg Trophäe Aufziehender Sturm Bronze Hole das Katana des Sakai-Klans zurück.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Kein Weg mehr zurück Bronze Brich deinen Kodex, um einer neuen Freundin zu helfen.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Unter Wölfen Bronze Rekrutiere die Strohhut-Rōnin.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Das Feuer schüren Bronze Befreie Taka aus der mongolischen Gefangenschaft.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Familientreffen Bronze Befreie Fürst Shimura aus den Fängen des Khans.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Anführer des Volkes Bronze Versammle die Bauern von Yarikawa.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Geburtsrecht Bronze Erlange die Rüstung deines Vaters wieder.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Sterbende Glut Bronze Töte die Verräter im Namen eines gefallenen Freundes.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Der Geist Bronze Verschmilz mit deiner neuen Identität.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Die verbannte Allianz Bronze Begib dich zu deinen Verbündeten im eisigen Norden.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Das Ende des Herrschers Bronze Stelle dich dem Khan.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Mono No Aware Gold Lass die Vergangenheit hinter dir und akzeptiere die Last deiner neuen Rolle.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf von Jins Reise (Hauptmissionen) frei.

Der Kriegsmönch Silber Schließe alle Norio-Geschichten ab.

Norio ist ein Kriegsmönch und einer eurer Gefährten. Ihr begegnet ihm das erste Mal in Akashima während Akt II und könnt hier seine Quest-Reihe beginnen, die aus 9 Missionen besteht. Schließt die folgenden Quests alle ab, um die Trophäe freizuschalten:

Toyotama (Akt II)

Der letzte Kriegsmönch (Norio-Geschichte 1/9)

Drei Taten, drei Illusionen (Norio-Geschichte 2/9)

Geister im Nebel (Norio-Geschichte 3/9)

Die Geburt des Leids (Norio-Geschichte 4/9)

Das Blut-Satra (Norio-Geschichte 5/9)

Die Ursache des Leids (Norio-Geschichte 6/9)

Das Ende des Leids (Norio-Geschichte 7/9)

Kamiagata (Akt III)

Der Wächter Tsushimas (Norio-Geschichte 8/9)

Die dreifache Welt (Norio-Geschichte 9/9)

Die rachgierige Kriegerin Silber Schließe alle Masako-Geschichten ab.

Masako ist eine eurer Gefährten im Spiel. Der erste Teil ihrer Geschichte gehört zu den Hauptmissionen und startet beim Adachi-Anwesen östlich vom Goldenen Tempel. Im Anschluss schaltet ihr ihre Quest-Reihe frei, die aus acht weiteren Teilen und einer Extra-Quest besteht. Schließt folgende Missionen allesamt ab, um die Trophäe freizuschalten:

Izuhara (Akt I)

Das Oberhaupt (Masako-Geschichte 2/9)

Der Ehemann (Masako-Geschichte 3/9)

Der Verräter (Masako-Geschichte 4/9)

Der Frieden einer Mutter (Masako-Geschichte)

Toyotama (Akt II)

Der Narr (Masako-Geschichte 5/9)

Der Familienmensch (Masako-Geschichte 6/9)

Die Diebin (Masako-Geschichte 7/9)

Die Verschwörung (Masako-Geschichte 8/9)

Kamiagata (Akt III)

Die betrogene Schwester (Masako-Geschichte 9/9)

Der unbeugsame Bogenschütze Silber Schließe alle Ishikawa-Geschichten ab.

Sensei Ishikawa ist ein meisterhafter Bogenschütze und gehört ebenfalls zu euren Gefährten. Wie bei Masako gehört der erste Teil seiner Geschichte zu den Hauptmissionen und startet nahe des Hiyoshi-Heilbads. Schließt im weiteren Verlauf die folgenden acht Missionen seiner Quest-Reihe ab, um euch die Trophäe zu verdienen:

Izuhara (Akt I)

Der Sensei und die Schülerin (Ishikawa-Geschichte 2/9)

Die Vergangenheit vergeht nicht (Ishikawa-Geschichte 3/9)

Der Weg des Bogens (Ishikawa-Geschichte 4/9)

Toyotama (Akt II)

Eroberungsträume (Ishikawa-Geschichte 5/9)

Der Geist und der Dämonen-Sensei (Ishikawa-Geschichte 6/9)

Der Schrecken von Otsuna (Ishikawa-Geschichte 7/9)

Kamiagata (Akt III)

Vorübergehende Freundschaft (Ishikawa-Geschichte 8/9)

Die letzte Ruhe (Ishikawa-Geschichte 9/9)

Die eigenwillige Diebin Silber Schließe alle Yuna-Geschichten ab.

Diebin Yuna gehört zu euren Gefährten und ihre Geschichte wird in vier Teilen erzählt die allesamt in Akt II abgeschlossen werden können. Die erste Geschichte startet in Otsuna nahe Ichis Gasthaus. Schließt folgende Quests ab, um euch die Trophäe zu verdienen:

Toyotama (Akt II)

Die Geschichte von Yuna (Yuna-Geschichte 1/4)

Leiser Tod (Yuna-Geschichte 2/4)

Der schwarze Wolf (Yuna-Geschichte 3/4)

Nachricht in Blut (Yuna-Geschichte 4/4)

Zeugenschutz Bronze Erschieße einen verängstigten Gegner auf der Flucht mit einem Pfeil.

Um einen Gegner zu verängstigen müsst ihr zunächst einen anderen Feind in der Nähe mit einer Technik erledigen, die diesen Effekt hervorruft. Die vier mythischen Kampfkünste bieten sich hier an. Erledigt etwa einen Feind mit dem Himmelsschlag oder Sprengpfeil (lernt ihr relativ früh im Spiel) und schaut, ob andere Gegner in der Nähe davon verängstigt werden.

Einen verängstigten Feind erkennt ihr daran, dass er zurückweicht und dann mit dem Rücken zuerst zu Boden fällt. Wartet dann etwas, bis er wieder aufsteht. Er wird weglaufen und erst dann solltet ihr ihm mit einem Pfeil in den Rücken den Rest geben, damit die Trophäe freigeschaltet wird.

Wie das genau aussieht, seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

Viel Spaß beim Absturz Silber Töte einen Gegner mit Sturzschaden, indem du ihn von einem Vorsprung stößt.

Für diese Trophäe solltet ihr zunächst den Schulterstoß gelernt haben. Dabei handelt es sich um die vierte erlernbare Technik im Ausweichen-Baum bei den Samurai-Techniken. Mit dem Schulterstoß könnt ihr auf Gegner zusprinten und dann die Kreis-Taste drücken, um sie nach hinten zu stoßen. Macht dies bei einem Feind, der an einem höheren Vorsprung steht, um ihn in die Tiefe zu stoßen, damit der Fallschaden ihn umbringt.

Alternativ könnt ihr auch den Taifuntritt der Wind-Kampfhaltung benutzen (Dreiecktaste gedrückt halten), um einen Feind über einen Abgrund zu stoßen und so die Trophäe freizuschalten.

Diebesversteck Bronze Entdecke die Umugi-Bucht.

Die Umugi-Bucht findet ihr an der südwestlichen Spitze der zweiten Region Toyotama. Ihr schaltet diese Trophäe automatisch frei, da ihr im Verlauf der Story-Missionen von Akt II hier vorbei kommt. Der folgende Kartenausschnitt zeigt euch nochmal, wo genau sich die Umugi-Bucht befindet:

Ehre die Geister Bronze Verbeuge dich vor 10 versteckten Altären auf Tsushima.

Versteckte Altäre werden in der Spielwelt durch ein Schild markiert, auf dem sich ein Samurai verbeugt. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte von 10 versteckten Altären:

Wiederentdeckt Bronze Entdecke eine Säule der Ehre und sammle ihr Schwert-Kit ein.

Insgesamt gibt es 23 Säulen der Ehre auf Tsushima, für die Trophäe müsst ihr allerdings nur eine Säule der Ehre finden und ihr Schwert-Kit einsammeln, was euch neue Skins für euer Schwert und Tanto beschert.

Die Fundorte aller Säulen der Ehre zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke:

Schwarz-Weiß-Meister Bronze Erwirb einen Gegenstand von „Schwarze Farbe“- und „Weiße Farbe“-Händlern.

Auf Tsushima gibt es je einen Händler für Weiße-Farbe-Gegenstände und Schwarze-Farbe-Gegenstände. Bei ihnen könnt ihr etwa weiße bzw. schwarze Skins für eure Rüstungen erwerben. Für die Trophäe müsst ihr jeweils einen belieibigen Gegenstand von ihnen kaufen. Die genauen Standorte der Händler sehen wie folgt aus:

„Weiße Farbe“-Händler - Standort:

Diesen Händler findet ihr auf dem Berg südöstlich von Komoda (Izuhara) beim Wandererpass:

„Schwarze Farbe“-Händler - Standort:

Dieser Händler hat sein Lager in einer Höhle in Kushi (Toyotama) aufgeschlagen. Ihr findet ihn östlich zwischen Kawamata und Urashimas Dorf:

Cooper-Klan-Cosplayer Silber Verkleide dich als ein legendärer Dieb.

Für diese Trophäe müsst ihr euch im Spiel wie Sly Cooper aus der gleichnamigen Jump-and-Run-Reihe verkleiden. Dazu müsst ihr folgende Kleidungsstücke und Skins ausrüsten:

Habt ihr alle genannten Gegenstände ausgerüstet, müsst ihr so aussehen, wie auf dem folgenden Bild:

Klagelied von der gefallenen Schmiede Bronze Spiele das „Klagelied vom Sturm“ am Grab eines Freundes.

Mit dem Grab eines Freundes ist das Grab von Taka gemeint, der im Verlauf von Akt II stirbt. Im Anschluss an dieses Ereigniss könnt ihr zu Takas Grab schnellreisen, welches sich direkt östlich der Yarikawa-Festung an der Küste befindet.

Wählt nun unter Ausrüstung → Accessoires die Flötenmelodie „Klagelied vom Sturm“ aus. Diese schaltet ihr frei, nachdem ihr 5 zirpende Grillen auf Friedhöfen in der Spielwelt gefunden habt. Spielt dann die Melodie beim Grab von Taka, indem ihr auf dem Touch-Button nach links wischt. Dadurch schaltet sich die Trophäe frei.

Das folgende Video zeigt euch nochmal, was zu tun ist:

Habt ihr noch Fragen oder Probleme bei bestimmten Trophäen von Ghost of Tsushima? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig, damit ihr schnell die Platin-Trophäe freischalten könnt.

Trophäen im Neuen Spiel+

Feierliche Eröffnung Bronze Kaufe etwas bei Baku dem Stimmlosen in Neues Spiel+.

Startet nach eurem ersten Spieldurchgang das Neue Spiel+ aus dem Hauptmenü heraus. Eure erste Aufgabe direkt nach Beginn wird sein, mit dem mysteriösen Händler Baku zu sprechen. Folgt also der Missionsmarkierung und kauft etwas bei Baku, um die Trophäe freizuschalten. Die günstigste Option wäre hier etwa ein Talisman für 5 Blumen.

Eine ewige Legende Silber Schließe Jins Reise in Neues Spiel+ ab.

Trophäen auf der Insel Iki (Story + Erkundung)

Mit Vergangenem abschließen Silber Überlebe die Medizin des Adlers und verabschiede dich von einem neuen Freund.

Erhaltet ihr automatisch am Ende der Hauptquest auf der Insel Iki nach der Mission „Epilog: Letzte Worte“.

Freund aller Plünderer Gold Schließe alle Geschichten von Iki ab.

Für diese Trophäe müsst ihr alle Geschichten von Iki abschließen, die im Aufzeichnungen-Menü unter einem eigenen Menüpunkt gelistet werden. Dazu gehören 9 Hauptquests, 7 Nebenquests und 2 mythischen Geschichten.

Hauptquests

Reise in die Vergangenheit

Ein verlorener Freund

Der Schrei der Adlers

Rückkehr eines Plünderers

Jin aus Yarikawa

Blitze inmitten des Sturms

Massaker im Dorf Kidafure

Der Segen des Todes

Epilog: Letzte Worte

Mythische Geschichten

Nebenquests

Der Geist von Iki

Des Adlers Betreuer

Ein schwerwiegender Verlust

Unruhige Gewässer → Aderlass

Das Gesetz einer Mutter

Eine helfende Hand

Spielt zunächst am besten alle Hauptquests durch, weil manche Nebenquests und mythischen Geschichten erst bei gewissem Fortschritt in der Hauptgeschichte freigeschaltet werden. Die Startpunkte aller Nebenquests (Rote Punkte) und mythischen Geschichten (Gelbe Punkte) haben wir auf der folgenden Karte markiert:

Im Dienste aller Bronze Erweitere deine Legende auf Iki und erhalte den Titel „Vermächtnistilger“.

Iki hat eine eigene Legendenanzeige, die ihr ganz automatisch im Laufe der Hauptgeschichte auf Iki maximieren werdet und diese Trophäe bekommt. Insgesamt gibt es drei Stufen:

Erbe der Schande

Standhafter Sohn

Vermächtnistilger

Der Mongolenschlächter von Iki Bronze Befreie Iki, indem du den Adler besiegst und die Mongolen aus den besetzten Gebieten vertreibst.

Hierfür müsst ihr alle 6 Mongolenlager auf Iki befreien. Zwei davon werdet ihr automatisch im Verlauf der Hauptgeschichte befreien. Die letzten vier müsst ihr selber finden. Wir haben sie für euch auf der folgenden Karte markiert:

Schätze der Vergangenheit Bronze Schließe alle mythischen Geschichten von Iki ab.

Schließt hierfür beide mythischen Geschichten auf der Insel Iki ab. In den verlinkten Guides findet ihr Walkthroughs dazu:

Klagelied für Kazumasa Bronze Schließe alle Erinnerungen an deinen Vater ab.

Hierfür müsst ihr alle 5 Erinnerungen an Jins Vater auf der Insel Iki abschließen. Dabei handelt es sich um kleine Quests in Rückblenden, die mit einem Blumensymbol auf der Karte markiert werden. Beachtet, dass die 5. Erinnerung im Nordwesten der Insel erst freigeschaltet wird, wenn ihr die vier Erinnerungen zuvor abgeschlossen habt.

Auf der folgenden Karte haben wir euch alle 5 Erinnerungen markiert:

Stets hilfsbereit Bronze Entdecke alle ungeschriebenen Geschichten von Iki und schließe sie ab.

Hierfür müsst ihr alle 6 ungeschriebenen Geschichten auf Iki finden und abschließen. Diese werden nicht auf der Karte markiert. Schaut also in den verlinkten Guide, wo wir euch sämtliche Hilfen dafür geben.

Affentheater Bronze Verkörpere den Geist des Affen auf Saruiwa.

Hierfür müsst ihr das Statuenrätsel beim Affenheiligtum auf Saruiwa im Südwesten lösen. Schaut dazu in den verlinkten Guide oder ins folgende Video:

Ishikawa wäre stolz Bronze Erreiche bei allen Bogen-Herausforderungen mindestens Bronze.

Insgesamt gibt es 8 Bogen-Herausforderungen auf Iki, die ihr für diese Trophäe finden und mit mindestens Bronze abschließen müsst. Wie ihr alle Bogen-Herausforderungen sogar mit Gold schafft, zeigen wir euch im verlinkten Guide oder alternativ im folgenden Video:

Chiyokos Lied Bronze Schließe alle Tierheiligtümer ab.

Auf Iki gibt es insgesamt 9 Tierheiligtümer, jeweils 3 Stück für Rehe, Katzen und Affen, die ihr für diese Trophäe abschließen müsst. Hier müsst ihr meist Feinde töten, die Tiere befreien und in ihrer Nähe ein Flöten-Minispiel absolvieren, damit sie zutraulich werden.

Auf der folgenden Karte haben wir euch alle Tierheiligtümer markiert:

Ein paar Splitter Bronze Schließe alle Bokutō-Duelle im Turnier der geheimen Bucht ab.

Hierfür müsst ihr alle 4 Duelle im Turnier der geheimen Bucht in Funes Zuflucht gewinnen. Im verlinkten Guide oder im folgenden Video geben wir euch alle Infos dazu.

Vielseitiger Krieger Bronze Schließe alle Haiku, Onsen, Shintō-Schreine und Bambusstände auf Iki ab.

Hierfür müsst ihr alle neuen Haikus, heißen Quellen, Shintō-Schreine und Bambusstände auf Iki abschließen. Auf der folgenden Karte haben wir euch alle ihre Fundorte markiert:

Blut an den Händen Bronze Kaufe etwas vom „Rote Farbe“-Händler und erhalte eine Farbe für deine Sakai-Pferderüstung.

Hierfür müsst ihr zunächst alle Duelle im Bokuto-Turnier gewinnen. Beim finalen Gegner handelt es sich nämlich um Sao, der gleichzeitig der „Rote Farbe“-Händler ist. Habt ihr ihn besiegt, wird er euch auf der Karte westlich von Tatsus Treppe markiert und ihr könnt einen beliebigen Skin von ihm kaufen. Dies ist jedoch nur der erste Teil dieser Trophäe.

Zum anderen müsst ihr die Sakai-Pferderüstung finden und dann mindestens 6 Sakai-Banner sammeln. Daraufhin wird euch die Banner-Händlerin westlich vom Diebesruh-Leuchtturm markiert. Tauscht die Banner bei ihr ein, um eine Farbe für die Pferderüstung zu erhalten. Im Anschluss erhaltet ihr die Trophäe.

Transzendenz Gold Schließe alle 3 Raubzugkapitel ab.

Ultimativer Krieger Silber Erreiche in allen Rollen Rang 20.

Die letzte Wahrheit Silber Schließe die letzte Welle in Überleben auf „Gold“ ab.

Chancenreicher Beginn Bronze Schließe eine Legendenmodus-Story ab.

Wahrhaftige Erkenntnis Bronze Schließe alle Legendenmodus-Storys auf einer einzigen Schwierigkeitsstufe ab.

Sekbstverwirklichung Bronze Erreiche in einer beliebigen Rolle Rang 20.

Gebunden durch die Ehre Bronze Binde ein Ausrüstungsteil an eine Klasse.

Streiter der Kami Bronze Gewinne im Legendenmodus einen Rivalenkampf.

Fluch gebrochen Bronze Läutere ein verfluchtes Ausrüstungsteil.

Eine unangenehme Blockade Bronze Beschwöre fünf Schatten in einem einzigen Rivalenkampf.

