Der Weg zur Platin-Trophäe in Kena: Bridge of Spirits ist relativ einfach, wenn ihr unserem Leitfaden samt Roadmap folgt. Mit Guides und Videos zu jeder Trophy zeigen wir euch, wie ihr schnell 100% Spielabschluss erreicht.

Kena: Bridge of Spirits Facts

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen in Kena: Bridge of Spirits

Insgesamt könnt ihr in Kena: Bridge of Spirits 42 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 9x Silber, 29 Bronze) freischalten.

Roadmap zur Platin-Trophäe in Kena: Bridge of Spirits Ihr werdet ca. 20-25 Stunden benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt. Jedoch gibt es einen Exploit im Spiel, mit dem ihr die Trophäe für den höchsten Schwierigkeitsgrad freischalten könnt, ohne das Spiel auf dieser Schwierigkeit durchspielen zu müssen. Dadurch wird die Zeit zur Platin drastisch auf ca. 15 Stunden reduziert.

benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt. Jedoch gibt es einen Exploit im Spiel, mit dem ihr die Trophäe für den höchsten Schwierigkeitsgrad freischalten könnt, ohne das Spiel auf dieser Schwierigkeit durchspielen zu müssen. Dadurch wird die Zeit zur Platin drastisch auf reduziert. Um den höchsten Schwierigkeitsgrad „Meister-Geistführer“ freizuschalten, müsst ihr das Spiel mindestens 1-mal auf beliebiger Schwierigkeit durchspielen. Für Platin benötigt ihr also zwei Spieldurchgänge. Nutzt ihr den Exploit (Siehe Guide zu „Meister-Geistführer“ weiter unten), ist es nur einer. Alle anderen Trophäen sind unabhängig vom Schwierigkeitsgrad freischaltbar.

Für Platin benötigt ihr also zwei Spieldurchgänge. Nutzt ihr den Exploit (Siehe Guide zu „Meister-Geistführer“ weiter unten), ist es nur einer. Alle anderen Trophäen sind unabhängig vom Schwierigkeitsgrad freischaltbar. Alle 10 kampfbezogenen Trophäen im Spiel sind theoretisch verpassbar, da die Anzahl der Feinde im Spiel begrenzt sind und diese nicht wieder respawnen. Wir empfehlen euch daher generell, in regelmäßigen Abständen einen manuellen Spielstand anzulegen, um fehlende Kampf-Trophäen im Nachhinein freizuschalten. Beachtet, dass euch nur fünf Speicher-Slots für manuelle Spielstände zur Verfügung stehen. Alle anderen Trophäen sind nicht verpassbar.

Wir empfehlen euch daher generell, in regelmäßigen Abständen einen manuellen Spielstand anzulegen, um fehlende Kampf-Trophäen im Nachhinein freizuschalten. Beachtet, dass euch nur fünf Speicher-Slots für manuelle Spielstände zur Verfügung stehen. Alle anderen Trophäen sind nicht verpassbar. Ihr könnt euch auch nach Ende der Story noch frei in der Spielwelt bewegen und etwa fehlende Collectibles einsammeln. Klickt dafür nach dem Abspann im Hauptmenü auf „Weiter“. Dadurch wird euer letzter automatischer Speicherpunkt direkt vor Ende des Spiels geladen. Spätetstens jetzt solltet ihr euch aber einen manuellen Spielstand anlegen, da der Autosave überschrieben wird, wenn ihr etwa ein neues Spiel startet.

Klickt dafür nach dem Abspann im Hauptmenü auf „Weiter“. Dadurch wird euer letzter automatischer Speicherpunkt direkt vor Ende des Spiels geladen. Spätetstens jetzt solltet ihr euch aber einen manuellen Spielstand anlegen, da der Autosave überschrieben wird, wenn ihr etwa ein neues Spiel startet. Für 100% und Platin müsst ihr unter anderen alle 210 Sammelobjekte im Spielverlauf sammeln. Nutzt dafür die folgenden Guides, in denen wir euch die Fundorte der Collectibles in jeder Region zeigen: Alle Sammelgegenstände bei Taros Baum Alle Sammelgegenstände beim Rusu-Berg Alle Sammelgegenstände im Vergessenen Wald Alle Sammelgegenstände im Lagerhaus Alle Sammelgegenstände bei den Feldern Alle Sammelgegenstände im Dorfherz Alle Sammelgegenstände im Dorf

Nutzt dafür die folgenden Guides, in denen wir euch die Fundorte der Collectibles in jeder Region zeigen: Es gibt keine Cross-Save-Funktion zwischen der PS4- und PS5-Version und dementsprechend müsst ihr erneut alle Trophäen freischalten, wenn ihr Platin für die PS4- und PS5-Version haben wollt.

Im Folgenden zeigen wir euch die Freischaltbedingungen für alle Trophäen in Kena: Bridge of Spirits. Zudem findet ihr Guides und Videos bei jeder Trophy, um euch die Freischaltung zu erleichtern. Aus Spoiler-Gründen haben wir die geheimen und versteckten Trophäen in einer separaten Übersicht weiter unten gelistet.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Hierfür benötigt ihr zunächst das Upgrade „Rott-Pfeil“. Ladet dann im Kampf eine Rott-Aktion auf und spannt den Bogen mit der L2-Taste. Drückt dann die Viereck-Taste, um einen Rott-Pfeil aufzuladen und mit der R2-Taste abzufeuern. Für die Trophäe müsst ihr dabei mindestens drei Feinde treffen, die hintereinander in einer Linie stehen. Hierfür gibt es zahlreiche Möglichkeiten im Spielverlauf.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Hierfür benötigt ihr zunächst die Bomben-Fähigkeit, die ihr automatisch im Storyverlauf freischaltet. Nehmt dann einen der zahlreichen fliegenden Mottenfeinde im Spielverlauf mit einer Bombe ins Ziel, indem ihr L2 und R1 gedrückt haltet. Lasst dann die R1-Taste los, um die Bombe auf die Motte zu werfen. Sie bleibt dann an ihr kleben und ihr könnt sie mit einem Impuls zerstören oder warten, bis die Bombe von selbst explodiert und die Motte tötet. Für die Trophäe reicht es auch aus, wenn die Motte nur vom Explosionsradius der Bombe getötet wird.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Diese Trophäe bekommt ihr am einfachsten, wenn ihr schnell hintereinander die kleinen Gegner mit dem Bogen erledigt, die mit roten Bomben auf euch zulaufen und dann explodieren. Eine ideale Stelle dafür ist im Dorfherz beim Abschnitt, wo ihr auf einer runden Plattform einen Fluss überquert.

Im folgenden Video zeigen wir euch die genaue Stelle:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Hierfür benötigt ihr zunächst das Upgrade „Mehrfachschuss“. Ladet dann in einem Kampf mit mindestens vier Feinden eine Rott-Aktion auf und hetzt eure Rott auf einen Feind. Schießt dann mit dem Bogen auf den gebundenen Feind, damit die Pfeile sich aufspalten und die drei Feinde in der Nähe treffen.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Hierfür benötigt ihr zunächst die Bomben-Fähigkeit, die ihr automatisch im Storyverlauf freischaltet. Werft dann nahe eines Feindes eine Bombe in die Luft und schießt sie schnell mit eurem Bogen ab, um die Bombe noch in der Luft explodieren zu lassen. Wenn dadurch ein naher Feind stirbt, erhaltet ihr die Trophäe. Das Upgrade „Fokus“ kann euch bei dieser Trophäe zusätzlich helfen, um mit der R3-Taste die Zeit zu verlangsamen, während ihr auf die Bombe zielt.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Schildstöcke sind die kleinen Feinde mit Schild. Für die Trophäe müsst ihr einen solchen Feind besiegen, ohne seinen Schild zu zerstören. Am einfachsten gelingt euch dies, wenn ihr eine Rott-Aktion aufladet und dann eure Rott einen solchen Gegner erledigen lasst.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Diese Trophäe ist sehr leicht verpassbar, da es nur sehr wenige Magier-Feinde im Spielverlauf gibt. Einen Magier, der euch nicht automatisch in der Story begegnet, könnt ihr in der Region „Felder“ finden. Den genauen Standort haben wir euch auf der folgenden Karte markiert:

Speichert vorher in jedem Fall euren Spielstand, damit ihr bei einem Fehlversuch neu laden könnt. Fügt dem Magier so viel Schaden zu, so dass er nur noch wenig Lebensenergie hat und pariert dann einen seiner Bomben mit der L1-Taste, so dass Kena sie automatisch auf ihn zurückwirft und sie den Magier tötet.

Das Zeitfenster für die Parade ist hier sehr sehr gering und ihr werdet vermutlich mehrere Versuche benötigen, bis es klappt. Wir empfehlen euch möglichst nah beim Magier zu stehen und die L1-Taste bei der Parade etwas gedrückt zu halten, damit es gelingt.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Hierfür müsst ihr eine Parade mit der L1-Taste ausführen, kurz bevor euch ein Feind angreift, so dass Kena den Angriff abwehrt und die Gegner in einer Druckwelle zurückwirft. Dies verursacht etwas Schaden beim Feind. Für die Trophäe müsst ihr eine solche Parade ausführen, wenn mindestens drei Feinde mit wenig Lebensenergie um euch herumstehen, so dass diese mit einer Parade erledigt werden.

Dies ist generell an vielen Stellen im Spielverlauf möglich. Besonders geeignet ist die Stelle auf dem Pfad des Maskenmachers im Nordwesten des Dorfes. Hier gibt es ein Rätsel, bei dem ihr drei Töpfe mit Räucherstäbchen an den richtigen Stellen platzieren müsst. Wenn die drei Töpfe an der falschen Stelle platziert werden, erscheinen immer wieder drei Feinde, bei denen ihr die Parade gut ausführen könnt. Klappt es nicht, platziert einfach wieder den Topf an der falschen Stelle, um erneut drei Feinde zu spawnen.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe an dieser Stelle freischaltet:

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Ladet hierfür 5-mal eine Rott-Aktion in einem einzigen Kampf auf und bindet 5-mal Feinde mit den Rott (Gegner anvisieren und Viereck-Taste drücken).

Verpassbare Trophäe! Da es nur eine begrenzte Anzahl Feinde im Spiel gibt, ist diese Trophäe verpassbar.

Die Trophäenbeschreibung ist hier falsch formuliert. Mit dem Schlagangriff ist eigentlich die Spurt-Fähigkeit gemeint, die ihr automatisch relativ spät im Storyverlauf freischaltet. Haltet die L1-Taste gedrückt, um euren Schild zu benutzen und drückt dann die R1-Taste, um einen kurzen Sprint nach vorne zu machen. Gegner, die vor euch stehen, nehmen bei einem solchen Spurt Schaden.

Für die Trophäe müsst ihr drei Feinde mit einem einzigen Spurt-Angriff töten. Dies ist generell an vielen Stellen im Spielverlauf möglich. Senkt zunächst die Lebensenergie von drei Feinden auf ein Minimum und nutzt dann die Spurt-Fähigkeit, wenn sie dicht beieinander stehen, um sie mit einem Spurt zu erledigen.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Insgesamt gibt es im Spiel 210 Collectibles, die ihr für diverse Trophäen allesamt sammeln müsst. Dazu gehören:

100 Rott

51 Rott-Hüte

24 Blumenschreine

10 Geisterpost

13 verfluchte Truhen

12 Mediattionspunkte

Keiner dieser Sammelgegenstände ist verpassbar und ihr könnt sie allesamt auch noch nach der Story einsammeln. Beachtet dabei, dass ihr die ersten 8 Rott im Prolog-Gebiet „Ruinen“ automatisch einsammeln müsst, um weiter zu kommen. Den letzten Meditationspunkt könnt ihr ebenfalls nicht verpassen, da ihr ihn ganz am Ende der Story nutzen müsst, um das Spiel abzuschließen.

Haltet euch für alle anderen Sammelgegenstände in den einzelnen Regionen an die folgenden Guides:

Auf der Karte könnt ihr beim Hovern über die Regionen immer rechts oben eine Checkliste sehen, die anzeigt, wie viele Collectibles euch hier noch fehlen. Nutzt alternativ die folgenden Fundort-Videos für die Sammelobjekte in den einzelnen Regionen.

Alle Sammelobjekte bei Taros Baum:

Alle Sammelobjekte beim Rusu-Berg:

Alle Sammelobjekte im Vergessenen Wald:

Alle Sammelobjekte im Lagerhaus:

Alle Sammelobjekte bei den Feldern:

Alle Sammelobjekte im Dorfherz:

Alle Sammelobjekte im Dorf:

Siehe Trophäe „Kein Stein umgedreht“.

Siehe Trophäe „Kein Stein umgedreht“.

Hierfür müsst ihr alle Fähigkeiten im Upgrade-Menü mit Karma-Punkten freischalten. Karma erhaltet ihr für fast alle Aktivitäten im Spiel. Besiegt etwa Bosse, öffnet Fässer und Truhen oder lasst eure Rott lila Früchte essen.

Es gibt weitaus mehr Karma im Spiel zu finden, als ihr für alle Fähigkeits-Upgrades benötigt. Beachtet, dass ihr erst einen Großteil aller Rott sammeln müsst um euren Rott-Level zu erhöhen, bevor alle Upgrades im Menü freigeschaltet werden können.

Siehe Trophäe „Kein Stein umgedreht“.

Siehe Trophäe „Kein Stein umgedreht“.

Siehe Trophäe „Kein Stein umgedreht“.

Siehe Trophäe „Kein Stein umgedreht“.

Drückt hierfür im Spiel die Richtungstaste nach oben und drückt dann die R1-Taste, um ein Bild im Fotomodus zu machen.

Der höchste Schwierigkeitsgrad „Meister-Geistführer“ wird erst freigeschaltet, nachdem ihr das Spiel das erste Mal auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durchgespielt habt. Für die Trophäe müsst ihr das gesamte Spiel dann noch einmal auf „Meister-Geistführer“ durchspielen.

Auf dieser Schwierigkeit sind Feinde aggressiver, haben mehr Gesundheit und teilen mehr Schaden aus. Zudem verliert ihr Mut, wenn ihr im Kampf Schaden erleidet. Um hier eine Chance zu haben, müsst ihr das Parieren und Ausweichen perfekt beherrschen, da ihr schon nach zwei bis drei Treffern durch Feinde sterbt.

Leider könnt ihr auch jeglichen Fortschritt aus dem ersten Spieldurchgang nicht in diese Schwierigkeit mit übernehmen, ihr müsst also beispielsweise Rott und Mediattionspunkte erneut einsammeln.

Es gibt allerdings einen Exploit, mit dem ihr diese Trophäe nach nur einem Spieldurchgang freischalten könnt und euch so den kompletten Run auf „Meister-Geistführer“ spart. Dieser funktioniert sowohl für die PS4 und PS5 in den Spielversionen 1.03, 1.04 und 1.05.

So funktioniert der Exploit für „Meister-Geistführer“:

Macht nach Abschluss der Story eine Schnellreise zum Bergschrein, stellt euch direkt vor den letzten Meditationspunkt und erstellt euch einen manuellen Spielstand. Interagiert mit dem Meditationspunkt (Dreieck-Taste), um den Abspann und die Credits des Spiels auszulösen. Beides könnt ihr durch Halten der X-Taste überspringen. Wenn ihr nun wieder im Hauptmenü seid, startet ein neues Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Meister-Geistführer“. Spielt hier nun nur soweit, bis sich euch der erste Rott anschließt (PS4). Bei der PS5-Version reicht es sogar aus, nur das Spiel zu starten, bis ihr das erste Mal Kontrolle über Kena erhaltet. Drückt nun die Options-Taste und ladet euren manuell erstellten Spielstand aus Schritt 1 (nicht den automatischen Meister-Spielstand). Interagiert hier nun erneut mit dem letzten Meditationspunkt und überspringt Abspann und Credits. Die Trophäe sollte sich nun freischalten.

Wir haben die Methode getestet und können bestätigen, dass sie bei uns funktioniert hat. Alle Schritte könnt ihr auch noch einmal im folgenden Video sehen:

Versteckte und geheime Trophies

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).