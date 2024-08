L.A. Noire: Lösungen der DLC-Fälle

Cole Phelps ist zurück im Dienst und muss sich einiger neuer Fälle annehmen. Das Verbrechen schläft allem Anschein nach nie. Wir haben alle DLC-Fälle von L.A. Noire für euch gelöst.

Lösung für „Die nackte Stadt“

Anfangs werdet ihr mit eurem mies gelaunten Partner Roy Earle zu einem Todesfall in der Miranda Avenue geschickt.

Miranda Avenue 2:26 PM



Hier trefft ihr auch direkt eure beiden alten Kollegen aus dem Mord und Verkehrsdezernat. Nachdem ihr euch überschwänglich begrüßt habt, begutachtet ihr die im Badezimmer liegende Leiche. Achtet besonders auf ihre Prellungen an Armen und Hals sowie auf den Ring an ihrer Hand.



Begebt euch dann ins Schlafzimmer, wo ihr Pillen, einen altmodischen Herrenmantel und in der Dose auf dem Nachttisch ein Rezept, ausgestellt von Dr. Stoneman findet. Im Wohnzimmer untersucht ihr dann alle Fotos, auf der Rückseite könnt ihr die Adresse eines Bekleidungsgeschäftes ablesen.



Widmet euch jetzt der aufgelösten Haushälterin. Fragt sie nach dem Geisteszustand des Opfers, da sie flunkert, beschuldigt ihr sie mithilfe der Schlaftabletten einer Lüge. Danach wollt ihr etwas über Julias Privatleben wissen, die gute Frau lügt jedoch schon wieder. Überführt sie mit dem Herrenmantel. Zuletzt zweifelt ihr die Aussage über die Beziehung zwischen Ms. Randall und der Reinigungskraft an. Auf dem Weg zum Auto werft ihr noch schnell einen Blick in den Abfallkorb in der Eingangshalle, wo ihr eine Morphiumspritze entdeckt. Düst nun in eurem roten Cabrio zur Boutique.

„Die nackte Stadt“: D'Assine 2:42 PM

Unterhaltet euch kurz mit der Chefin über das gestorbene Model. Sie erzählt euch die Wahrheit. Sprecht darauf mit der Assistentin und Freundin von Julia „Heather Swanson“. Auch sie spricht die Wahrheit. Weiter geht es zur Praxis von Dr. Stoneman.

Praxis von Dr. Stoneman 2:50 PM



Fahrt ins zweite Stockwerk und sucht nach Raum 505. Durch Roys freundliches Auftreten gelangt ihr an der Sekretärin vorbei zum Doktor. Fragt ihn nach seiner Beziehung zum Opfer. Seine Aussage widerlegt ihr mit dem gefundenen Rezept. Erkundigt euch dann nach weiteren verschriebenen Medikamenten. Zweifelt seine darauf folgende Antwort an. Behaltet Stonemans Verhalten im Hinterkopf, während ihr die Zentrale anruft. Vom Gerichtsmediziner werdet ihr dann ins Leichenschauhaus gerufen.

„Die nackte Stadt“: Hollywood Zentralklinik 3:05 PM

Dort angekommen bestätigt man euch noch einmal, dass es sich um einen Mord handelt. Außerdem zeigt der Gerichtsmediziner euch die Leiche von einem der beiden möglichen Täter und hält auch noch eine Mundharmonika als Hinweis für euch bereit. Das Telefon klingelt und ihr werdet ins Revier zum Verhör gerufen.

Hollywood Revier 3:12 PM



Im zweiten Verhörraum wartet Heathers Verlobter, Mr. Arnett, auf euch. Befragt ihn zuerst über seine Beziehung zu Julia. Da ihr die Ungültigkeit seiner Aussage nicht beweisen könnt, zweifelt ihr sie an. Genauso geht ihr auch bei der Leblanc Frage vor. Zuletzt wollt ihr von Arnett noch etwas über den mysteriösen Henderson wissen. Seine Antwort widerlegt ihr mit der Aussage der Haushälterin.

Da der Modedesigner euch ständig belogen hat, verfolgt ihr ihn nun. Bleibt mit eurem Auto einfach immer schön weit zurück, sodass ihr den Verdächtigen nicht aus den Augen verliert. Sobald Arnett sein Fahrzeug parkt, müsst ihr ihm zu Fuß weiter nachgehen.



Um nicht entdeckt zu werden, wechselt nicht die Straßenseite, sondern schlendert langsam zum Zeitschriftenstand und schaut euch dort die Magazine an. Sobald Arnett die Straße überquert und euch den Rücken zudreht, sprintet ihr mit Phelps hinter die nächste Hausecke. Wartet jetzt nur noch, bis die Zielperson wieder abbiegt und lauft ihm hinterher. Nach dem Gespräch mit dem Reiseleiter und der Begutachtung des Zigarettenetuis macht ihr euch auf den Weg zum Hauptpolizeirevier.

„Die nackte Stadt“: Polizeirevier Hollywood 6:21 PM

Der diensthabende Polizist legt euch hier ein Buch mit dem Diebesgut der letzten Einbrüche vor. Markiert die folgenden Einträge:

Goldenes Faberge- Zigarettenetui , 14. Apr, 1008 N. Kingsley Mrs. Beverly Everstorm

, 14. Apr, 1008 N. Kingsley Mrs. Beverly Everstorm Perlenring , 11. Sep, 9362 S. Leilani Drive Mr. & Mrs. S. Cohen Schwarzer

, 11. Sep, 9362 S. Leilani Drive Mr. & Mrs. S. Cohen Schwarzer Saphirring , 14 Apr, 1008 N. Kingsley Mrs. Beverly Everstorm

, 14 Apr, 1008 N. Kingsley Mrs. Beverly Everstorm Silberne Pillendose, 19. Mai, 1324 S. Rimpau Blvd Mrs. Anthea Crawford

Polizeirevier Hollywood Streife 9 6:23 PM



Hier solltet ihr zuerst die fliehenden Ganoven erledigen. Schnappt euch dazu aus eurem Kofferraum die Thompson und verfolgt die Bösewichte. Habt ihr alle mit ein paar Kugelsalven ins Jenseits befördert, unterhaltet ihr euch noch kurz mit dem Officer über Leblanc und macht euch dann auf den Weg zum Anwesen von Ms. Everstorm.

„Die nackte Stadt“: Anwesen der Everstorms 6:32PM

Den angebotenen Drink lehnt ihr natürlich höflich ab, stattdessen befragt ihr die ältere Lady lieber. Und so gibt sie auch direkt den falschen Wert für das Etui an, sobald ihr sie nach dem Diebesgut gefragt habt. Überführt sie mit der Wertangabe des Pfandleihers.



Dann bittet ihr sie noch um einen kurzen Einbruchbericht, sie wird alles wahrheitsgemäß wiedergeben. Kurz bevor Phelps und Earle dann wieder verschwinden wollen, taucht plötzlich Heather auf. Um nun weiter Licht ins Dunkle zu bringen, fahren alle zusammen in Richtung von Arnetts Apartment.

Arnetts Apartment 7:25 PM



Dort angekommen, findet ihr den armen Kerl jedoch gefesselt vor. Der Täter versucht gerade durchs Fenster das Weite zu suchen, was ihr nicht zulassen könnt. Rennt ihm hinterher, die Dächer entlang, bis er euch mit einem Holzpfahl ins Reich der Träume schickt.



Cole wacht im Wohnzimmer wieder auf und sieht das frisch verlobte Paar auf dem Sofa sitzen. Nachdem ihr Roys Bemerkungen über euch ergehen lassen habt, durchsucht ihr den Reisekoffer neben der Couch. Ihr findet ein Zugticket und eine noble Uhr.



Verhört nun Arnett, welcher euch nur belügt. Seine Aussage zum professionellen Einbruchsring widerlegt ihr mit dem Zigarettenetui, die Frage nach dem Motiv mit dem Fahrschein und die Antwort auf Mr. Henderson mit der Hehlerliste. Bei seiner Verhaftung erzählt er euch dann noch etwas über Dr. Stoneman, welchem ihr dann auch gleich einen Besuch abstattet.

„Die nackte Stadt“: Praxis von Dr. Stoneman 11:30 PM

Betretet das Patientenzimmer des Doktors und nach einer kurzen, nicht sehr aufschlussreichen Unterhaltung springt dieser aus dem Fenster. Telefoniert danach mit der Zentrale und fahrt dann um alles aufzuklären zur Wohnung von „Willy“.

Willys Apartment 1:00 Am



Ihr trefft eure beiden Kollegen wieder, die euch über Willys Aufenthaltsort informieren. Um den Mörder zu finden, folgt ihr dann der Mundharmonikamusik, Willy macht sich jedoch sofort aus dem Staub. Klettert hinter ihm das Dach hoch und erledigt ihn dort mit ein paar gezielten Schüssen.