Linkedin: Geburtstag anzeigen & erinnern lassen

Linkedin ist ein soziales Netzwerk, das vor allem auf Business- und Job-Themen ausgerichtet ist. Einige Standard-Features von Freizeit-Plattformen findet man hier auch. So kann man sich auch bei Linkedin Geburtstage von anderen anzeigen lassen.

Wer den Ehrentag des liebsten Arbeitskollegen nicht verpassen will, kann sich auch daran erinnern lassen. Falls man selber nicht will, dass andere wissen, wann man geboren ist, kann man den Geburtstag bei Linkedin aber auch verbergen.

Geburtstag von anderen Nutzern sehen

Wollt ihr überprüfen, wann ein Kontakt bei Linkedin Geburtstag hat, geht so vor:

Steuert das Profil des entsprechenden Nutzers an. Im oberen Bereich seht ihr den Button „Kontaktinfo“. Tippt ihn an. Jetzt seht ihr einige Informationen zum Nutzer. Darunter befindet sich auch der Geburtstag. Je nach Einstellung, seht ihr entweder nur das Datum oder den gesamten Geburtstag inklusive Jahreszahl.

Beachtet, dass man die Anzeige seines Geburtsdatums bei Linkedin verbergen kann. Seht ihr in den Kontaktdaten also keine Angabe, hat der Nutzer die entsprechende Information nicht für andere freigegeben. Man kann auch die Ansicht einschränken und nur den Tag und den Monat, nicht aber das Geburtsjahr sichtbar machen. Seid ihr mit dem Nutzer befreundet, werdet ihr an dem jeweiligen Datum an den Geburtstag in eurer Profilübersicht erinnert.

Linkedin: Eigenen Geburtstag verbergen

Ihr könnt selbst auch verhindern, dass andere Linkedin-Nutzer euren Geburtstag sehen. So versteckt ihr die Information:

Loggt euch in euer Linkedin-Profil ein. Steuert oben das Profilbildsymbol an. Wählt die Option „Profil anzeigen“. Weiter geht es in den Bereich „Kontaktangaben“. Tippt auf den Stift, um die Informationen zu bearbeiten. Beim Geburtstag könnt ihr jetzt auf das Auge drücken. Damit schränkt ihr die Sichtbarkeit ein. Wollt ihr den Geburtstag komplett verstecken, wählt „Nur Sie“. Ihr könnt die Information auch für direkte Kontakte, bestimmte Netzwerke sowie alle Linkedin-Mitglieder freigeben. Drückt auf den „Speicher“-Button, um die Änderungen zu übernehmen.

