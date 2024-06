Luigi's Mansion 2 HD: Alle 32 Buu Huus finden

In Luigi's Mansion 2 HD ist in jedem normalen Level ein Buu Huu versteckt. Um sie aufzuspüren, müsst ihr in der Regel ein bestimmtes unsichtbares Objekt mit der Düsterlampe offenbaren. Findet ihr alle Buu Huus in einem Anwesen, schaltet ihr ein Bonuslevel frei – es lohnt sich also. In diesem Guide erfahrt ihr alle Fundorte.

Alle Buu Huus in der Gruselvilla

Hinweis: Die Buu Huus in A-1, A-2 und A-3 könnt ihr erst nach Abschluss von A-4 entdecken, da ihr dort die Düsterlampe bekommt.

A-1 Schreckweg 09/15: Begebt euch links vom Haupteingang in die Garage (EG) und sucht nördlich der Tür nach einem versteckten Rad.

Begebt euch links vom Haupteingang in die Garage (EG) und sucht nördlich der Tür nach einem versteckten Rad. A-2 Zahnräder-Jagd: Betretet rechts vom Haupteingang aus den Garteneingang (EG). In diesem Raum müsst ihr an der südlichen Wand mit der Düsterlampe nach einem kleinen Tisch suchen.

Betretet rechts vom Haupteingang aus den Garteneingang (EG). In diesem Raum müsst ihr an der südlichen Wand mit der Düsterlampe nach einem kleinen Tisch suchen. A-3 Bücherspuk: Geht in das Arbeitszimmer (E1). Dort zieht ihr in der Mitte des Raums das Laken von der verborgenen Staffelei und leuchtet sie mit der Düsterlampe an.

Geht in das Arbeitszimmer (E1). Dort zieht ihr in der Mitte des Raums das Laken von der verborgenen Staffelei und leuchtet sie mit der Düsterlampe an. A-4 Trug und Täuschung: Offenbart den großen Esstisch im Speisesaal (E1). Ihr werdet diesen Buu Huu zwangsläufig einsaugen, da es das Hauptziel dieser Mission ist.

Offenbart den großen Esstisch im Speisesaal (E1). Ihr werdet diesen Buu Huu zwangsläufig einsaugen, da es das Hauptziel dieser Mission ist. A-5 Mitternachtsputz: Leuchtet mit der Düsterlampe den verstecken Flügel in der Bibliothek (EG) an.

Alle Buu Huus in den Efeutürmen

B-1 Klempnerwerk: Am Anfang des Levels müsst ihr zum Wassergenerator (EG) gehen. Dort findet ihr den Buu Huu, wenn ihr den Werkzeugwagen rechts neben dem Generator enthüllt.

Am Anfang des Levels müsst ihr zum Wassergenerator (EG) gehen. Dort findet ihr den Buu Huu, wenn ihr den Werkzeugwagen rechts neben dem Generator enthüllt. B-2 Das Windradtor: Wenn ihr das Labor des Gärtners (U1) erkundet, müsst ihr einen Abstecher in den Kanal machen. Saugt dort die rote Pflanze ein, die an der Decke hängt und der Buu Huu zeigt sich.

Wenn ihr das Labor des Gärtners (U1) erkundet, müsst ihr einen Abstecher in den Kanal machen. Saugt dort die rote Pflanze ein, die an der Decke hängt und der Buu Huu zeigt sich. B-3 Friedhofgang: Im Mausoleum (EG) müsst ihr die versteckte Vase rechts neben dem Toad-Gemälde anleuchten.

Im Mausoleum (EG) müsst ihr die versteckte Vase rechts neben dem Toad-Gemälde anleuchten. B-4 Pool-Party: Enthüllt im Wohnzimmer (E2) das Gemälde an der nördlichen Wand. Da es schief hängt, müsst ihr es mit der X-Taste wieder richten, damit der Buu Huu erscheint.

Enthüllt im Wohnzimmer (E2) das Gemälde an der nördlichen Wand. Da es schief hängt, müsst ihr es mit der X-Taste wieder richten, damit der Buu Huu erscheint. B-5 Spitz, reiß aus: Offenbart alle versteckten Werkzeuge und Werkzeugtische im Werkraum (EG).

Alle Buu Huus im Ingenieurshof

C-1 Zeit zum Einsatz: In der Lagerhalle (EG) müsst ihr euch das rote Paket ganz rechts schnappen und es dann in die Maschine neben der Eingangstür stellen. Saugt dann das rote Band des Päckchens an und zieht es ab, damit der Buu Huu auftaucht.

In der Lagerhalle (EG) müsst ihr euch das rote Paket ganz rechts schnappen und es dann in die Maschine neben der Eingangstür stellen. Saugt dann das rote Band des Päckchens an und zieht es ab, damit der Buu Huu auftaucht. C-2 Luigi unter Tage: Im Steinbruch müsst ihr, nachdem der Sand alles zugeschüttet hat, die verborgene Holzbrücke an der nördlichen Wand anleuchten.

Im Steinbruch müsst ihr, nachdem der Sand alles zugeschüttet hat, die verborgene Holzbrücke an der nördlichen Wand anleuchten. C-3 Ladehallen-Polterei: Im Kesselraum (EG) müsst ihr das rechte Ventil mit der Düsterlampe erscheinen lassen und dann beide Ventile zudrehen. Saugt danach den Dampf ein, damit ihr die Tür mit dem Stroboblitz öffnen könnt. Nachdem ihr die zwei Grünlinge besiegt habt, taucht der Buu Huu auf. Da ihr das während dieser Mission zwingend machen müsst, könnt ihr den Buu Huu nicht verpassen.

Im Kesselraum (EG) müsst ihr das rechte Ventil mit der Düsterlampe erscheinen lassen und dann beide Ventile zudrehen. Saugt danach den Dampf ein, damit ihr die Tür mit dem Stroboblitz öffnen könnt. Nachdem ihr die zwei Grünlinge besiegt habt, taucht der Buu Huu auf. Da ihr das während dieser Mission zwingend machen müsst, könnt ihr den Buu Huu nicht verpassen. C-4 Such das Stöckchen!: Beim Uhrturmtor (EG) müsst ihr rechts neben dem Tor die Decke mit der Düsterlampe nach einer verborgenen Hängelampe absuchen.

Beim Uhrturmtor (EG) müsst ihr rechts neben dem Tor die Decke mit der Düsterlampe nach einer verborgenen Hängelampe absuchen. C-5 Das Stück zum Glück: Beim Hauptgetriebe (U1) gibt es auf der linken Seite südlich hinter dem großen Zahnrad eine geheime Ecke. Sucht hier nach einer unsichtbaren Kiste, in der sich der Buu Huu versteckt.

Alle Buu Huus im Schneebergwerk

D-1 Eisiger Einstand: Bei der Seilbahnstation (U1) findet ihr rechts neben der Tür zur Prospektionskammer ein unsichtbares Fass, in dem sich der Buu Huu versteckt.

Bei der Seilbahnstation (U1) findet ihr rechts neben der Tür zur Prospektionskammer ein unsichtbares Fass, in dem sich der Buu Huu versteckt. D-2 In tiefster Kälte: In der Berghütte (EG) müsst ihr den verborgenen Schaukelstuhl neben dem Kamin offenbaren.

In der Berghütte (EG) müsst ihr den verborgenen Schaukelstuhl neben dem Kamin offenbaren. D-3 Über den Abgrund: Im Tieflager (U3) müsst ihr auf der rechten Seite den Kessel über das Lagefeuer pusten. Nach einigen Sekunden stürmt der Buu Huu aus dem Kessel.

Alle Buu Huus im Trugschloss

E-1 Der Haustürschlüssel: In den Irrgartenkatakomben (U2) werdet ihr ein Geheimlabor entdecken. Nachdem ihr die Geister besiegt habt, müsst ihr das Ventil in den roten Bereich drehen. Danach schlägt ein Blitz in der Rüstung ein und der Buu Huu zeigt sich.

In den Irrgartenkatakomben (U2) werdet ihr ein Geheimlabor entdecken. Nachdem ihr die Geister besiegt habt, müsst ihr das Ventil in den roten Bereich drehen. Danach schlägt ein Blitz in der Rüstung ein und der Buu Huu zeigt sich. E-2 Doppeltes Dilemma: Am Ende der Mission müsst ihr unter anderem einen Buu Huu im Innenhof einsaugen – ihr könnt ihn also nicht verpassen.

Am Ende der Mission müsst ihr unter anderem einen Buu Huu im Innenhof einsaugen – ihr könnt ihn also nicht verpassen. E-3 Wo ist mein Zug?: Im Arbeitszimmer (E1) müsst ihr euch rechts eine Ballonpflanze schnappen und damit mithilfe der Portale in die Ritter-Ausstellung gehen (EG). Fliegt dort nach oben und gleitet in die nordöstliche Ecke. Hier findet ihr eine goldene Ballonpflanze. Saugt sie ein und sammelt dann schnell die erschienenen Münzen ein. Schafft ihr das, werdet ihr mit einer Truhe belohnt, in der sich der Buu Huu befindet.

Im Arbeitszimmer (E1) müsst ihr euch rechts eine Ballonpflanze schnappen und damit mithilfe der Portale in die Ritter-Ausstellung gehen (EG). Fliegt dort nach oben und gleitet in die nordöstliche Ecke. Hier findet ihr eine goldene Ballonpflanze. Saugt sie ein und sammelt dann schnell die erschienenen Münzen ein. Schafft ihr das, werdet ihr mit einer Truhe belohnt, in der sich der Buu Huu befindet. E-4 Gleis-Gepolter: Bei dieser Mission handelt es sich um einen Bosskampf gegen Maxi-Buu. Ihr werdet deshalb automatisch 10 Buu Huus sammeln, wenn ihr den Boss besiegt.

Bei dieser Mission handelt es sich um einen Bosskampf gegen Maxi-Buu. Ihr werdet deshalb automatisch 10 Buu Huus sammeln, wenn ihr den Boss besiegt. E-5 Luigi gegen alle: Begebt euch zur Luftfahrt-Ausstellung und offenbart den unsichtbaren Heißluftballon in der Mitte des Raum, um den letzten Buu Huu zu finden.

