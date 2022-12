Mit Need for Speed Unbound erwartet euch ein stylisches Rennspiel, was in der fiktiven Stadt Lakeshore City spielt. Aber wie lang ist die Story? Und wie viel Spielzeit könnt ihr vom Game erwarten? Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zur Spielzeit und zum Umfang von NfS Unbound wissen müsst.

Need for Speed Unbound Facts

Wie lang ist die Story von Need for Speed Unbound?

Wie lange ihr für die Single Player Kampagne von Need for Speed Unbound braucht, hängt ganz von euch ab. Die Story ist in einen Prolog, drei Qualifikationen und ein großes Finale „The Grand“ aufgeteilt.

Jede Qualifikation findet an einem Sonntag innerhalb des Kalenders des Spiels statt. Da jeder Tag in eine Tages- und Nachtsitzung unterteilt ist, macht es somit insgesamt 12 Sitzungen, bis ihr die nächste Qualifikation absolvieren könnt.

Wie viele Rennen ihr innerhalb einer einzigen Sitzung abschließt, liegt ebenfalls an euch. Pro Sitzung könnt ihr nur ein Rennen absolvieren, falls ihr das wollt, oder so viele wie in der jeweiligen Sitzung zur Verfügung stehen. Darum kann die Spielzeit der Kampagne stark variieren. Für den Abschluss der Story benötigt ihr ungefähr 10 bis 20 Stunden.

Wenn ihr die Kampagne abgeschlossen habt, könnt ihr aber weiterhin durch Lakeshore City fahren und beispielsweise alle Sammelobjekte (Plakatwände, Street-Arts, Bären) und Aktivitäten (Speed-Traps, Speed-Runs, Driftzonen, Weitsprünge) abschließen.

Für so eine Spielzeit ist es ganz angenehm, dass der Soundtrack insgesamt 72 Songs beinhaltet und somit für musikalische Abwechslung gesorgt ist. Falls ihr es noch nicht wusstet: Ihr könnt die Fahreffekte ausschalten, wenn sie euch stören sollten.

Spielzeit und Umfang von NfS Unbound

Neben der Story gibt es aber auch eine Online-Komponente in Need for Speed Unbound. Hier steht es euch natürlich frei, wie viele Stunden ihr in den Multiplayer stecken wollt. Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten möchtet, worunter sich auch Online-Achievements befindet, könnt ihr mit ungefähr 40 bis 50 Stunden rechnen.