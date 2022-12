Autos, Upgrades, Startpreise und Wetten kosten in Need for Speed Unbound jede Menge Geld. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr in NfS Unbound schnell Geld verdient und wie ihr den Geld-Glitch einsetzt.

Need for Speed Unbound Facts

Geld verdienen in NfS Unbound

Wollt ihr alle Autos kaufen oder euer Fahrzeug upgraden, benötigt ihr natürlich Geld. Innerhalb von NfS Unbound gibt es folgende Methoden, um Kohle zu verdienen:

Neben den regulären Methoden gibt es aber auch unterschiedliche Vorgehensweisen, um schneller Geld zu verdienen. Was uns zu den nächsten Punkten bringt…

Mehr Geld verdienen durch Austricksen der Cops

Nach euren Rennen habt ihr oftmals die Aufmerksamkeit der Polizei. Normalerweise solltet ihr dann ins Safe-House fahren, um den Tag beziehungsweise die Nacht zu beenden, damit ihr euer verdientes Geld sicher verstaut.

Ihr könnt aber die Polizei mit dem folgenden Trick extrem leicht abschütteln und einfach weiter Geld verdienen, bevor ihr zurück ins Safe-House geht. Eine andere Methode ist es auch, dass ihr euer Heat-Level (Fahndungslevel) auf 5 bringt und immer und immer wieder den Cops entkommt. Beim Entkommen auf Heat-Level 5 verdient ihr jedes Mal so 2.500 Dollar hinzu.

Mit dem Upgrade „Fluchttalent“ könnt ihr es sogar verdoppeln. Dann erhaltet ihr immer 5.000 Dollar. Allerdings müsst ihr für das Upgrade eure Garage auf die Stufe „Super“ ersteinmal aufwerten. Ihr findet das Upgrade in eurer Garage > Wagen > Leistung > Teile > und dann ganz rechts in der Kategorie Hilfs-Item.

Wie dem auch sei, wenn ihr den Cops während einer Verfolgungsjagd ganz leicht entkommen wollt, müsst ihr euch auf folgenden Punkt der Karte begeben:

Zwischen Brückenpfeiler und Wasser können euch die Cops nicht erreichen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr dort ankommt, fahrt ihr euer Auto zwischen Brückenpfeiler und Fluss und schaltet den Motor ab, indem ihr Kreis/B (PS/Xbox) gedrückt haltet. Die Cops können euch dort nämlich nicht erreichen. Wartet nun so lange, bis die Information kommt, dass ihr die Cops abgehängt habt. Daraufhin könnt ihr weiter Geld verdienen. Achtet nur darauf, dass ihr nicht selbst ins Wasser fallt.

Geld-Glitch in NfS Unbound

Wichtiger Hinweis: Bei den beiden folgenden Methoden handelt es sich um einen Glitch im Spiel. Da es sich also um einen Geld-Glitch handelt, kann es sein, dass die Entwickler die beiden folgenden Vorgehensweise fixen werden. Wendet sie also noch so lange an, wie ihr könnt.

Bei der ersten Methode dürft ihr mit der Story noch nicht abgeschlossen haben und müsst euch im Kalender zu einer Qualifikationsrunde begeben. Am besten ist natürlich die Qualifikation 3, da ihr dort am meisten Geld bekommt. Geht nun folgendermaßen vor:

Startet die Qualifikationsrunde, am besten die dritte Runde. Kämpft euch zur dritten Runde vor und gewinnt die Qualifikationsrunde. Erhaltet eure Belohnung und ihr werdet sehen, dass ihr nun Geld erhalten habt. Jetzt kommt der wichtige Teil! Sobald die Videosequenz startet, geht ihr ins Hauptmenü euer Konsole und schließt das Spiel! Ihr müsst das Spiel innerhalb der Cutscene schließen. Startet darauf das Spiel erneut. Ihr befindet euch daraufhin wieder am Anfang der Qualifikation, aber müsst kein Startgeld mehr zahlen. Außerdem befindet sich das Geld aus der vorherigen Qualifikation noch auf eurem Konto. Wiederholt den Vorgang so oft ihr möchtet.

Beim zweiten Geld-Glitch handelt es sich um den Online-Modus.

Wichtiger Hinweis: Der Geld-Glitch funktioniert zwar, kann aber unter Umständen riskant sein, da der Vorgang nicht zu 100% sicher ist.

Kauft Online den Bugatti, nun kommt der wichtige Part: