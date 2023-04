Was bietet das Abo „Nintendo Switch Online“? Lohnt sich das Erweiterungspaket? Und wie teuer ist der Spaß? Die wichtigsten Antworten zu Nintendos Abo-Service haben wir hier bereitgestellt.

Hier seht ihr im YouTube-Video von Nintendo, welche Funktionen in Abo enthalten sind:

Was ist „Nintendo Switch Online“? Welche Vorteile habe ich?

„Nintendo Switch Online“ ist ein Abo-Service von Nintendo, ähnlich wie „PlayStation Plus“ auf der PlayStation oder „Xbox Live Gold“ auf Microsofts Xbox. Wenn ihr das Abo abschließt, habt ihr für die Laufzeit je nach gebuchter Option folgende Vorteile:

Eine spielbare Auswahl an N64-, SNES-, NES-, Gameboy-Advanced, Gameboy- und SEGA-Mega-Drive-Spielen auf der Switch.

auf der Switch. Ihr könnt „Tetris 99“ auf der Switch spielen.

Ihr könnt in unterstützten Spielen wie „Super Mario Maker“ online gegen andere Spieler antreten beziehungsweise Level hoch- und herunterladen.

gegen andere Spieler antreten beziehungsweise Level hoch- und herunterladen. Unterstützte Switch-Spiele speichern eure Spielstände zusätzlich in der Speicherdaten-Cloud, um sie vor Verlust zu bewahren, falls die Konsole irgendwann nicht mehr funktionieren sollte.

Exklusive Boni wie „Nintendo Switch“-Game-Coupons , mit denen ihr Geld sparen könnt oder bestimmte Sonderangebote, die ihr als Abonnent kaufen dürft, wie spezielle N64 oder (S)NES-Controller für die Switch. Allerdings funktionieren diese nur mit den im Abo enthaltenen N64-, SNES- oder NES-Titeln.

, mit denen ihr Geld sparen könnt oder bestimmte Sonderangebote, die ihr als Abonnent kaufen dürft, wie spezielle N64 oder (S)NES-Controller für die Switch. Allerdings funktionieren diese nur mit den im Abo enthaltenen N64-, SNES- oder NES-Titeln. Ihr könnt die offizielle Smartphone-App für „Nintendo Switch Online“ installieren, um mit Freunden per Voice-Chat zu kommunizieren und spezielle Funktionen bei unterstützten Switch-Spielen nutzen.

Das Erweiterungspaket ist teurer, bietet aber auch mehr Funktionen. (Bildquelle: GIGA)

Nintendo Switch Online: Standard vs. Erweiterungspaket

Nintendo bietet euch das Online-Abo an oder ihr bucht zusätzlich auch das Erweiterungspaket. Das sind die wichtigsten Unterschiede:

Standard mit Erweiterungspaket Cloud-Speicherstände ja ja Online-Funktionen für unterstützte Spiele* ja ja SNES-, NES- und Gameboy-Spiele ja ja N64, Gameboy-Advance- und SEGA-Mega-Drive-Spiele nein ja DLC „Happy Home Paradise“ zu „Animal Crossing: New Horizons“ nein ja DLC „Octo Expansion“ zu Splatoon 2 nein ja Booster-Pass zu Mario Kart 8 Deluxe (weitere Strecken) nein ja

* Nicht-unterstützte Spiele sind beispielsweise „1-2-Switch“, „Pokémon: Let’s Go Pikachu“, „Pokémon: Let’s Go Evoli“ und „Splatoon 2“.

Kosten und Preise

Je nachdem, ob ihr das Abo als Einzel- oder Familienmitgliedschaft abschließt, gelten folgende Preise:

Die Preise des Nintendo-Abos. (Bildquelle: GIGA)

Einzelmitgliedschaft

3,99 Euro für 1 Monat (30 Tage)

7,99 Euro für 3 Monate (90 Tage) - entspricht: 2,67 €/Monat

19,99 Euro für 12 Monate (365 Tage) - entspricht: 1,67 €/Monat

Einzelmitgliedschaft + Erweiterungspaket

39,99 Euro für 12 Monate (365 Tage) - entspricht: 3,34 €/Monat

Familienmitgliedschaft

34,99 Euro für 12 Monate (365 Tage) - entspricht: 2,92 €/Monat

Familienmitgliedschaft + Erweiterungspaket

69,99 Euro für 12 Monate (365 Tage) - entspricht: 5,84 €/Monat

Was ist eine Familienmitgliedschaft?

Eine Familienmitgliedschaft kann nur von Nutzern ab 18 Jahren gekauft werden.

werden. Sie kann danach bis zu 8 Nintendo-Accounts umfassen, auch wenn deren Nutzer nicht volljährig sind .

. Nach dem Kauf der Familienmitgliedschaft erstellt ihr eine Familiengruppe, wo alle anderen Nintendo- oder Kinder-Accounts hinzugefügt werden, damit diese ebenfalls die Funktionen eures gebuchten „Nintendo Switch Online“-Abos nutzen können.

Bedenkt auch, dass eine „Nintendo Switch Online“-Mitgliedschaft nur an den jeweiligen Nintendo-Account gebunden ist (und nicht an die Switch-Konsole). Wenn ihr also eine andere Switch-Konsole mit eurem Account verknüpft, könnt ihr das Abo dort ebenfalls nutzen.

Kann ich zur Familienmitgliedschaft wechseln, wenn ich eine Einzelmitgliedschaft habe?

Ihr könnt eine Familienmitgliedschaft kaufen, auch wenn ihr derzeit eine Einzelmitgliedschaft abonniert habt.

Allerdings könnt ihr die verbleibenden Tage eurer Einzelmitgliedschaft nicht auf die Familienmitgliedschaft übertragen.

Wenn ihr zu einer Familienmitgliedschaft wechselt, nachdem ihr eine Einzelmitgliedschaft gekauft habt, erhaltet ihr möglicherweise einen Rabatt, sobald Nintendo den Wechsel durchgeführt hat.

Wenn ihr eine zusätzliche Familienmitgliedschaft kauft, wird die automatische Verlängerung eurer Einzelmitgliedschaft deaktiviert, damit nicht beide Mitgliedschaften (sinnloserweise) fortgesetzt werden.

Nintendo Switch Online: Testen, abonnieren & Status abfragen

Ihr könnt „Nintendo Switch Online“ für 7 Tage kostenlos testen und auf Wunsch danach kaufen. Dafür muss eure Switch mit dem Internet verbunden sein. Deaktiviert vorher also euren Flugmodus, sofern eingeschaltet:

Wählt auf der Switch im Hauptmenü unten das rote Symbol für „Nintendo Switch Online“ aus. Wählt rechts „Kostenlose 7-tägige Testphase“ aus. Tippt dann auf „Kostenlose 7-tägige Testphase beginnen“, um den „Nintendo eShop“ zu öffnen. Scrollt herunter und tippt bei der Einzelmitgliedschaft auf den Button „Kostenlose Testphase“. Aktiviert bei Bedarf die automatische Verlängerung (nicht von uns empfohlen) und bestätigt mit dem Button „Weiter“. Tippt nun abschließend auf den Button „Testphase beginnen“.

Hier könnt ihr das Abo von Nintendo testen. (Bildquelle: GIGA)

Seid ihr mit dem Test zufrieden, könnt ihr das Abo bei Bedarf kaufen und es beispielsweise per PayPal bezahlen. Alternativ gibt es auch Download-Codes auf Amazon, mit denen ihr eure Mitgliedschaft auf der Switch im „Nintendo eShop“ aktivieren könnt. In einigen Supermärkten findet ihr auch entsprechende Gutscheine.

Kann man die Testphase mehrmals nutzen?

Wir haben die 7-tägige Testphase bereits 3 Mal mit demselben Nintendo-Account genutzt. Allerdings nicht direkt nacheinander. Anscheinend schaltet Nintendo für Accounts nach und nach neue Testzeiträume frei.

Verlängert sich das Abo automatisch?

Ja, Das Test-Abo verlängert sich automatisch um eine einmonatige Einzelmitgliedschaft. Und auch eine regulär gekauft Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um die letzte gekaufte Mitgliedschaft. Es sei denn, ihr habt die „Automatische Verlängerung“ im „Nintendo eShop“ unter dem Menüpunkt „Nintendo Switch Online“ deaktiviert.

Hier wurde die automatische Verlängerung deaktiviert. (Bildquelle: GIGA/Robert Schanze)

Nintendo Switch Online: Was passiert, wenn mein Abo ausläuft?

Wenn euer Abo ausläuft, verliert ihr alle oben genannten Funktionen, die das Abo mit sich bringt. Das heißt insbesondere:

Ihr könnt keine Retro-Spiele auf dem Switch-Emulator spielen.

Ihr habt keinen Zugriff mehr auf gesicherte Spielstände in der Cloud. Wenn ihr die Mitgliedschaft innerhalb von 180 Tagen verlängert, könnt ihr erneut auf eure Cloud-Spielstände zugreifen, ansonsten werden sie gelöscht.

Welche Retro-Spiele sind enthalten?

N64

Banjo-Kazooie

Dr. Mario 64

F-Zero X

GoldenEye 007

Kirby 64: The Crystal Shards

Lylat Wars

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party

Mario Party 2

Mario Tennis

OPERATION WINBACK

Paper Mario

Pilotwings 64

Pokémon Puzzle League

Pokémon Snap

Pokémon Stadium

Sin & Punishment

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora's Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

Yoshi's Story

Gameboy Advanced

Kuru Kuru Kururin

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Metroid Fusion

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

SNES

Bombuzal

BRAWL BROTHERS

Breath Of Fire

Breath of Fire II

Caveman Ninja (also known as Joe & Mac)

Claymates

Congo's Caper

Demon's Crest

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!

DOOMSDAY WARRIOR

EarthBound

Earthworm Jim 2

F-ZERO

Fighter’s History

JellyBoy

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby Super Star

Kirby's Avalanche

Kirby's Dream Course

Kirby's Dream Land 3

Magical Drop2

Mario's Super Picross

Natsume Championship Wrestling

Operation Logic Bomb

Panel de Pon

Pilotwings

Pop'n TwinBee

Prehistorik Man

Psycho Dream

Rival Turf!

SIDE POCKET

Smash Tennis

Spanky's Quest

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super Baseball Simulator 1.000

SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

Super Ghouls'n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Super Valis IV

The Ignition Factor

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Peace Keepers

Tuff E Nuff

Wild Guns

NES

ADVENTURES OF LOLO

Balloon Fight

Baseball

Blaster Master

City Connection

Clu Clu Land

Crystalis

DAIVA STORY 6 IMPERIAL OF NIRSARTIA

Dig Dug Ⅱ

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr.

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Dr. Mario

EarthBound Beginnings

Eliminator Boat Duel

Excitebike

Fire 'n Ice

Ghosts’n Goblins™

Gradius

Ice Climber

Ice Hockey

JOURNEY TO SILIUS

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Kung-Fu Heroes

Mappy-Land

Mario Bros.

Metroid

Mighty Bomb Jack

NES Open Tournament Golf

Nightshade

Ninja Gaiden

Ninja JaJaMaru-kun

Pinball

Pro Wrestling

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

River City Ransom

Rygar

S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team

Shadow of the Ninja

Soccer

Solomon's Key

Star Soldier

StarTropics

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Tecmo Bowl

Tennis

The Immortal

The Legend of Zelda

TwinBee

Vice: Project Doom

Volleyball

VS. Excitebike

Wario's Woods

Wrecking Crew

XEVIOUS

Yoshi

Zelda II: The Adventure of Link

Gameboy

Alone in the Dark - The New Nightmare

BurgerTime Deluxe

Game & Watch Gallery 3

GARGOYLE'S QUEST

Kirby's Dream Land

Kirby’s Dream Land 2

Metroid II - Return of Samus

Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins

Tetris®

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Wario Land 3

SEGA Mega Drive

Alien Soldier

Alien Storm

ALISIA DRAGOON

Altered Beast

Beyond Oasis

Castlevania Bloodline

Columns

Comix Zone

Contra Hard Corps

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Dynamite Headdy

Earthworm Jim

Ecco The Dolphin

Golden Axe

Golden Axe II

Gunstar Heroes

Light Crusader

Mega Man: The Wily Wars

Musha

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic The Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

Super Fantasy Zone

Sword of Vermilion

Target Earth

Thunder Force II

ToeJam & Earl

Virtua Fighter 2

Zero Wing

