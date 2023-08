Onlyfans: Bilder und Videos speichern – so gehts

Bei Onlyfans findet man viele exklusive Bilder und Videos von Stars und Privatpersonen. Möchte man die Inhalte später anschauen, stellt man sich die Frage, wie sich die Bilder bei Onlyfans speichern lassen.

Das Portal hat eine Sperre für den normalen Weg zum Speichern von Bildern im Browser. Per Rechtsklick oder ein längeres Drücken des Beitrags am Smartphone lässt sich der Inhalt also nicht herunterladen. Zum Speichern muss man daher einen Umweg gehen.

Wie kann man Bilder bei Onlyfans herunterladen?

Grundsätzlich benötigt ihr einen Account und meistens auch ein Abonnement, um Inhalte bei Onlyfans ansehen zu können. Fotos könnt ihr bei Onlyfans so speichern:

Anstatt die Speicherfunktion des Browsers zu verwenden, erstellt ihr einen Screenshot des aktuellen Bildschirms.

des aktuellen Bildschirms. Am PC könnt ihr das Snipping-Tool verwenden.

Wie man am Smartphone Bildschirmaufnahmen macht, erfahrt ihr hier: Screenshots bei Android erstellen | Screenshots mit dem iPhone erstellen.

Die Bildschirmaufnahme lässt sich in ein beliebiges Programm zur Bildbearbeitung einfügen. Dort könnt ihr das Foto zurechtschneiden und zum Beispiel störende Ränder entfernen.

So geht es bei Videos

Etwas umständlicher wird es bei Videos. Hier könnt ihr ebenfalls auf die Tools zur Bildschirmaufnahme eures Geräts zurückgreifen und alle aktuell auf dem Display angezeigten Inhalte in einem Video speichern. Am Smartphone findet ihr die Funktion direkt in der Schnellstartleiste, die ihr vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen könnt. Fehlt das Feature bei eurem Smartphone, rüstet ihr es so nach:

Auf dem PC könnt ihr eine Browser-Erweiterung herunterladen, die euch Zugriff auf den Video-Download für Onlyfans-Inhalte liefert. Hier findet ihr ein entsprechendes Tool für Google Chrome:

Onlyfans Downloader Chrome fanslydownloader.com

Alternativ könnt ihr den aktuellen Inhalt auch ganz einfach mit der Smartphone-Kamera abfilmen. Dafür braucht es aber eine ruhige Hand. Zudem müsst ihr bei dieser simplen Methode Qualitätseinbußen hinnehmen.

Onlyfans: Darf man Bilder und Videos speichern? Sieht das der andere?

Ganz gleich, ob ihr einen Downloader nutzt oder Screenshots erstellt, der Onlyfans-Creator wird nicht darüber informiert, dass ihr die Bilder oder Videos speichert. Ähnlich also wie zum Beispiel bei WhatsApp gibt es keine Benachrichtigung beim Gegenüber. Beachtet aber, dass ihr die Bilder lediglich für den eigenen Gebrauch speichern solltet, zum Beispiel, wenn ihr sie offline und unterwegs ansehen wollt. Ihr dürft sie keinesfalls öffentlich zugänglich machen, da hier ein Copyright-Verstoß vorliegen würde. Daneben handelt ihr entgegen die Nutzungsbedingungen von Onlyfans und riskiert, dass euer Konto dort sofort und dauerhaft gesperrt wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.