Raspberry Pi herunterfahren und ausschalten – so geht’s

Ihr könnt euren Raspberry Pi per Befehl herunterfahren und ausschalten und nicht nur, indem ihr einfach den Stromstecker zieht. Was ihr dabei beachten solltet und wie ihr den Raspberry Pi herunterfahren könnt, zeigen wir euch hier.

Raspberry Pi Facts

Der Raspberry Pi ist ein praktischer Mini-Computer mit vielen Verwendungszwecken – unter anderem könnt ihr den Einplatinen-Rechner als Emulator, Media-Center oder als Werbeblocker einrichten. Auch lässt sich damit eine Kamera installieren. Im Unterschied zu herkömmlichen Computern haben die Raspberry-Pi-Modelle 1 bis 4 aber keinen Ein- oder Ausschalter. Zur Inbetriebnahme wird das Gerät einfach an den Strom angeschlossen, wenn ihr es ausschaltet, zieht ihr einfach wieder den Stecker. Allerdings lässt sich der Raspberry Pi auch regulär herunterfahren und ausschalten.

Raspberry Pi herunterfahren – ist das wirklich nötig?

Wenn ihr den Raspberry Pi ausschaltet, indem ihr den Stecker zieht, kann nur in den wenigsten Fällen etwas passieren: Ihr solltet das beispielsweise nicht tun, wenn ihr gerade Daten auf die SD-Karte des Geräts übertragt. Denn dadurch kann die SD-Karte beschädigt werden, die dann erst nach einer Formatierung wieder funktioniert. Sonstige Defekte an der Hardware durch das Steckerziehen sind aber so gut wie ausgeschlossen.

Raspberry Pi herunterfahren und ausschalten

Das Standard-Betriebssystem des Raspberry Pi ist „Raspberry Pi OS“. Dieses kommt wie andere Debian-basierte Linux-Distributionen mit einem eigenen Shutdown-Befehl, um den Pi herunterzufahren. Danach könnt ihr bei Bedarf den Stecker ziehen. Um den Befehl an den Pi zu übertragen, schließt ihr entweder einen Monitor und eine Tastatur daran an oder loggt euch per SSH am Pi ein.

Raspberry Pi mit Befehl herunterfahren

Öffnet ein Terminal, entweder direkt in Raspberry Pi OS oder per SSH-Verbindung von eurem derzeitigen Computer aus. Gebt den Befehl sudo shutdown -h 0 ein und drückt Enter . Anschließend fährt der Raspberry Pi herunter. Wartet jetzt bis die OK-LED am Raspberry Pi anfängt zu blinken. Wenn es soweit ist, könnt ihr das Gerät vom Strom nehmen, indem ihr wie gewohnt den Stecker zieht.

Mit dem Befehl fährt der Pi sofort herunter. (Bildquelle: GIGA)

Raspberry Pi neustarten

Wenn ihr das Betriebssystem nur neustarten und nicht komplett herunterfahren wollt, verwendet ihr stattdessen den Befehl sudo shutdown -r 0 . Lest bei uns außerdem auch, wie ihr den Raspberry Pi als NAS nutzen könnt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.