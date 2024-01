Targobank Status abfragen: Wie geht das & wie lange dauert die Bearbeitung?

Nimmt man einen Dienst bei einer Bank in Anspruch, muss man in der Regel mit einer Bearbeitungszeit rechnen. Das gilt auch, wenn ihr bei der Targobank einen Kredit beantragt oder ein Konto eröffnen wollt. Wo kann man den aktuellen Status bei der Targobank abfragen und wie lange dauert es ungefähr, wenn dort noch „in Bearbeitung“ steht?

Die Targobank bietet für die Status-Abfrage eine eigene Service-Seite. Dazu steuert ihr diesen Link an und gebt dort den Benutzernamen und das Passwort ein. Habt ihr keinen Online-Zugang, könnt ihr den Bearbeitungsstatus auch telefonisch erfragen:. Das geht unter der Nummer 0211 – 900 20 111.

Status bei Targobank abfragen: Wie lange dauert ein Kredit?

Achtung: Bei allen Login-Seiten der Targobank und auch anderer Dienste solltet ihr immer in der Adressleiste des Browsers überprüfen, dass ihr auf der richtigen Seite gelandet seid. Betrüger verschicken vor allem in E-Mails Verweise auf nachgebaute Seiten. Loggt ihr euch über so einen Phishing-Link ein, gebt ihr eure Zugangsdaten in fremde Hände.

Bei der Kreditanfrage gibt es nur drei verschiedene Status-Meldungen. Man sieht dort entweder, ob ein Antrag „ in Bearbeitung “ ist oder „ genehmigt “ beziehungsweise „ abgelehnt “ wurde.

“ ist oder „ “ beziehungsweise „ “ wurde. Ein genauer Zeitraum, wie lange die Bearbeitung dauert , wird hingegen nicht genannt. Sobald der Antrag bearbeitet wurde, ändert sich der Status.

, wird hingegen nicht genannt. Sobald der Antrag bearbeitet wurde, ändert sich der Status. Bei einer Prüfung der Kreditanfrage können bis zu 7 Tage vergehen, bis es zu einer Entscheidung kommt. Dabei werden eure Angaben und eure Bonität geprüft.

vergehen, bis es zu einer Entscheidung kommt. Dabei werden eure Angaben und eure Bonität geprüft. Normalerweise werdet ihr bei einer Entscheidung auch noch gezielt von der Bank informiert, etwa durch einen Anruf .

. Sollten noch Unterlagen fehlen, verzögert sich die Bearbeitung. Auch darüber werdet ihr informiert. Dann wird euch auch mitgeteilt, was ihr noch nachreichen müsst und auf welchem Weg.

müsst und auf welchem Weg. Die Bearbeitungsdauer kann auch von der Art des Kredits abhängen. Baufinanzierungskredite brauchen etwa länger als normale Ratenkredite.

Auch wenn besonders viele Kreditanfragen zu einem Zeitpunkt eingehen, kann eine Bearbeitung länger dauern.

Targobank: Status online prüfen

Beachtet, dass das Ausfüllen des Kreditformulars online noch keine Bestätigung ist. Eure Anfrage wird also zunächst geprüft. Wird der Kredit genehmigt, erhaltet ihr im Anschluss Unterlagen per Post, die unterschrieben werden müssen. Gegebenenfalls müsst ihr dann auch Nachweise und Unterlagen einreichen, etwa Einkommensnachweise, den Personalausweis und Verifizierungsunterlagen.

Falls sich der Status über mehrere Tage hinweg nicht ändert oder ihr allgemein Fragen zur Bearbeitung habt, kontaktiert den Kundenservice der Targobank. Das geht entweder telefonisch unter der Nummer 0211 – 900 20 111 (montags bis samstags 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr) oder schriftlich per Kontaktformular (zum Formular). Nutzt die Kontaktwege aber nur in Fällen, bei denen die Bearbeitung länger dauert und lasst den Mitarbeitern der Bank genügend Zeit, sich um eine Bearbeitung zu kümmern.

