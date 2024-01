Entgeltabrechnung bei Sparkasse: Was ist das?

Beim Blick auf den Kontoauszug findet man manchmal bei einem Konto der Sparkasse und bei anderen Banken den Posten „Entgeltabrechnung“. Dabei wird meist ein niedriger Betrag eingezogen. Was ist diese „Entgeltabrechnung“ und kann man das zurückfordern?

Die „Entgeltabrechnung“ ist ein vorgesehener Betrag, der direkt von der Bank abgebucht wird, bei der man das Konto führt. Es ist die Übersicht für einen Rechnungsabschluss. Abgebuchte Beträge können verschiedene Ursachen haben.

Was ist die Entgeltabrechnung bei Sparkasse?

In den meisten Fällen steckt hierhinter die Gebühr, die man für die Kontoführung bezahlen muss. Je nach Art des Kontos und abhängig von der Bank fallen diese Gebühren unterschiedlich hoch aus. Taucht der Eintrag „Entgeltabrechnung“ plötzlich auf, wurden gegebenenfalls die Bedingungen für die Kontoführung nachträglich angepasst.

Es kann auch sein, dass die „Entgeltabrechnung“ nur auftaucht, wenn bestimmte Leistungen innerhalb des Abrechnungszeitraumes in Anspruch genommen wurden. So kann zum Beispiel die Kontoführung kostenlos sein, während Gebühren für Überweisungen, Bargeldeinzahlungen oder andere Dienste berechnet werden. Auch Kosten, die für eine Ersatzkarte, Zinsen für eine Kontoüberziehung oder Gebühren für die Freischaltung einer gesperrten EC-Karte anfallen, werden in der „Entgeltabrechnung“ einbezogen.

Warum zahle ich eine „Entgeltabrechnung“?

Falls ihr die Gebühren nicht nachvollziehen könnt oder sogar für unberechtigt haltet, kontaktiert euren Sparkassenberater. In seltenen Fällen wird etwas falsch berechnet und ihr könnt einen Betrag zurückfordern. Meistens wird aber genau erläutert, wie sich die Gebühren zusammensetzen. Vor der Kontaktaufnahme könnt ihr auch einen Blick in das Preis- und Leistungsverzeichnis eurer Bank werfen. Möglicherweise findet ihr dort bereits heraus, wofür möglicherweise etwas im vergangenen Abrechnungszeitraum abgerechnet wurden.

Falls ihr monatliche Kontogebühren habt, lassen sich diese nicht zurückfordern oder umgehen, da sie Bestandteil des Vertrags sind. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, könnt ihr ein kostenloses Girokonto als Alternative oder Zweitkonto suchen.

