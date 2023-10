Wie kann man bei Goodnotes egene Vorlagen erstellen?

In Goodnotes lassen sich eigene Vorlagen hinzufügen, um das digitale Papierformat anzupassen. Dabei kann man auf vorgefertigte Templates aus dem Internet zurückgreifen oder eigene Vorlagen selbst erstellen.

Apps Facts

In der App gibt es bereits einige Vorlagen. Die Auswahl ist jedoch überschaubar. Mit der eigenen Papiervorlage gestaltet ihr eure Dokumente ganz nach euren Wünschen. Man kann auch Vorlagen für Deckblätter einrichten.

Goodnotes: Eigene Vorlagen erstellen

Um die Vorlage in Goodnotes hinzuzufügen, muss sie als PDF-Datei vorliegen und ein passendes Format wie A3, A4 oder A5 haben. Es können auch PNG-Dateien verwendet werden. Wollt ihr selber nicht kreativ werden und dennoch neue Designs nutzen, findet ihr bei Etsy viele Papiervorlagen für euer Notizbuch zum Download (bei Etsy ansehen). Die Templates für eure Goodnotes-Dokumente sind bei Etsy kostenpflichtig und stammen nicht von den Entwicklern der App, sondern von individuellen Gestaltern.

Einige kostenlose Vorlagen für kariertes und liniertes Papier sowie andere Papierarten stellt euch auch „Herr Paulsen“ in seinem Web-Angebot zum Download bereit (zum Download). Mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie Paint.NET oder Photoshop, aber auch mit Word und ähnlichen Tools lassen sich auch eine eigene Vorlagen erstellen. Achtet darauf, das richtige Format zu wählen und speichert euer Ergebnis als PDF-Datei (Word in PDF umwandeln: So gehts).

Goodnotes: Eigene Vorlagen erstellen und einfügen

Liegen die Vorlagen im richtigen Format vor, müsst ihr sie in einen Cloud-Dienst wie iCloud hochladen oder zur Foto-Mediathek hinzufügen. Danach wählt ihr sie in Goodnotes aus:

Öffnet dafür die Goodnotes-App. Steuert die Einstellungen an. Hier wählt ihr die „Notizbuch-Vorlagen“ aus. Mit dem „Plus“-Symbol könnt ihr neue Vorlagen hinzufügen. Gebt eine entsprechende Bezeichnung ein. Nehmt danach die Option „Importieren“. Sucht jetzt nach der PDF- oder PNG-Datei heraus. Einmal ausgewählt, wird die Papiervorlage importiert und steht für zukünftige Goodnotes-Arbeiten zur Verfügung. Um sie zu nutzen, erstellt ihr eine neue Seite oder öffnet einen bereits bestehenden Inhalt. Drückt auf die drei Punkte rechts oben. Hier findet ihr die Option „Vorlage“ wechseln. Sucht das zuvor angelegte Design aus. Mit „Übernehmen“ wird die Vorlage für euer aktuelles Blatt verwendet.

Bei Goodnotes kann man auch eigene Schriftarten hinzufügen, die Ordner-Farbe ändern und Links auf andere Seiten einbauen. Wir erklären euch auch, was man tun kann, wenn Goodnotes nicht mit anderen Geräten synchronisiert.

