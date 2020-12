8 kostenlose Browsergames, die ihr zusammen mit euren Freunden spielen könnt

Weihnachten steht vor der Tür! Und während man die festliche Zeit meist mit seiner Familie verbringt, trifft man sich zwischen den Jahren meist mit alten Freunden vom Abi oder aus dem Studium – dieses Jahr jedoch nur in digitaler Form. Damit euch beim Skype-Anruf nicht langweilig wird, haben wir für euch einige kostenlose Browsergames herausgesucht, die ihr problemlos mit euren Freunden spielen könnt - auch in größeren Gruppen!

Während der Weihnachtszeit verbringen die meisten von uns gerne viel Zeit mit ihrer Familie und auch mit Freunden. Dieses Jahr fällt das aufgrund der Corona-Pandemie jedoch flach. Um die Infektionszahlen möglichst gering zu halten, sind alle Bürger dazu aufgerufen, die Anzahl an Kontakten stark zu reduzieren, um die Ausbreitung des Virus weiter eindämmen zu können.

Was also tun, wenn man trotzdem gerne mit den Freunden was zusammen machen will? Ein Glück gibt es inzwischen zahlreiche kostenlose Browsergames, die man zusammen oder gegeneinander spielen kann. Einzige Voraussetzung: Zugang zu einem PC oder Laptop und eine Internetverbindung – dann steht dem Spieleabend nichts mehr im Wege.

Der Vorteil bei kostenlosen Browsergames liegt auf der Hand — sie sind ohne viel Vorwissen und Installation einfach per Link spielbar und die Auswahl ist groß. Da keine Kosten anfallen sind sie ideal, um auch den größten Partymuffel aus der Reserve zu locken.

Wir stellen euch auf den folgenden Seiten 8 passende Browsergames vor – und abschließend noch einen Geheimtipp fürs Smartphone, den man dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Wer sich einen noch besseren Eindruck von den Spielen machen will, findet oben ein Video, das alle Spiele zusammenfasst und entsprechend mit etwas Bewegtbild untermalt.

Das Angebot an kostenlosen Browsergames ist wirklich riesig. Für eine größere Gruppe lohnt es sich durchaus bei Discord oder Teamspeak mehrere Channels für unterschiedliche Spiele zu erstellen. So kann man sich, wie bei einer wilden WG-Party von “Zimmer“ zu “Zimmer“ durchfeiern.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen!

