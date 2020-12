Vor einigen Wochen ist ein Gerücht aufgetaucht, wonach WhatsApp eine wichtige neue Funktion einführen möchte. Jetzt ist es wohl soweit. Kurz vor Weihnachten können erste Nutzer das neue Feature bereits verwenden.

WhatsApp Facts

WhatsApp Web startet Sprach- und Videoanrufe

Auf dem Handy kann man Sprach- und Videoanrufe mit WhatsApp schon seit langer Zeit machen. Jetzt wird diese Möglichkeit auf WhatsApp Web ausgeweitet. Die Insider von WABetaInfo haben nämlich entdeckt, dass erste Nutzer auf die neue Funktion schon zugreifen können. Es handelt sich aber bisher nur um einen Beta-Test. Die neuen Symbole zum Start eines Sprach- oder Videoanrufs sind entsprechend gekennzeichnet. Es könnte während des Telefonats also zu Problemen kommen. WhatsApp will die Funktion so vor dem Launch testen und Informationen sammeln.

Unklar ist aktuell, wann WhatsApp die Funktion für alle Nutzer freischaltet. Der Zeitpunkt wäre eigentlich perfekt vor Weihnachten und Silvester, wo solche Videocalls als Ersatz für die Zusammenkunft genutzt werden können. WhatsApp ist der beliebteste Messenger der Welt und hat über zwei Milliarden Nutzer. Da wäre der Einsatz auf dem PC, Mac oder Tablet mit größerem Bildschirm zur besinnlichen Zeit perfekt, statt sich auf das kleine Handydisplay quetschen zu müssen. Falls sich in den kommenden Tagen etwas in die Richtung tut, wird euch GIGA informieren.

Smartphone-Bestseller bei Amazon

So funktioniert der Sprachanruf auf dem Smartphone:

WhatsApp macht Microsoft, Google und Zoom Konkurrenz

Die neue Funktion von WhatsApp Web soll natürlich nicht nur private Gespräche und Videoanrufe ermöglichen, sondern mit Sicherheit auch in Unternehmen zum Einsatz kommen. Dort haben Microsoft, Google und Zoom zuletzt stark zugelegt, da ihre Video-Chat-Plattformen zur richtigen Zeit fertig und einsatzbereit waren. Bei WhatsApp ist der Einsatzzweck durch das Handy bisher stark eingeschränkt. Sobald WhatsApp die neue Funktion freischaltet, gibt es mehr Konkurrenz.