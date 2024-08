WhatsApp: Diese Änderung stellt den Messenger auf den Kopf

WhatsApp bietet bald die Möglichkeit, einfach einen Benutzernamen zu verwenden. Über diesen kann man dann kontaktiert werden – ohne seine Telefonnummer preisgeben zu müssen. Eine PIN soll für zusätzliche Sicherheit sorgen.

WhatsApp: Benutzername und PIN für mehr Privatsphäre

Dass WhatsApp an Benutzernamen arbeitet, ist schon länger bekannt. Wie genau die nützliche Funktion aber in den Messenger implementiert werden soll, war bisher unklar. Jetzt zeigt die neue Android-Beta von WhatsApp, was die Benutzernamen bringen und wie sie mit der Telefonnummer zusammenhängen.



Fest steht: WhatsApp wird es seinen Nutzern in naher Zukunft ermöglichen, optional einen individuellen Benutzernamen zu wählen. Diesem wird ein @-Zeichen vorangestellt. Über den Benutzernamen kann man dann direkt kontaktiert werden. Der Vorteil ist, dass der Sender nicht die Telefonnummer des Empfängers haben muss. Der Benutzername genügt (Quelle: WABetaInfo).

Neben der Benutzernamen-Funktion arbeitet WhatsApp anscheinend auch an einer PIN-Unterstützung, die wohl als weitere Sicherheitsmaßnahme dient. Nutzer können optional eine mindestens vierstellige PIN festlegen, die sie mit anderen teilen können. Diese PIN muss dann eingegeben werden, bevor jemand den Nutzer kontaktieren kann. Dadurch wird eine zusätzliche Schutzebene geschaffen. Personen, mit denen bereits eine Konversation besteht, brauchen die PIN nicht.

So lassen sich Benutzername und PIN einstellen:

So sieht das Menü zu Benutzernamen bei WhatsApp aus. (© WABetaInfo)

WhatsApp: Wann gibt es Benutzernamen für alle?

Bisher gibt es die Funktion nur in der Android-Beta von WhatsApp. Sie wirkt aber schon recht ausgereift. Daher ist davon auszugehen, dass es bis zur endgültigen Veröffentlichung nicht mehr lange dauern wird. Benutzername und PIN dürften in Zukunft auch unter iOS zu finden sein.



