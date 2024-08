NordVPN auf Fritzbox einrichten – wie geht das?

Wenn man NordVPN direkt auf der Fritzbox einrichten könnte, würden alle mit dem Router verbundenen Geräte automatisch die VPN-Verbindung nutzen. Man bräuchte das VPN also nur auf einem Gerät einrichten. Derzeit klappt das aber noch nicht für NordVPN auf der Fritzbox. Was ihr trotzdem tun könnt, seht ihr hier.

NordVPN auf Fritzbox einrichten – geht das?

Nein. Derzeit wird die Fritzbox nicht von NordVPN unterstützt. Es wird aber angeblich an einer Lösung gearbeitet (Quelle: NordVPN).

Der VPN-Anbieter nennt als Alternative folgende Router-Modelle, auf denen sich NordVPN einrichten lässt. Einige davon findet ihr nur gebraucht, etwa über eBay:

Asus : RT-AX86U, RT-AX88U (AC3100), RT-AC5300

: RT-AX86U, RT-AX88U (AC3100), RT-AC5300 D-Link (Router flashen mit DD-WRT): DIR-885L, DIR-895L

(Router flashen mit DD-WRT): DIR-885L, DIR-895L Linksys (Router flashen mit DD-WRT): EA8500, WRT1900ACS, WRT3200ACM

(Router flashen mit DD-WRT): EA8500, WRT1900ACS, WRT3200ACM Netgear (Router flashen mit DD-WRT): R7500, R7800, R8500, R9000

Beachtet, dass einige der obigen Modelle nur funktionieren, wenn eine andere Firmware darauf installiert wird. In dem Fall ist es „DD-WRT“. Dies ist nur für Fortgeschrittene zu empfehlen! Denn falls ihr dabei nicht aufpasst, könnt ihr den Router dadurch auch unbrauchbar machen. Unter Umständen findet ihr aber auf eBay einige Modelle, wo dies bereits durchgeführt wurde. Lest also die Artikelbeschreibung des Verkäufers sorgfältig durch.

Wie hoch die Kosten für NordVPN sind und wie viel Geräte ihr gleichzeitig damit betreiben könnt, erfahrt ihr hier:

Alternativen zu NordVPN auf der Fritzbox

Wenn ihr euch keinen neuen Router kaufen wollt, könnt ihr vorerst einen Umweg gehen, um NordVPN in eurem Heimnetz auf allen Geräten verfügbar zu machen. Dafür gibt es zwei Methoden:

Entweder ihr installiert den NordVPN-Client auf allen Geräten, die NordVPN nutzen sollen (auf Smartphones, Laptops und anderen Computern), oder ihr installiert den Nord-VPN-Client nur auf einem WLAN-fähigen PC, mit dem ihr dann per WLAN-Hotspot ein eigenes WLAN-Netz aufspannt, über das andere Geräte dann dessen Nord-VPN-Verbindung nutzen.

Die erste Methode ist sehr mühsam und aufwendig, weil der Client auf jedem Gerät einzeln eingerichtet und aktiviert werden muss. Wir verdeutlichen daher im Folgenden nur die zweite Methode, welche manche vielleicht noch nicht kennen.

Achtung: Falls ihr euch einen VPN-Anbieter einrichten wollt, um „mehr Sicherheit“ oder „Privatsphäre“ zu bekommen, solltet ihr euch lieber erst den folgenden Artikel anschauen. Denn unter Umständen könnt ihr euch dann den ganzen Aufwand sparen:

Statt Fritzbox: WLAN-Hotspot mit NordVPN erstellen

Ihr benötigt hierfür einen PC oder Laptop, der wie der Router rund um die Uhr läuft. Wir nennen diesen ab jetzt „VPN-Rechner“. Installiert auf dem VPN-Rechner nun die NordVPN-Client-Software und richtet sie gemäß der offiziellen Anleitung ein. Danach erstellt ihr auf dem VPN-Rechner einen WLAN-Hotspot (Anleitung für Windows). Verbindet nun alle Geräte, welche die NordVPN-Verbindung nutzen sollen, mit dem neu erstellten WLAN-Hotspot beziehungsweise WLAN-Netz des VPN-Rechners. Falls das WLAN oder das Internet auf euren Geräten irgendwann nicht richtig funktionieren sollte, liegt das dann wahrscheinlich daran, dass NordVPN oder der WLAN-Hotspot auf dem Hotspot-Rechner nicht richtig eingerichtet ist.

Alternativ könnt ihr natürlich auch vor eure Fritzbox einen mit NordVPN kompatiblen und eingerichteten Router stellen (siehe Modelle oben) und die Fritzbox dann den Internetanschluss samt NordVPN-Tunnel vom vorgeschalteten Router beziehen lassen. Ansonsten ist vielleicht auch OpenVPN etwas für euch:

