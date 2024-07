NordVPN: Kosten, Preisstaffeln und Angebote

NordVPN gehört weltweit zu den bekanntesten VPN-Diensten, was unter anderem sicher an der allgegenwärtigen Werbung liegt. Aber es liegt auch daran, dass der Dienst so viele Features bietet. Wenn ihr euch für die NordVPN-Kosten interessiert, erfahrt ihr hier, was ihr für euer Geld bekommt.

Es gibt gute Gründe, ein VPN zu nutzen, auch wenn manche anderer Meinung sind. Natürlich ist die Verbindung zwischen eurem Zugriffspunkt und vielen Internetseiten inzwischen sowieso verschlüsselt. Das heißt aber nur, dass ihr zuhause oder beim Zugriff über euren Provider sicher seid. Wenn ihr in einem Café ins WLAN geht, läuft alles durch den Router des Cafés und niemand weiß, wer da mithören kann. Der Zugriff auf euer Bankkonto sollte auch nicht ungesichert aus eurem Hotel im Ausland laufen. In dem Fall kann euch ein VPN schützen, aber wie hoch sind eigentlich bei NordVPN die Preise?

Hier erzählt euch Robert, warum seiner Meinung nach ein VPN überflüssig ist:

Wie hoch sind die NordVPN-Kosten und wie viele Geräte sind inbegriffen?

Die NordVPN-Preise sind davon abhängig, welchen Leistungsumfang ihr wählt und wie lang ihr euch vertraglich binden wollt. Ihr könnt wählen, ob ihr den Schutz nur für 1 Monat, für 1 oder 2 Jahre bezahlen möchtet. Je länger die Abo-Dauer, desto niedriger sind die Preise.

Es gibt die 3 Pakete „Basis“, „Plus“ und „Ultimativ“. In jedem Fall könnt ihr damit 10 Geräte gleichzeitig schützen. Aber die restlichen Leistungen unterscheiden sich merklich. Im Basis-Paket habt ihr zum Beispiel keinen Werbe- und Tracker-Blocker. Diese Funktion ist vor allem auf mobilen Geräten wie Handys und Tablets sehr praktisch, weil sie Werbung effektiv ausblendet, ohne dass ihr dazu eine teure App oder ein Browser-Addon benötigt.

Ob ihr allerdings einen Passwort-Manager oder einen Datenleck-Scanner braucht und bereit seid, dafür mehr zu zahlen, müsst ihr selbst entscheiden.

Interessant sind in den Paketen Plus und Ultimativ die Versicherungen gegen Cyber-Betrug und Online-Shopping-Betrug: Falls ihr trotz NordVPN-Nutzung einen Schaden erleidet, könnt ihr bis zu 5.000 Euro erstattet bekommen.

Hier ein Überblick der NordVPN-Kosten:

Basis-Paket Plus-Paket Ultimativ-Paket 1 Monat 15,46 € 16,65 € 19,62 € 1 Jahr 71,26 € (5,94 € x 12) 85,54 € (7,13 € x 12) 121,24 € (10,10 € x 12) 2 Jahre 96,82 € (4,03 € x 24) 125,38 € (5,22 € x 24) 196,78 € (8,20 € x 24)

Man kann also reichlich sparen, wenn man sich für ein längeres Abonnement entscheidet. Die Preise unterscheiden sich deswegen von denen auf der Web-Seite, weil sie – im Gegensatz zu dazu – bereits 19 % Mehrwertsteuer enthalten.

Mehr sparen mit NordVPN-Angeboten

Die obige Tabelle ist eine Übersicht der Standardpreise zum Zeitpunkt Juli 2024. Es ist möglich, dass sich das in Zukunft in die eine oder andere Richtung ändert.

Bildquelle: Screenshot GIGA

Gleichzeitig solltet ihr aber auch bedenken, dass es ständig spezielle NordVPN-Angebote gibt, bei denen es nicht nur günstigere Preise, sondern oft auch noch spezielle Features gibt. Im Zweifelsfall klickt einfach ein bisschen auf der Web-Seite herum und irgendwann findet ihr auch ein Angebot. Meist sogar auf der NordVPN-Startseite.

