Mit dem Mate 50 Pro bringt Huawei nicht nur ein neues Smartphone-Flaggschiff auf den Markt. Die Kamera hat es in einigen Tests bereits auf vordere Ränge geschafft. Wir haben das Gerät einige Wochen ausprobiert. Wie sich das Mate 50 Pro als Kamera schlägt, erfahrt ihr im Video.

Vor einigen Wochen durften wir uns das Huawei Mate 50 Pro im Hands-On bereits ansehen. Unser vorläufiges Fazit nach einigen Minuten in der Hand: Die Kamera hat durchaus einiges drauf. In der Zwischenzeit sind nicht nur wir zu dieser Meinung gelangt. Ein Grund also, die Kamera nochmal etwas in den Fokus zu nehmen.