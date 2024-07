Kostenlos bei Amazon: 25 Kindle-E-Books heute kostenlos

Warum schreibt jemand ein Buch in 3 Teilen, das insgesamt nur 115 Seiten hat – und wer liest das? Ich bemühe mich immer, für euch kostenlose Kindle-E-Books zu finden, die euch zumindest in paar Stunden in eine andere Welt entführen. Heute habe ich 25 Gratis-Bücher für euch und die wirklich kurzen sind eigentlich nur Kochbücher.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Liebe & Erotik

Die Ordnungszahl der Liebe: Eine Enemies to Lovers Roommate Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:30 Uhr

Und plötzlich war die Welt viel größer: Urlaubsromanze in Südfrankreich mit Spice Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:32 Uhr

Mürrischer Holzfäller (Kleinstadt-Romanze in Love Springs) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:40 Uhr

BAD BOY BILLIONAIRE - Erotischer Liebesroman von Mira Wesley (Unzensierter Erotik-Roman für Frauen a Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:23 Uhr

Geschichte der jO: Teil 3. Über dem Limit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:26 Uhr

6 Liebesgeschichten mit Gefühl Oktober 2023 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:31 Uhr

Fantasy, Mystery, SF

Lunatic Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:32 Uhr

Luzifers Tochter: Königin der Verdammten (Magie der Verdammten und göttliche Schicksale 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:33 Uhr

SAINT AI: Die Perfektion des Untergangs Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:35 Uhr

Der Schatz der gläsernen Wächter: Ein Steampunk/Fantasy-Abenteuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:37 Uhr

Wo ist mein Sohn? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:40 Uhr

Die Hexe von Prag: Fantasy Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:25 Uhr

Schattenanfang: Chimära Buch 1 (Die Chimära-Trilogie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:32 Uhr

Krimis, Thriller & Romane

Die grünäugige Frau: historischer Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:34 Uhr

Lotto: Köln Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:42 Uhr

Die spanische Klinge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:36 Uhr

Die Bosheit der Macht | Perfidie 1: Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:41 Uhr

Land aus Sand und Eisen: - Unsere Geschichte in Afrika Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:26 Uhr

2 Historische Romane: Die Bernsteinhändlerin/Die Papiermacherin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:27 Uhr

EIN LEBEN VOLLER SEHNSUCHT Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:29 Uhr

Essen & Trinken

Kuchen backen mit Skyr ohne Zucker und Weizen: Das Backbuch - Rezepte Für Kuchen & Torten - Kuchen b Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:29 Uhr

Schlank & fit: Brot und Kuchen für Figurbewusste: Das Backbuch: Die besten Rezepte für kalorienarme Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:30 Uhr

DER ULTIMATIVE PFLANZLICHES KOCHBUCH FÜR ANFÄNGER 2024: Über 3000 köstliche Vollwertrezepte mit Bild Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:37 Uhr

Monsieur backt mit Dinkel I Cuisine aus dem Kochmixer: Die besten Rezepte I Das Backbuch inkl. Brot Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:38 Uhr

Kochbuch für die besten Gerichte: Die besten klassischen Gerichte für eine perfekte Mahlzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 09:46 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Raving Hearts (Raving Hearts Rockstar Romance 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:33 Uhr

Geil auf den Gärtner: Scharfe Erotikstory Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:46 Uhr

Denn ich will nur dich (Für Immer 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:42 Uhr

Verknotet (Pfade der Sünde 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:59 Uhr

Liebe ganz unerwartet (Vier Hochzeiten und ein Fiasko 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:43 Uhr

"Mörderjagd im Sturm" - Helgoland (Urlaubskrimis) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:46 Uhr

Inspector Swanson und das Haus der verlorenen Kinder: Ein viktorianischer Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 08:24 Uhr

Zwischen falschen Himmeln: Der Fall Nietzsche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 08:03 Uhr

Die engsten Menschen stechen die schärfsten Messer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:49 Uhr

Blöder Mama!: Roman über den Familien-Alltags-Wahnsinn Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:27 Uhr

WO IST CHARLOTTE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:42 Uhr

Nochmal 4 Meistermorde Juli 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:42 Uhr

Das Riesen Grusel Krimi Paket Juni 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:41 Uhr

Die blaue Krone Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:43 Uhr

Der verlassene Gefährtin des Alphas : Eine paranormale Werwolf Shifter Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:58 Uhr

Gefangen (Alpha's Claim (Deutsche) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:46 Uhr

Aus der dieser Serie waren schon andere Bücher gratis – also abwarten und sammeln!

Drachen Schmiede: Aufstieg der mystischen Technologie: Buch 7/insgesamt 9 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:43 Uhr

Die Geschöpfe des Zwischenlandes: 4 Fantasy Romane im Bundle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 10:42 Uhr

Wand Pilates Workouts für Frauen zum Abnehmen: 30-Tage-Wandpilates mit leichten Übungen, um Kalorien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 08:48 Uhr

50 originelle und leckere Nudelrezepte zum Genießen mit Freunden oder der Familie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:49 Uhr

XXL Fettleber entgiften Kochbuch: 110+ entzündungshemmende & cholesterinsenkende Rezepte für optimale Leberwerte (inkl. 31 Tage Leberfasten Plan) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2024 07:50 Uhr

