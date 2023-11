70 € Rabatt: Marvel’s „Doctor Strange“-Stützpunkt von LEGO hier zum Knallerpreis

Doctor Strange ist euer liebster Marvel-Held? Dann sichert euch seinen Stützpunkt als LEGO-Set mit einem Rabatt von 28 Prozent bei Amazon.

Seit seinem ersten Auftritt gehört Doctor Strange zu den beliebtesten Figuren des MCU. Das liegt mitunter natürlich auch am Schauspieler Benedict Cumberbatch, der diese Figur mit seiner charismatischen Art perfekt in Szene setzt. Als besonderes LEGO-Set steht euch das Marvel Sanctum Sanctorum zu einem Angebotspreis für 179,90 Euro via Amazon zur Verfügung. Satte 28 Prozent Rabatt sorgen für eine Ersparnis von 70 Euro, was sich mehr als nur sehen lassen kann.

Das Angebot beim Online-Händler Amazon steht euch während des Zeitraums des Black Fridays zur Verfügung. Solltet ihr also schon länger mit diesem LEGO-Set der Reihe „The Infinity Saga“ liebäugeln, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen. Oder ihr sucht noch ein schönes Weihnachtsgeschenk? Als Gemeinschaftsgeschenk lohnt sich das Marvel Sanctum Sanctorum allemal.

Es gibt schier unzählige Sets in der LEGO-Welt zu finden. Im folgenden Video unserer Kolleg*innen bei Familie.de könnt ihr noch weitere Sets anschauen und bewundern.

Marvel Sanctum Sanctorum aus LEGO: Was bietet der Stützpunkt von Doctor Strange?

Allein das Gebäude an sich ist unverkennbar, gerade wegen der prunkvollen Fensterscheibe auf dem Frontdach des LEGO-Sets. Doch es gibt noch mehr Details zu entdecken, wie das Innenleben des Marvel Sanctum Sanctorum. Dort zu finden sind, neben einigen Monstern aus anderen Dimensionen, spezielle Zimmer, wie Bibliotheken mit Stühlen, Bücherregalen und Dimensionstüren. Auf die folgenden Inhalte dürft ihr euch beim LEGO-Set Marvel Sanctum Sanctorum freuen: