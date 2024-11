Abkürzung u. a. : Bedeutung und Verwendung

Den Ausdruck „unter anderem“ kennt ihr sicher aus dem Alltag – doch wisst ihr, wie man ihn korrekt abkürzt? Hier erfahrt ihr, was „u.a.“ bedeutet und wann ihr die Abkürzung verwenden könnt.



Beim Schreiben habt ihr euch bestimmt schon mal gefragt, wie ihr den Ausdruck „unter anderem“ richtig abkürzen sollt. Heißt es „u. a.“ oder „u. A.“ oder „u.a.“? Diese unterschiedlichen Varianten einer Abkürzung können einen ziemlich verwirren.

Wie lautet die Abkürzung für „unter anderem“?

Die einzige mögliche Abkürzung für „unter anderem“ lautet „u. a.“. Beide Wörter im Ausdruck werden also jeweils nur mit einem Kleinbuchstaben abgekürzt, auf den ein Punkt folgt. Hierbei müsst ihr beachten, dass ihr ein Leerzeichen zwischen dem ersten Punkt und dem „a“ lassen müsst. Andere Abkürzungen wie „u. A.“ oder „u.a.“ sind nicht zulässig.

Da die richtige Schreibweise „unter anderem“ ist, gibt es auch in der Abkürzung keine Großbuchstaben. Ihr wollt in Sachen Rechtschreibung so richtig glänzen? Wir verraten euch, wie die Abkürzung für „voraussichtlich“ lautet.



Wie schreibt man „unter anderem“ richtig?

Genauso wie bei der Abkürzung gibt es auch bei der Schreibweise nur eine, die korrekt ist. Diese lautet „unter anderem“. Der Ausdruck wird dementsprechend getrennt geschrieben, da es sich um zwei unabhängige Wörter handelt. Das Wort „anderem“ wird hier kleingeschrieben. Es hat den Stamm „andere“. Dieser wird hier in dritter Person, im Neutrum und im Singular benutzt, also „anderes“.

Da die Präposition „unter“ oft den Dativ verwendet, wird es zu „anderem“. Großgeschrieben wird „anderem“ nicht, weil es sich dann um ein Indefinitpronomen handeln würde, das nur bei Personen benutzt wird. Somit sind Schreibweisen wie etwa „unter Anderem“ oder „unteranderem“ nicht zulässig. Wenn ihr das Wort „gegebenenfalls“ oft verwendet, dann solltet ihr auch wissen, wie die korrekte Abkürzung dafür lautet.

Tipp: Ungestörter Lesefluss bei „u. a.“ mit geschütztem Leerzeichen

In Schreib-Programmen wie Word kann es vorkommen, dass Abkürzungen wie „u. a.“ durch einen Zeilenumbruch unschön getrennt werden. Schreibt ihr euren Text im Blocksatz, kann außerdem der Abstand zwischen den Kürzeln zu groß werden. Das verhindert ihr, indem ihr ein geschütztes Leerzeichen verwendet. Dieses könnt ihr in Word ganz einfach durch eine Tastenkombination einfügen.

Klickt in Word die Stelle an, an der das geschützte Leerzeichen erscheinen soll – in diesem Fall also zwischen dem „u.“ und dem „a.“ in „u. a.“. Mit der Tastenkombination [Strg] + [Shift] + [Leertaste] fügt ihr das geschützte Leerzeichen ein. Jetzt können die Kürzel nicht mehr voneinander getrennt werden und der Lesefluss eures Textes wird nicht gestört.

Welche Synonyme gibt es für „unter anderem“?

„unter anderem“ könnt ihr durch andere Ausdrücke ersetzen, ohne dass ihr die Bedeutung verändert. Es eignen sich vor allem „auch noch“ und „außerdem“. Für das Beispiel „Wir sind unter anderem schwimmen gegangen.“ lauten die Alternativen mit „auch noch“ und „außerdem“ wie folgt:

Wir sind auch noch schwimmen gegangen.

Wir sind außerdem schwimmen gegangen.

