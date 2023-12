Abzockernummer 015219632700: Was steckt dahinter?

Die Telefonnummer 015219632700 ist ein Fake und was sie verspricht, ist Unsinn. Wir verraten euch, was dahintersteckt und weshalb ihr auf keinen Fall die Taste 1 drücken dürft, wenn ihr angerufen werdet.

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Die Handynummer 015219632700 wird euch von einem kriminellen Callcenter vorgespiegelt, das mit Call-ID-Spoofing seine Nummer fälscht. Möglicherweise befinden sich die Täter nicht einmal in Deutschland. Mit einer raffinierten „Vorauswahl“ sorgen sie dafür, gerade die Opfer zu erwischen, die unaufmerksam oder leichtgläubig sind. Durch ihre Technik können sie extrem viele Menschen zur gleichen Zeit belästigen.

Was will die 015219632700 von euch?

Wer das Gespräch annimmt, hört eine Bandansage, die sich als seine Versicherung ausgibt.

Angeblich sind die Versicherungsbeiträge zu hoch und wer einen Teil seiner Zahlungen zurückbekommen will, soll die Taste „1“ drücken.

Nach dem Drücken der Taste werdet ihr von geschulten Telefonverkäufern bearbeitet, die euch eine neue Krankenversicherung andrehen wollen und dafür hohe Provisionen kassieren.

Diese Masche ist insofern raffiniert, weil nicht jeder Angerufene erst mit langen Erklärungen überzeugt werden muss. Stattdessen haben sich durch einen Druck auf die „1“ jene Personen als Opfer geradezu angeboten, bei denen der Erfolg der nachfolgenden Lügengeschichten höher ist.

Diese Vorgehensweise ermöglicht den Tätern, sehr viele Personen in kurzer Zeit anzurufen, was die hohe Zahl der gemeldeten Betrugsversuche erklärt. Der Computer ruft an, spielt seine Ansage ab und wartet, ob jemand die Taste drückt. Falls ja, wird er mit einem Callcenter-Mitarbeiter verbunden. Wenn nicht, legt der Computer auf und ruft das nächste potenzielle Opfer an.

Wie werdet ihr die Betrüger los?

Mit einem Anruf geben sich die Täter nicht zufrieden. Sie versuchen es immer wieder und zu verschiedenen Zeiten. Um euch dagegen zu wehren, müsst ihr die Nummer 015219632700 blockieren.

Nach dem ersten Anruf könnt ihr die Telefonnummer bei Android und iPhone in wenigen Schritten sperren. Wie das geht, seht ihr im Video:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Ihr könnt die Anrufer im Telekom-Festnetz blockieren, wenn ihr online im „Telefoniecenter“ die Sperrliste aufruft und sie dort eintragt.

Ähnlich funktioniert die Anrufer-Blockliste in der Fritzbox. Die findet ihr in den Router-Einstellungen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.