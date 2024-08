Kostenlose Kindle-E-Books: Heute 22 Bücher bei Amazon frei

Weil es heute passt, will ich euch mal wieder daran erinnern, dass ihr euch ganze Buchreihen kostenlos zusammensammeln könnt. Viele Autoren veröffentlichen ihre Bücher in mehreren Bänden, von denen immer wieder andere E-Books kostenlos abgegeben werden. Mit etwas Geduld kommt ihr so an alle Bände, bevor ihr zu lesen beginnt.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Science-Fiction & Fantasy

ORIGIN Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:14 Uhr

Stille Finsternis: Die Nachtfahrt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 12:34 Uhr

Der Zeitreisende und sein mittelalterliches Königreich: Buch Drei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:16 Uhr

Die letzte Herrschaft: Buch 12 von 12 (Thron der Unermesslichen Macht) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:16 Uhr

Der schicksalhafte Alpha der Rogue Luna Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 12:34 Uhr

Schatten der Vergangenheit: 3 (Jenseits des Zwielichttores) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:18 Uhr

Der Engel Castiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:19 Uhr

TEUFELSJÄGER 002: Rückfahrkarte zur Hölle 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:22 Uhr

Buch 1 und 3 waren auch schon kostenlos. Hier könnt ihr zugreifen und „sammeln“.

Der Unsterbliche Baron: Ein Vampirüberlebensmärchen: Buch zwei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:25 Uhr

Drilli – Rabenherzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:26 Uhr

zwischen Licht und Sternenstaub Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:27 Uhr

Kampf um Eden: Red Galaxy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:28 Uhr

Silvermoon Teil 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:30 Uhr

Dunkle Zauberei: Die unbarmherzige Welt: 4 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:33 Uhr

Krimis, Thriller & Romane

Maeves Grab: Drei Sorley O Cearnaigh Romane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:18 Uhr

Die blutroten Wolken des Südens (US-Südstaaten-Thriller 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:19 Uhr

Krimistunde für Kenner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:32 Uhr

Der besessene Stalker: Ein schauriger Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:33 Uhr

Unter dem Bernsteinmond Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:35 Uhr

Liebe, Schnulze & Erotik

Vier Sylter Herzen: Die Inselärzte auf Sylt: Arztroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:21 Uhr

Atlas (Eye Candy Ink 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:31 Uhr

Essen & Trinken

Süße Aromen: Australische und afrikanische Desserts (Globale Zuckerreisen: Eine süße Tour durch die Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:23 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Die Legende des Nefertim: Die Rache des Ordens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:20 Uhr

Ein Werwolf zum Frühstück & Ein Werwolf zum Lunch: Prickelnde Gestaltwandler-Romance (Ein Werwolf zu Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:11 Uhr

Flucht aus der Unterwelt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:33 Uhr

Der Ruf: Vagabund 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:10 Uhr

Verliebt, Verhext, Verheiratet: Höllisch verliebt - Alexa und Largo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:22 Uhr

Verliebt, Verhext, Verheiratet: Elegant verführt - Fiona und Cian Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:01 Uhr

My fallen Angel: Hexen, Götter & Dämonen: Young Fantasy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:35 Uhr

Ein Thron durch die Zeit: Das Australasische Kaiserreich der Königin: 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:10 Uhr

Ein Hauch von Karma: Feindliche Begegnung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:47 Uhr

Feuer, Eis und Offenbarungen: Buch eins Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:39 Uhr

1. Großband Schloßklinik Dr. Sturm: 3 spannende Arztromane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:39 Uhr

Finde mich in Oak Valley (Oak Valley Hearts 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:39 Uhr

Lügen mit Vergnügen? Familienroman: Früchte der Entscheidung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:17 Uhr

Wie der Klang deines Herzens (Arts and Love Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 09:39 Uhr

Das gewagte Spiel des Marquess (Kilt & Krone: Die Familie St. Briac 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:18 Uhr

Interview mit einer Leiche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:15 Uhr

Das Reine Böse: Eine dunkle Mafia-Romanze (Die Dark Lords 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 12:34 Uhr

Morgenrot des Aufbruchs: Staffel 2 der Eis und Bernstein-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:47 Uhr

Rätsel des Ostens: Das Brückenritual Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:17 Uhr

Rätsel des Ostens: Die Blume des Opfers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2024 08:15 Uhr

