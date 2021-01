Amazons Echo Dot ist der mit Abstand beliebteste Smart Speaker mit Sprachassistentin Alexa, was nicht zuletzt am günstigen Preis liegt. Die neueste Generation hat Amazon jetzt nochmal ordentlich reduziert, außerdem sind noch weitere Alexa-Speaker im Angebot. GIGA hat die Details.

Amazon Echo Dot 4 günstig kaufen: Neueste Generation drastisch reduziert

Für alle, die den Einstieg in die Welt der Smart Speaker wagen möchten, hat Amazon aktuell das passende Angebot parat. Die mittlerweile 4. Generation des Alexa-Bestsellers Echo Dot verkauft der größte Online-Händler der Welt aktuell für nur 34,99 Euro (statt 59,99 Euro). Im Vergleich zum Vorgänger wurde vieles verändert und verbessert. Am offensichtlichsten ist sicherlich das Design: Der Echo Dot 4 ist kugelrund und der Klang kann sich so wesentlich besser entfalten. Dadurch ist er aber nicht mehr so kompakt wie der Echo Dot 3, der übrigens ebenfalls von 49,99 Euro auf nur 24,99 Euro reduziert ist.

Nette Zugabe: Mit dem Kauf des Echo Dot 3 oder 4 erhaltet ihr optional Audible 60 Tage kostenlos zum Test (statt normalerweise 30 Tage).

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa

Amazon Echo Dot 4: Was kann der kleine Alexa-Lautsprecher?

Der kleine Echo Dot 4 kann viel mehr als nur Musik wiedergeben:

Für ein kompaktes Gerät bietet er vergleichsweise vollen Klang und satten Bass.

Musikstreaming nicht nur von Amazon Music, sondern auch anderen Streaming-Diensten, wie Spotify, Deezer etc.

Nachrichten, Wetterbericht, Podcasts und mehr auf Zuruf abhören

Das Vorlesen von Witzen, Gute-Nacht-Geschichten, der Pups-Generator und weitere Spielereien machen den Echo Dot auch für Kinder interessant.

Wecker, Smart-Home-Steuerung und Anrufe sind weitere nützliche Tools, die den Alltag erleichtern.

Alle Echo-Geräte bei Amazon ansehen

Amazon Echo: Weitere Angebote

Neben dem Echo Dot der 3. und 4. Generation hat Amazon noch weitere Echo-Geräte aktuell reduziert im Angebot: