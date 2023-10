Ist „Endlich schlank Kickstart“ seriös? So vertrauenswürdig ist das Buch

„Endlich schlank Kickstart“ ist ein Buch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wunschgewicht. Aber wer steckt dahinter und ist der Anbieter seriös? Wir verraten mehr.



Das Statistische Bundesamt veröffentlichte bereits, wie viele Menschen übergewichtig sind. Alleine bei den jungen Erwachsenen waren es 2019 EU-weit 25 Prozent. Die Zahlen steigen und es gibt immer mehr Betroffene. Und das, obwohl seit vielen Jahren Diäten, Schlankmacher-Pillen und alles rund um das Thema „Abnehmen“ boomt. Diäten können oftmals nach hinten losgehen und in einem Jo-Jo-Effekt enden. Was macht „Endlich schlank Kickstart“ anders und ist der Anbieter überhaupt seriös?

„Endlich schlank Kickstart“ – was sagen Kunden und ist der Anbieter seriös?

Auf Trustpilot haben bereits 267 Personen das Unternehmen bewertet. Endlich schlank hat 4,8 von 5 Sternen. 85 Prozent verteilen fünf Sterne. 14 Prozent bewerten mit zwei Sternen und es gibt nur 1 Prozent Negativ-Erfahrungen. Das ist ausgesprochen gering. Laut eigener Aussage hat das Unternehmen über 100.000 zufriedene Kunden. Einige davon kann man direkt auf deren Webseite nachlesen.

Das Unternehmen und folglich auch das „Endlich schlank Kickstart“-Buch (findet ihr auf Amazon) sind seriös. Von Trustpilot wurde das Unternehmen verifiziert. Das Buch wurde bereits in vielen bekannten Zeitschriften vorgestellt und es gibt sehr viele zuverlässige Erfahrungsberichte im Internet zu finden. Auch das ordentliche Impressum, mit Sitz in Deutschland, zeugt von Seriosität.

„Endlich schlank Kickstart“ – wer und was steckt dahinter?

„Endlich schlank Kickstart“ ist ein Buch, geschrieben von Gesundheits- und Ernährungsberatern. Auch Personal Trainer und Profi-Köche haben mitgewirkt. Was steckt genau hinter der Endlich schlank GmbH? Sie bietet ein Online-Programm an, in dem Kunden Trainings- und Ernährungspläne erstellen können, sowie neue Rezepte entdecken und Full-Body-Workout-Videos anschauen können. Eine Abnehm-Community, die nun auch durch das „Endlich schlank Kickstart“-Buch erweitert wird. Im Buch geht es um Ernährung, insbesondere darum: