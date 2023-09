Amazon Prime Day 2 in 2023 – Infos, Deals, Tipps & Tricks zum Shopping-Event

Erst vor kurzer Zeit lockte Amazon mit großzügigen Preisnachlässen während des ersten Prime Days 2023. Jetzt hat der Versandriese einen zweiten Prime Day für diesen Herbst angekündigt. Die bevorstehenden „Prime Big Deal Days“ setzen die Rabattaktion für Inhaber eines Amazon Prime-Abonnements fort. Wir haben die wichtigsten Informationen zum zweiten Prime Day 2023 für euch zusammengefasst. Außerdem bekommt ihr eine Auswahl an Deals, bei denen ihr schon jetzt zuschlagen könnt.

Prime Day 2 in 2023: Wann findet er statt & wer darf mitmachen?

Der erste Prime Day fand 2023 am 11. und 12. Juli statt (bei Amazon ansehen). Nun wurde auf Twitter ein zweiter Prime Day für Oktober 2023 angekündigt. Während der 48-stündigen Rabattschlacht bekommen Prime-Mitglieder nochmals die Möglichkeit, die besten Amazon-Schnäppchen des Jahres zu ergattern. Das genaue Datum steht allerdings noch nicht fest.

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Shopping-Event, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen (hier geht’s zur 30-tägigen Testphase).

Tipp: Startet den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Prime Day, um alle Vorteile des Events mitzunehmen. So habt ihr beispielsweise 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was vor allem am Prime Day das Zünglein an der Waage sein kann. Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

Nicht nur Prime-Mitglieder können bei Amazon sparen:

Amazon-Deals am 13.09.: Die besten Angebote im Überblick

Damit ihr nicht mehr lange warten müsst, haben wir uns die aktuellen Angebote vor dem zweiten Prime Day ganz genau angesehen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind aktuell im Preisvergleich bei Amazon am günstigsten erhältlich (Quelle: idealo.de):

Fernseher & Konsolen

Samsung GU55AU7199UXZG (55 Zoll) Statt 729 Euro UVP: 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:32 Uhr

LG Electronics 50UP75009LF (50 Zoll) Statt 639 Euro UVP: 4K-Fernseher mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz, Smart-TV-Funktionen mit webOS 6.0 (LG ThinQ) und Apple Airplay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:30 Uhr

Samsung Crystal UHD BU8079 (43 Zoll) Statt 405,99 Euro: 4K-Fernseher mit HDR, Crystal Prozessor, Dynamic Crystal Color und Smart-TV-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 06:50 Uhr

PC & Speicher

Asus Zenbook 14X OLED Statt 1.699 Euro UVP: Laptop mit 14,5" WQXGA+ 120Hz OLED Display, Intel Core i9-13900H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel Iris Xe und Windows 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

AVM FRITZ!Box 7530 Statt 179 Euro UVP: WLAN AC+N Router (DSL/VDSL, 866 MBit/s (5GHz) & 400 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b, WLAN Mesh, DECT-Basis & Media Server. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Statt 95 Euro UVP: Wi-Fi 6 Repeater mit zwei Funkeinheiten: 5-GHz-Band (bis 2.400 Mbit/s), 2,4-GHz-Band (bis 600 Mbit/s). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

Arzopa Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 179,99 Euro UVP: Tragbarer Full-HD-Monitor mit zwei Lautsprechern und HDMI / USB-C-Anschluss. Coupon aktivieren und 70 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

SanDisk Portable SSD (1 TB) Statt 139,99 Euro UVP: Externe SSD mit 1 TB Speicher und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C (128 GB) Statt 32,99 UVP: 2-in-1 Smartphone Speicher (150 MB/s, USB Type-C- und USB Type-A-Stecker, automatisches Backup, Mobiler Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:20 Uhr

Samsung 970 EVO Plus (1 TB) Statt 99,90 Euro UVP: Internes Solid State Drive, M.2 NVMe SSD mit PCIe 3.0, 3.500 MB/s Lesen und 3.200 MB/s Schreiben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

Samsung Pro Plus (512 GB) Statt 67,90 Euro UVP: MicroSDXC-Speicherkarte mit UHS-I, U3, bis zu 160 MB/s lesen, Full HD & 4K-Unterstützung, inklusive SD-Adapter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 07:49 Uhr

Samsung Evo Select (256GB) Statt 22,90 Euro UVP: MicroSDXC-Speicherkarte mit UHS-I U3, 130 MB/s, Full HD & 4K-Unterstützung, inklusive SD-Adapter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 07:01 Uhr

Audio & Lautsprecher

soundcore P20i True Wireless Earbuds Statt 39,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit 10-mm-Treiber, anpassbarem EQ, 30 Std. Spielzeit, IPX5 wasserfest, 2 Mikros mit KI. Coupon aktivieren und 20 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:21 Uhr

Soundcore Life P2 Mini Statt 39,99 Euro UVP: In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit intensivem Bass, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit und USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 06:54 Uhr

Bose Solo Soundbar Series II Statt 199,95 Euro UVP: Die Bose Solo Soundbar Series II bietet beeindruckenden Klang und einfache Einrichtung für ein verbessertes Audioerlebnis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

Soundcore Motion Boom Statt 109,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:06 Uhr

Anker SoundCore 2 Statt 41,99 Euro UVP: Kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit dualen Bass-Treibern, 24h Akku und verbessertem IPX7 Wasserschutz. Coupon aktivieren und 25 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:37 Uhr

Haushalt & Smart Home

Saphe One+ Verkehrsalarm Statt 49,95 Euro UVP: Warnt europaweit vor Radar, Blitzer, Unfällen & Gefahren – Verbindung mit Smartphone via Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 06:42 Uhr

Tefal Optigrill GC705D Statt 229,99 Euro UVP: intelligenter Kontaktgrill mit 6 automatischen Programmen, passt Temperatur + Grillzyklus ans Grillgut an. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 06:44 Uhr

Philips FC9332/09 Statt 169,99 Euro UVP: Beutelloser Staubsauger mit 900 Watt, HEPA Filtrierung, Hartbodenbürste und automatischer Leeren-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:21 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Statt 79,92 Euro: Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 07:14 Uhr

Vornado 533 Statt 89,99 Euro UVP: Kleiner Ventilator, Tischventilator, Windmaschine, kompakter Lüfter mit 48W. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 09:21 Uhr

ThermoPro TP50 Statt 17,99 Euro UVP: digitales Thermo-Hygrometer für Innen. Thermometer mit Aufzeichnung und Raumklima-Indikator. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2023 08:44 Uhr

Wie bereite ich mich optimal auf den 2. Prime Day 2023 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote im Amazon Retourenkauf-Shop (ehemals Warehouse-Deals) zu finden sind. Am Prime Day gibt’s meist nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Das Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals beim Amazon-Retourenkauf handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

Erster Prime Day 2023: Diese Produkte waren bei unseren Lesern am beliebtesten

Aktuelle gute Angebote findet ihr jederzeit in unserem täglich aktualisierten Amazon-Schnäppchen-Artikel:

Weitere Spar-Tipps rund um den Prime Day findet ihr in diesem Video:

Sollen die Prime-Day-Angebote den Black Friday ersetzen?

Natürlich denken viele von euch bei Amazon-Angeboten im Herbst zuerst einmal an den Black Friday oder Cyber Monday. Jedoch soll der Prime Day nicht den Black Friday oder Cyber Monday ersetzen, sondern euch nur eine weitere exklusive Möglichkeit geben, gute Schnäppchen zu ergattern. Da 2022 ein zweiter Prime Day am 11. und 12. Oktober stattfand, wird es auch beim nächsten Shopping-Event zu keiner Überschneidung der Rabattaktionen kommen, da jene Shopping-Events im Jahr 2022 für den 25. und 28. November angesetzt war. Zukünftig wird es höchstwahrscheinlich wieder ähnlich ablaufen.

