Der Prime Day 2023 ist vorbei, doch weiterhin gibt es einige gute Angebote bei Amazon. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zum großen Shopping-Event und einen Überblick über die besten noch verbleibenden Deals.

Prime Day 2023: Diese Deals sind noch zu haben

Arzopa Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 179,99 Euro UVP: Tragbarer Full-HD-Monitor mit zwei Lautsprechern und HDMI / USB-C-Anschluss. Coupon aktivieren und 40 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 07:08 Uhr

GoPro Hero 10 Black Statt 529,99 Euro UVP: Waserdichte Action-Cam mit LCD-Display an der Front und Touchscreen auf der Rückseite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 08:32 Uhr

WMF Provence Plus Topfset Induktion 5-teilig Statt 299 Euro UVP: Kochtopf-Set mit Glasdeckel, Cromargan Edelstahl poliert. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 09:19 Uhr

Apple AirTag Statt 39 Euro: Bluetooth-GPS-Tracker. Behalte deine Sachen und Ihre anderen Geräte im Auge und finde sie mit der „Wo ist?“ App. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 09:19 Uhr

Philips Shaver Series 5000 (Modell S5588/30) Statt 119,99 Euro UVP: Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ-Technologie. Wasserdicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 07:20 Uhr

Beurer BR 60 Insektenstichheiler Statt 35,99 Euro UVP: Kleiner und handlicher Stichheiler zur Behandlung von Insektenstichen- und bissen, lindert Juckreiz und Schwellungen, ohne chemische Stoffe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 08:45 Uhr

Xiaomi Robot Vacuum S12 Statt 299,99 Euro UVP: Saug- und Wischroboter, Smart Reinigungsplan mit LDS Navigation, 4000 Pa Saugkraft, 130 Min Laufzeit, Ladestation, App-Steuerung, kompatibel mit Google und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 07:25 Uhr

Vornado 533 Statt 89,99 Euro UVP: Kleiner Ventilator, Tischventilator, Windmaschine, kompakter Lüfter mit 48W. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2023 07:19 Uhr

Amazon Prime Day: Wie funktioniert das Shopping-Event?

Der Prime Day findet 2023 am 11. und 12. Juli statt (bei Amazon ansehen). Während der 48-stündigen Rabattschlacht haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, die besten Amazon-Schnäppchen des Jahres zu ergattern. Falls ihr noch kein Prime habt, könnt ihr den Dienst kostenlos testen, alle Angebote mitnehmen und nach dem Prime Day wieder kündigen (zur 30-tägigen Testphase).

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Shopping-Event, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen.

Tipp: Startet den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Prime Day, um alle Vorteile des Events mitzunehmen. So habt ihr beispielsweise 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was vor allem am Prime Day das Zünglein an der Waage sein kann. Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

Nicht nur Prime-Mitglieder können bei Amazon sparen:

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2023 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote im Amazon Retourenkauf-Shop (ehemals Warehouse-Deals) zu finden sind. Am Prime Day gibt’s meist nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Das Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals beim Amazon-Retourenkauf handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

Weitere Spar-Tipps rund um den Prime Day findet ihr in diesem Video:

Sollen die Prime-Day-Angebote den Black Friday ersetzen?

Natürlich denken viele von euch bei Amazon-Angeboten im Herbst zuerst einmal an den Black Friday oder Cyber Monday. Jedoch soll der Prime Day diesen Herbst nicht den Black Friday oder Cyber Monday ersetzen, sondern euch nur eine weitere exklusive Möglichkeit geben, gute Schnäppchen zu ergattern. Da der 2. Prime Day am 11. und 12. Oktober stattfand, wird es auch zu keiner Überschneidung der Rabattaktionen kommen, da jene Shopping-Events im Jahr 2022 für den 25. und 28. November angesetzt war. Dieses Jahr wird es höchstwahrscheinlich wieder ähnlich ablaufen.

