Apple hat mit dem Mac Mini (M2) ein kleines Leistungsmonster auf den Markt gebracht. Der Preis wurde im Vergleich zum Vorgänger zwar schon um 100 Euro gesenkt, doch kurz nach dem Marktstart hat Amazon den Preis weiter reduziert.

Mac Mini (M2) sinkt schnell im Preis

Mitte Januar 2023 hat Apple mit dem Mac Mini (M2) seine Neuauflage des Mini-Computers vorgestellt. Optisch hat sich zwar nicht viel getan, technisch wurde der Mac aber mit dem M2-Chip ordentlich aufgerüstet. Während der Vorgänger noch bei 799 Euro begann, verlangt Apple für den neuen Mac Mini nur 699 Euro. Als wenn der Preis nicht so gut genug wäre, hat Amazon den Preis jetzt schon auf 675,99 Euro gesenkt (bei Amazon anschauen).

Es handelt sich dabei um das Einsteiger-Modell mit der kleinsten Ausstattung, die aber für den normalen Gebrauch absolut ausreichen dürfte. Wenn ihr nur damit arbeitet oder ab und zu mal etwas spielt, dann werdet ihr die hohe Leistung des M2-Chips zu schätzen wissen. Die 8 GB RAM sind zwar ein kleiner Flaschenhals, doch den werdet ihr nur bemerken, wenn ihr wirklich viele Dinge auf einmal macht. Im normalen Arbeitsalltag werdet ihr mehr Leistung als ihr benötigt haben – und das in so einem kompakten Gehäuse.

Wichtig: Ihr bekommt nur den Mac Mini mit Stromkabel geliefert. Wenn ihr keine Tastatur und Maus habt, müsst ihr diese kaufen. Im Optimalfall die Original-Produkte von Apple. Amazon verkauft das Magic Keyboard (bei Amazon anschauen) und die Magic Mouse (bei Amazon anschauen) auch etwas günstiger.

Wird der Preis des Mac Mini (M2) weiter sinken?

Wenn man sich den Preisverlauf des Mac Mini (M1) anschaut, dann kann man schon davon ausgehen, dass beim Mac Mini (M2) bis zu einem gewissen Grad preislich noch etwas gehen dürfte. Der ältere Mac Mini kostet aktuell 600 Euro (bei Gravis anschauen) und ist damit 200 Euro günstiger als zum Marktstart. Der Mac Mini (M2) ist von Beginn an günstiger angeboten worden, sodass wir uns vermutlich auch sehr bald im Bereich der 600 Euro bewegen könnten. So oder so ist der Mac zu dem Preis ein guter Kauf. Mehr Leistung bekommt ihr für das Geld nicht.