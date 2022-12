Der WH-1000XM5 ist das Sony-Flaggschiff unter den Bluetooth-Kopfhörern mit ANC. Bei Amazon ist das Top-Modell aktuell im Angebot.

Amazon: Sony WH-1000XM5 für 299 Euro

Der Sony WH-1000XM5 ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling / ANC). Amazon bietet den Sony WH-1000XM5 für 299 Euro (inklusive Versandkosten, Farbe: schwarz oder silberfarben) an – das ist der aktuelle Bestpreis.

Sony WH-1000XM5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.12.2022 01:34 Uhr

Bei Sony selbst werden derzeit 349 Euro für den Kopfhörer fällig, bei anderen Händlern rund 330 Euro oder mehr.

Sony WH-1000XM5: Vor- und Nachteile im Überblick

Sony WH-1000XM5: Der 2022 vorgestellte Kopfhörer ist das beste Modell, das Sony zu bieten hat (Bildquelle: GIGA)

Das japanische Unternehmen Sony hat viele Jahre Erfahrung bei Kopfhörern allgemein und Noise Cancelling im Speziellen. Das Modell WH-1000XM5 wurde im Mai 2022 vorgestellt, es handelt sich um die neueste Variante der Baureihe und noch dazu um das Flaggschiff unter den Bügelkopfhörern mit Bluetooth und ANC.

Vorteile:

sehr gute Klangqualität

hervorragendes Noise Cancelling (ANC)

zahlreiche Funktionen (Multipoint Bluetooth, adaptives Noise Cancelling)

Nachteile:

nicht faltbar

vergleichsweise teuer

Nicht nur innerhalb des Portfolios von Sony nimmt der WH-1000XM5 eine Spitzenposition ein, auch im Konkurrenzvergleich kann sich der Kopfhörer locker behaupten. Namhafte Wettbewerber sind etwa Bose QuietComfort 45 (239 Euro bei Amazon, siehe auch GIGA-Test), B&W PX7 S2 (340 Euro, bei Amazon ansehen) und Apple AirPods Max (630 Euro, bei Apple ansehen).

Sony WH-1000XM5: Das Transportcase gehört zum Lieferumfang, die Verpackung ist frei von Plastik (Bildquelle: GIGA)

Was die Effektivität des Noise Cancelling und die riesige Funktionsvielfalt (kostenlose App für Android und iOS erforderlich) angeht, führt der Sony das Feld an. Die Klangqualität ist vorzüglich, der Tragekomfort ausgesprochen gut. Definitiv ein Modell, das sich für Pendler und Vielreisende (Flugzeug, Bahn) empfiehlt. Ich hatte den Sony WH-1000XM5 mehrere Wochen am Stück im Büro und im Home-Office im Einsatz: Auch hier ist der Kopfhörer mit seiner guten Geräuschdämmung ein toller täglicher Begleiter.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.