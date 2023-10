Android-Browser: Die 9 besten Chrome-Alternativen im Überblick

Browser für Android gibt es wie Sand am Meer. Aber für welchen sollte man sich entscheiden? Wir geben einen Überblick über die Vorzüge einzelner Surf-Apps, von alten Hasen wie Firefox und Opera bis Winzbrowser und innovativen Surf-Apps wie Via oder Lightning.

Auf den meisten Android-Geräten ist entweder Google Chrome oder der herstellereigene Browser installiert. Wir haben für euch zwischen den Altbewährten und einigen Geheimtipps 9 Chrome-Alternativen zusammengestellt, die ihr euch anschauen solltet. Die Liste ist dabei nicht als Ranking zu verstehen und wurde alphabetisch angeordnet, da jedes Webprogramm seine ganz eigenen Vor- und Nachteile bietet.

Brave-Browser mit integriertem AdBlocker

Der Brave Browser bietet sich vor allem dort an, wo man nicht mit LTE-Geschwindigkeit surft. Da die Webapp ohne zusätzliche Add-ons direkt Werbung und Pop-ups blockiert sowie Tracker stoppt, ist er nicht nur sicher, sondern auch schnell.

Brave Browser (Android) – This Is Brave

Darüber hinaus bietet Brave out-of-the-box ein HTTPS-Everywhere-Feature. Wenn sich eine Webseite aufgrund der Sicherheitsfeatures quer stellt, könnt ihr diese auch jederzeit deaktivieren.

Brave Private Web Browser Brave Software

Chromium: Die Open-Source-Alternative

Chromium ist das Open-Source-Projekt und der Browser-Source-Code, welcher vom Chromium Projekt in Stand gehalten und veröffentlicht wird. Google nutzt diesen Source-Code und fügt Chrome dann noch einige Funktionen wie GoogleUpdate und die Unterstützung nicht freier Codecs wie MP3 und AAC hinzu.

Den aktuellen Nightly-Build von Chromium erhaltet ihr als APK auf der offiziellen Seite des Chromium Projekts. Dabei solltet ihr natürlich auf Abstürze und Probleme gefasst sein. Im Play Store ist der Browser nicht zu finden.

Wie ihr eine APK installiert, erfahrt ihr natürlich ebenfalls bei uns:

Dolphin: Klassiker unter den alternativen Android-Browsern

Dolphin ist nicht nur etwas für Delfinfreunde, sondern auch Fans schneller Android-Browsers mit umfangreichen Funktionen sollten dem Smartphone-Browser eine Chance geben. Zu den Kernfunktionen zählen das Tab-basierte Surfen, ein integrierter Flash-Player, Inkognito-Modus, selbst konfigurierbare Gestensteuerung und die Unterstützung von Sprachbefehlen sowie zahlreiche Erweiterungen.

Dolphin Browser- (Android).mp4

Unter den Erweiterungen finden sich beispielsweise Download-Tools, Addons zur Verbesserungen der Ladegeschwindigkeit sowie Screenshot-Erweiterungen. Außerdem lässt sich das Erscheinungsbild über Themes anpassen. Die Ladezeiten sind zügig und die Performance von Dolphin ist ebenfalls hervorzuheben. Darüber hinaus könnt ihr die Webseiten jederzeit an die Desktop-Versionen von Chrome und Firefox weiterleiten.

Dolphin-Browser: Privat Dolphin Browser

Firefox: Android-Browser mit Desktop-Synchronisierung und Erweiterungen

Wer Firefox als Standardbrowser auf seinem Desktop-Computer benutzt, für den ist die Android-Variante ebenfalls nicht uninteressant. Denn Firefox unterstützt wie Chrome die Synchronisierung von Lesezeichen, Tabs und Passwörtern – so muss die Android-Variante nicht erst mühevoll eingerichtet werden.

Bilduqelle: Mozilla

Als technischer Unterbau dient, wie auch am großen Rechner, die hauseigene Gecko-Engine. Neben Privatsphäreeinstellungen besitzt Firefox für Android ebenso einen Lese-Modus, über den Artikel für das mobile Betrachten optimiert werden und beispielsweise die Größe der Schrift angepasst wird. Dazu findet ihr hier einen großen Katalog an Add-ons, mit denen ihr ihn erweitern könnt.

Firefox Browser: sicher surfen Mozilla

Firefox Beta

Ganz ähnlich wie die unterschiedlichen Versionen von Chrome im Play Store, steht auch von Firefox die Beta-Variante, mit der ihr Zugriff auf die neuesten Features der Hosentaschen-Version des Browsers habt, im Play Store zum Download parat.

Firefox Beta for Testers Mozilla

Firefox Devolper Edition & Nightly

Für Entwickler und diejenigen, die bereit sind, die neuesten Entwicklungen an sich selbst auszutesten, gibt es die Developer Edition und die Nightly-Version. Diese findet ihr jedoch nicht im Play Store, sondern nur als APK-Download auf der offiziellen Seite von Mozilla.

Lightning-Web-Browser: Open-Source-Projekt

Lightning ist ein kleiner Open-Source-Browser des Entwicklers Anthony Restaino. Dieser wollte „etwas besseres“ für den Nutzer entwickeln und hat sich dabei auf ein schlichtes Design, Datensicherheit und vor allem Effizienz eingeschossen. Der Lightning-Browser bietet euch dabei einige Einstellungen zu eurer Privatssphäre und ist gerade einmal 2 MB groß.

Lightning Browser (Android).mp4

Die freie Variante ist auf 10 Tabs beschränkt und bietet kein AdBlock-Feature. Wer bereit ist, dem Entwickler 1,59 Euro zu spenden, ist mit der Plus-Version diese Restriktionen los.

Lightning Browser - Web Browse Anthony Restaino

Lightning Browser Plus - Web B Anthony Restaino

Microsoft Edge: Der Windows-Browser für Android

Zwar schlummert unter Microsofts Edge-Version für Android auch die gleiche Basis (Blink Web Engine), die auch bei Chrome zum Einsatz kommt – trotzdem ist Edge auf Smartphones und Tablets kein einfacher Chrome-Klon. Mit der Hub-Ansicht bietet er einige Features, die man vom großen PC-Bruder kennt.

Bildquelle: Microsoft

Gerade für Windows-Nutzer ist die Android-Version von Microsoft Edge interessant: So könnt ihr jederzeit zwischen Smartphone und PC wechseln und dort nahtlos weiter surfen, wo ihr zuletzt bei dem anderen Gerät aufgehört habt. Auch eure Lesezeichen und der Verlauf sind jederzeit von beiden Geräten abrufbar.

Microsoft Edge: Mit KI browsen Microsoft Corporation

Opera: Android-Browser aus Norwegen

Ebenso mit einer guten Performance und Ladegeschwindigkeit kann Opera punkten. Wie auch Google Chrome und Firefox für Android kommt Opera Handy-Betriebssystem mit einem Synchronisierungs-Feature: Lesezeichen, Passwörter und Ähnliches gleichen sich über euer Opera-Konto ab, sodass ihr den Browser nicht erneut vollständig einrichten müsst. Auch Opera bietet eine Beta-Version im Play Store an, mit der ihr immer die neusten Features ausprobieren könnt.

Bildquelle: Opera

Opera-Browser mit KI Opera

Opera Browser beta mit KI Opera

Opera Mini

Mit der Opera Mini-Version bietet die norwegische Browser-Schmiede darüber hinaus eine Extrawurst für all diejenigen an, die ein sehr begrenztes Datenvolumen in ihrem Tarif haben. Opera Mini lässt eure Internetaufrufe über ihre eigenen Server laufen und passt die Seite dann demenstprechend an. So wird beispielsweise die Auflösung von Bildern reduziert, was euch Datenvolumen spart.

Für Personen mit Datenschutzbedenken ist dieser Browser eher weniger zu empfehlen, denn immerhin gehen alle Suchanfragen und Aufrufe über einen zusätzlichen Server einer privaten Firma.

Webbrowser Opera Mini Opera

Webbrowser Opera Mini Beta Opera

Via-Browser: Klein & auch für ältere Geräte

Mit unter 1 MB bietet sich der winzige Browser gerade zu für ältere und technisch etwas leistungsschwächere Smartphones an. Das heißt aber nicht, dass auch aktuelle Handys von den Vorteilen des Winzlings nicht profitieren können.

Mit integriertem Werbe-, Tracking- und Pop-Up-Blocker, Inkognito-Modus, Speicherfunktion für Webseiten, Nachtmodus, User-Agent-Wechlser und vielen weiteren Funktionen muss sich der Via-Browser auch nicht vor den bekannteren Alternativen verstecken.

Via Browser - Schnell & klein Tu Yafeng

Yandex-Browser: Russischer Google-Konkurrent setzt auf Google

Die russische Suchmaschine Yandex greift, wie die meisten Browser in dieser Übersicht, auf die Chrome-Engine zurück. Yandex bietet ebenso eine Synchronisierung der abgespeicherten Favoriten und Daten – diese beschränkt sich jedoch auf die Desktop-Verson, welche hierzulande wohl nur sehr wenige nutzen. Weiterhin sind die Einstellungen recht übersichtlich gehalten, genauso der Funktionsumfang. Erweiterungen gibt es beispielsweise nicht, dafür rückt die Bedienbarkeit in den Vordergrund.

Bildquelle: Яндекс

Etwas ungewohnt aber praktisch, ist die Adressleiste, die an den unteren Bildschirmrand gerutscht ist. Wer in Deutschland nicht mit Yandex nach in der Adressleiste eingegebenen Begriffen suchen möchte, kann ebenso auf Google, Yahoo oder beispielsweise DuckDuckGo zurückgreifen. Yandex bietet seinen Browser wie auch Mozilla und Google in einer Beta-Version im Play Store an.

Yandex Browser with Protect Direct Cursus Computer Systems Trading LLC

Yandex Browser (beta) Direct Cursus Computer Systems Trading LLC

