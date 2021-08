iPad Pro 2021 mit üppiger Datenflat zum günstigen Preis gesucht? Dann könnte das aktuelle o2-Angebot interessant sein: Ihr bekommt Apples Premium-Tablet mit 11 Zoll und M1-Chip inklusive 60-GB-Datentarif aktionsweise deutlich günstiger. GIGA rechnet nach und verrät, für wen sich der Deal lohnt.

Apple iPad Pro 2021 (M1) mit 60 GB 5G-Datentarif

Die neuen iPad-Pro-Modelle sind erst seit wenigen Monaten auf dem Markt, da hat o2 bereits ein super Angebot auf Lager. Der Mobilfunknetzbetreiber hat sein Datentarif-Portfolio aufgefrischt und bietet jetzt Apples neuestes Premium-Tablet mit hauseigenem M1-Chip inklusive Data-L-Tarif aktionsweise für 49,99 Euro im Monat an. Einmalig kommen noch Kosten in Höhe von 79,98 Euro dazu (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versandkosten). Damit könnt das iPad zusammen mit dem Tarif bequem in Raten abbezahlen und habt noch einen Tarif mit ganzen 60 GB-Datenvolumen obendrauf.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: o2 my Data L

Netz: o2

60 GB LTE/5G (max. 300 MBit/s)

(max. 300 MBit/s) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Falls ihr das Apple-Event verpasst habt, könnt ihr euch die Vorstellung der 2021er iPad-Pro-Modelle hier nochmal ansehen:

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 49,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs iPad Pro 11 Zoll 5G: 25 Euro

Anschlussgebühr: 49,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

= zusammengerechnet 1.279,74 Euro nach 24 Monaten

Zieht man den aktuell günstigsten Online-Preis (ca. 800 Euro laut idealo.de) für das iPad Pro 2021 (Wi-Fi + Cellular) von den Gesamtkosten ab, bleiben effektiv 479,74 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht ca. 19,99 Euro im Monat – ein günstiger Preis für einen 5G-Datentarif mit 60 GB. Der Normalpreis für die Datenflat ohne iPad liegt bei rund 30 Euro im Monat, ihr spart also knapp 10 Euro je Monat ein.

iPad Pro 2021 mit 60 GB bei o2: Für wen lohnt sich das Angebot?

Der Deal lohnt sich für alle, die an Apples neuesten Profi-Tablets interessiert sind, aber keinen vierstelligen Betrag auf einmal dafür ausgeben wollen. Wer das iPad Pro hauptsächlich unterwegs nutzen möchte, muss ohnehin zur teuren Cellular-Variante greifen und braucht dann natürlich auch noch einen Datentarif dazu. 60 GB LTE/5G sollten den meisten völlig ausreichen. Das o2-Angebot bietet ein Rundum-sorglos-Gesamtpaket zu einem günstigen Preis.