Auf hdfilme.to streamen: Ist diese Seite wirklich legal?

Auf hdfilme.to könnt ihr unzählige Serien und Filme sehen, die selbst bekannte Streamingdienste nicht anbieten. Dass es kostenlos ist, ist natürlich verlockend. Aber ist hdfilme.to wirklich legal?

Was ist hdfilme.to?

Es gab schon immer diverse Seiten, die euch kostenlos Filme und Serien angeboten haben. Manche sind sogar legal und enthalten ein überschaubares Angebot, wie etwa Pluto TV. Andere hingegen haben gleich das gesamte Film- und Serienparadies für sich gepachtet und bieten es kostenlos allen an, die sich auf der Seite bewegen. Das trifft auch auf hdfilme.to zu, doch macht das die Seite gleich illegal? Wir klären euch auf.

Anzeige

hdfilme.to: Legal oder illegal?

hdfilme.to verwendet regelmäßig andere URLs, was euch schon stutzig machen sollte. Außerdem werden Filme kostenlos für euch angeboten, die gerade noch im Kino laufen, wobei die Qualität nicht besonders gut ist. Damit wird ein künstlerisches Produkt, an dem viele Produzenten und Schauspieler gearbeitet haben, einfach so völlig umsonst angeboten. Da kann doch etwas nicht stimmen, oder? Tatsächlich galten solche Webseiten lange Zeit als Grauzone, da gesetzlich keine genaue Definition vorlag. Dies hat sich aber 2017 geändert.

Anzeige

Ihr könnt euch nicht zwischen den Streamingdiensten entscheiden? Wir machen im Video den Streaming-Check:

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

hdfilme.to streamen - das sind die Konsequenzen

Es erfolgte ab April 2017 ein Urteil durch den Gerichtshof der Europäischen Union, um eine viel bessere Schutzmauer aus rechtlichen Elementen für die Urheber zu errichten. Es gibt einen guten Spruch im rechtlichen Sprachgebrauch: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und genau dies trifft jetzt bei Streamingdiensten zu, die von euch selbstständig geprüft werden sollten, ehe ihr sie nutzt.

Anzeige

Um die Grundfrage zu beantworten: hdfilme.to ist illegal. Der Aufenthalt und die Nutzung dieser Seite kann zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Schaut euch also lieber bei den herkömmlichen Streamingdiensten um. Wenn ihr dabei noch eine Entscheidungshilfe braucht, hilft euch bestimmt unser großer Streamingdienste-Überblick.



Kennt ihr euch mit Filmzitaten aus? Testet euch im Quiz:



Filmzitate Quiz: Aus welchen Filmen stammen diese Zitate?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.