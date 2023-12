Avatar - Frontiers of Pandora: Alle Säbelflügelmotten für „Leichtfüßig“ finden

In Avatar: Frontiers of Pandora ist euer Na'vi selbstverständlich stark mit der Natur verbunden. Daher müsst ihr Säbelflügelmotten-Pfade finden und diesen folgen, um eine Belohnung zu erhalten. Wo ihr diese findet und was ihr dabei tun müsst, zeigen wir euch hier.

Säbelflügelmotten-Pfade: Funktionsweise

Insgesamt gibt es elf Pfade zu finden. Ignoriert die großen Schwärme mit blauen Tieren in der Luft, die euch öfter unterkommen. Diese haben nichts damit zu tun. Die Motten gehen von einem bestimmten Stamm aus und tauchen erst auf, wenn ihr mit ihm interagiert. Habt ihr den Punkt auf der Weltkarte noch nie entdeckt, ist er violett gefärbt. Seid ihr daran schon vorbeigelaufen, ist er blau und grün, wenn ihr alles erledigt habt.

Sobald ihr den Stamm berührt, erstrahlen die Motten in einem glitzernden blauen Nebel. Folgt ihnen bis ans Ende und sie führen euch zur Belohnung zu einer Frucht. Habt ihr alle Motten gefunden, erhaltet ihr die Trophäe/Auszeichnung „Leichtfüßig“.

Erster Säbelflügelmotten-Pfad

Reist in den Osten des Kingslor Waldes und sucht die Region über dem Schriftzug Wasserlauftal auf. Dort findet ihr eine RDA-Station und direkt auf der Insel darunter den ersten Säbelflügelmotten-Pfad. Auch dort befinden sich direkt neben dem Stamm die RDA-Maschinen, also lasst euch nicht entdecken oder tötet die Gegner vorher.

Hier findet ihr den ersten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Zweiter Säbelflügelmotten-Pfad

Geht nun ans andere Ende des Kingslor Wald, nämlich in den Westen. Bei den Tropfeninseln findet ihr gut sichtbar den nächsten Pfad. Solltet ihr den Gasextraktor Alpha bereits absolviert haben, könnt ihr direkt daneben per Schnellreise hingelangen.

Hier findet ihr den zweiten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Dritter Säbelflügelmotten-Pfad

Bleibt in der Gegend und fliegt ein Stück in Richtung Norden zu dem kunstvollen Bogen. Dort befindet sich auf einem Berg der dritte Pfad.

Hier findet ihr den dritten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Vierter Säbelflügelmotten-Pfad

Reist mit eurem Ikran im Kingslor-Wald zu den Spinnfädenseen und begebt euch zu der RDA-Station im Westen. Auf einem Vorsprung vor der Station wartet der vierte Pfad auf euch.

Hier findet ihr den vierten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Fünfter Säbelflügelmotten-Pfad

Auf geht's in eine neue Region, in die Höhenprärie. Reist zu den Bögen der Feierlichkeit und untersucht die große grüne Fläche davor. Dort befindet sich direkt der nächste Säbelflügelmotten-Pfad.

Hier findet ihr den fünften Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Sechster Säbelflügelmotten-Pfad

Wir bleiben in der Höhenprärie und reisen zur Heimat des Zeswa-Clans. Folgt dem Fluss Muttertränen entlang nach unten. Denn hier befindet sich der sechste Säbelflügelmotten-Pfad.

Hier findet ihr den sechsten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Siebter Säbelflügelmotten-Pfad

Fliegt nun in den Bereich zerschmetterte Brücke und besucht dort das Gelände oberhalb des Flusses des durchbohrten Herzens. Auf der mittleren Ebene wartet der Pfad auf euch.

Hier findet ihr den siebten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Achter Säbelflügelmotten-Pfad

In der Höhenprärie gibt es den Bereich Steinerne Feste. Neben der Absauganlage östlich findet ihr den Schnellreisepunkt Zakrus Versprechen. Reist dorthin, denn der Säbelmottenflügelpfad ist direkt in der Höhle.

Hier findet ihr den achten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Neunter Säbelflügelmotten-Pfad

Reist nun direkt unterhalb des Schriftzuges steinerne Feste. Dort befindet sich ein Fluss mit einigen RDA-Einheiten und damit natürlich auch ein weiterer Säbelmottenflügelpfad.

Hier findet ihr den neunten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Zehnter Säbelflügelmotten-Pfad

Den zehnten Säbelmottenflügel-Pfad findet ihr im Steinbruchtal. Reist per Schnellreise zu den Kame'tire und geht danach in Richtung Westen. Auf den kunstvollen Gesteinen befindet sich der Pfad.

Hier findet ihr den zehnten Säbelflügelmotten-Pfad. (© Screenshot GIGA.de)

Elfter Säbelflügelmotten-Pfad

Der letzte befindet sich im Bereich der Schnitt. Reist dort zum Versteck des Widerstands und sucht im Süden die Hydro-Ölabsaugung Bravo auf. Da die Motten die RDA lieben, befindet sich der Pfad direkt daneben im Osten.