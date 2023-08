Den Blutdurst von Vampiren in Baldur’s Gate 3 solltet ihr nicht unterschätzen, ansonsten ist euer Charakter ziemlich schnell blutleer. Wie ihr den Buff „Blutleer“ heilen könnt und was dahintersteckt, zeigen wir euch hier.

Baldur’s Gate 3: Blutleer heilen – so geht’s

Spätestens in eurer ersten Nacht werdet ihr von Astarion überrascht. Geht dazu über die Weltkarte in euer Lager und beendet den Tag. Legt eine lange Ruhepause ein, sodass die Gruppe schlafen geht. Mitten in der Nacht wacht euer Charakter auf, da Astarion mit den scharfen Beißerchen über ihm kniet. Gerade noch rechtzeitig könnt ihr ihn stoppen und der Vampir erklärt euch seine Beweggründe. Ihr habt nun drei Möglichkeiten, wie ihr mit der Geschichte umgehen wollt.

Ihr sagt Astarion, dass er seinen Blutdurst zügeln soll und verweigert das Blut von euch.

Ihr wählt die brutale Variante und möchtet Astarion mit einem Pflock töten – oder zumindest angreifen.

Ihr lässt Astarion etwas Blut von euch abzapfen und erhaltet den Buff „Blutleer“.

Die dritte Variante ist sehr entgegenkommend für Astarion und bietet ihm auch gewisse Vorteile. Er bekommt den Buff „Glücklich“ und +1 auf alle Angriffs-, Rettungs- und Attributswürfe. Euer Charakter hingegen bekommt durch den Blutverlust bei allen drei Kategorien eine -1.

Der Blutleer-Status wird euch stets angezeigt und der Charakter ist von einem roten Licht umgeben. (© Screenshot GIGA)

Ob sich das nun auszahlt oder nicht, liegt an eurer Sympathie gegenüber Astarion. Wenn er nicht ein Hauptteil eurer Gruppe ist und ihr auch keine Romanze mit ihm eingehen wollt, ergibt es auch keinen Sinn, sich mit ihm gut zustellen. Solltet ihr euch allerdings beißen lassen, habt ihr etwas gut bei ihm. Da der Blutleer-Buff leider keinen Cooldown hat, könnt ihr ihn nur mit Hilfe bestimmter Methoden, bei denen teils Charaktere spezifischer Klassen wichtig werden, wieder loswerden:

Die einfachste Variante den Blutleer-Buff zu heilen ist, wenn ihr erneut eine lange Ruhepause macht. Keine Sorge, Astarions Blutdurst ist vorerst gestillt und er fällt nicht erneut direkt über euch her.

macht. Keine Sorge, Astarions Blutdurst ist vorerst gestillt und er fällt nicht erneut direkt über euch her. Solltet ihr einen Kleriker in eurer Gruppe haben, nutzt mit ihm „Genesung“ auf euren blutleeren Charakter.

in eurer Gruppe haben, nutzt mit ihm „Genesung“ auf euren blutleeren Charakter. Solltet ihr einen Paladin in eurer Gruppe haben, benutzt den Zauber „Hand auflegen“, um den Buff zu heilen.

Dies gilt übrigens nicht nur für Astarion, sondern auch für jeden anderen Vampirbiss, den euer Charakter erhält.

Baldur’s Gate 3: Den Vampir Astarion finden

Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 als Frischling startet, lernt ihr allerlei unterschiedliche Wesen und Gegner kennen: Tieflinge, Elfen, Gnome, Teufel, aber bei Vampiren ist eher Fehlanzeige angesagt. Einen bestimmten Vampir könnt ihr allerdings trotzdem direkt nach dem Tutorial kennenlernen und auch in eure Gruppe aufnehmen, nämlich Astarion.

Ihr findet Astarion auf der oberen Ebene am verwüsteten Strand. Er wartet im Außenbereich neben einem Busch und möchte euch zunächst angreifen. Da ein Kampf so gut wie unausweichlich ist, müsst ihr euer Schwert ziehen. Zum Glück ist Astarion genauso geschwächt wie ihr und braucht nur wenige Schläge, bevor er k.o. geht. Sprecht nun erneut mit ihm und nehmt ihn in eure Gruppe auf. Aber Achtung, der Blutdurst eines Vampires ist nicht ungefährlich.

