Die Kontor-Schatzkammer ist die Bank von Baldur’s Tor und besitzt die Reichtümer der Bewohner. Dieser Ort eignet sich daher perfekt, um etwas mehr Geld in die Tasche zu bekommen. Wie ihr in den Tresor der Kontor-Schatzkammer gelangt und die Schlösser öffnen könnt, zeigen wir euch hier.

Baldur’s Gate 3: Kontor-Schatzkammer finden

Die Kontor-Schatzkammer findet ihr im Süden von Baldur's Tor im dritten Akt. Geht vom Wegpunkt „Zentrale Unterstadtmauer“ entlang nach unten, bis ihr zu einem riesigen Gebäude am Hafen kommt, wo zwei Wachen stehen. Ihr könnt die Kontor-Schatzkammer als Bürger ganz normal betreten.

Die Kontor-Schatzkammer führt euch in den Süden von Baldur’s Tor. (© Screenshot GIGA)

Redet mit dem obersten Buchhalter Methonig am Empfang und erschleicht sein Vertrauen. Er verrät euch, dass der Bankleiter Rakath Glitzerbart vor einiger Zeit mit einem gefährlichen Kunden nach unten zum Tresor gegangen ist. Seitdem hat er nichts mehr von ihm gehört. Mit etwas Würfelglück könnt ihr ihn davon überzeugen, dass ihr euch der Sache annehmt und erhaltet einen Passierschein. Diesen müsst ihr zwingend bei den Wachen vor den Eingängen vorzeigen, ansonsten betretet ihr die Schatzkammer ohne Erlaubnis und werdet verhaftet.

Kontor–Schatzkammer – Tresor öffnen

Unten angekommen findet ihr neben einigen Schatzkammern auf der linken Seite ein Rätsel am Ende des Ganges. Auf dem Boden sind neun Steinplatten mit eingravierten Zahlen. Ihr müsst nun die richtige Reihenfolge drücken, damit sich die Türe zum Tresor öffnet. Die richtige Kombination ist das Gründungsjahr der Kontor-Schatzkammer, nämlich 1356.

Hüpft daher auf die Platte links oben in der ersten Reihe, dann auf rechts oben in der ersten Reihe, die mittlere Platte in der zweiten Reihe und die rechte Platte in der zweiten Reihe. Ihr dürft dabei nicht über die anderen Platten laufen, sonst müsst ihr von vorne anfangen. Jedes Mal, wenn ihr eine richtige Zahl habt, verfärbt sich ein Kristall über dem Tresor blau. Ihr könnt übrigens auch Wasser auf die Platten zaubern und mit Hilfe eines Blitzzaubers die Elektronik außer Betrieb setzen. Dadurch öffnet sich die Tresortüre ebenfalls.

Tippt die Steine in dieser Reihenfolge an, um den Tresor der Kontor-Schatzkammer zu öffnen. (© Screenshot GIGA)

Geht nach dem Rätsel durch die Tür und hinunter zum Tresorraum. Dort findet ihr Minsc und die falsche Jaheira, von der sich Minsc viel zu stark beeinflussen lässt. Kämpft gegen sie und achtet darauf, keine Bankangestellte zu erwischen. Und keine Sorge, ihr könnt Minsc hier nicht töten, er verschwindet einfach nach dem Kampf gemeinsam mit Roah Mondglüh.

Baldur’s Gate 3: Schatz und Roah Mondglüh finden

Redet danach mit dem Bankdirektor Glitzerbart und er bittet euch, das gestohlene Gold wieder zu finden. Ihr könnt die Aufgabe annehmen und gleichzeitig auch Minsc in der Kanalisation suchen, da diese gemeinsam dorthin geflüchtet sind. Wo ihr Minsc und Roah Mondglüh in der Kanalisation finden könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide. Wichtig dabei ist, dass ihr Roah beim Aufeinandertreffen binnen zwei Zügen k.o. setzt oder tötet. Ansonsten flüchtet sie erneut.

Ihr könnt Roah Mondglüh wiederfinden, selbst wenn sie geflüchtet ist. (© Screenshot GIGA)

Verpasst ihr eure Chance, flüchtet sie über die Leiter in die Oberstadt und muss erneut gefunden werden. Dieses Mal befindet sie sich im Gildenlager von Neunfinger, welches sich im Südwesten der Kanalisation befindet. Dort treffen in der Haupthalle die Zhentarim und die Gilde aufeinander und ihr müsst euch für eine Seite entscheiden, denn der Kampf findet zwingend statt. Im Kampf könnt ihr Roah ein Ende bereiten, sie läuft euch zum Glück nicht mehr davon.

Lootet Roah und entscheidet euch, wie ihr vorgehen möchtet. Ihr könnt bei Rakath Glitzerbart einen Teil behalten oder alles abgeben. Im zweiten Fall erhaltet ihr von den 10.000 Münzen zumindest satte 2.600 Münzen als Finderlohn und den Schlüssel für das Kontor-Schatzkammer Fach Neun. Dieses befindet sich im aufgebrochenen Tresor. Ihr könnt den Bankdirektor an dieser Stelle auch umbringen und euch so die gesamten 10.000 Münzen und den Schlüssel holen. Da er allerdings keine anderen Schlüssel bei sich hat, lohnt sich dieser Kampf nur bedingt.

Kontor–Schatzkammer – Schlüssel finden

Die Schlüssel zur Kontor-Schatzkammer sind meistens in geheimen Bereichen versteckt. (© Screenshot GIGA)

Die Schlüssel für die einzelnen Kammern sind in ganz Baldur’s Tor versteckt. Ihr könnt auch versuchen die Kammern aufzubrechen, allerdings braucht ihr meistens einen 30er Würfelwurf. Die Schlüssel können entweder gefunden, gestohlen oder durch den Tod der Person an sich genommen werden. An den folgenden Orten könnt ihr die Schlüssel finden: