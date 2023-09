Baldur’s Gate 3: Minsc retten und als Begleiter rekrutieren

Mit Minsc habt ihr in Baldur’s Gate 3 den letzten Gefährten gefunden, der euch im Spiel beitreten kann. Wie ihr Minsc finden und retten könnt, zeigen wir euch hier.

Minsc retten – Weg in die Kanalisation

Um Minsc retten und rekrutieren zu können, solltet ihr in Akt Zwei Jaheira am Leben und eurer Gruppe beitreten lassen, da dies ihre persönliche Quest ist. Es ist zwar auch ohne Jaheira möglich, allerdings müsst ihr dafür eine Zeichnung von ihr im Gasthaus zum letzten Licht gefunden und bei euch haben. Das Gasthaus zum letzten Licht findet ihr in den schattenverfluchten Landen auf dem Weg zu den Türmen des Mondaufgangs. Minsc hingegen trefft ihr zum ersten Mal in der Kontor-Schatzkammer im dritten Akt der Geschichte. Allerdings verschwindet er direkt nach einem kurzen Kampf.

In der Mitte der Kanalisation findet ihr Minsc. (© Screenshot GIGA)

Macht euch also auf den Weg in die Kanalisation. Je nachdem, wie weit ihr in der Geschichte fortgeschritten seid, habt ihr bereits einen Wegpunkt in der Kanalisation. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel über den Schacht beim Basiliskentor nach unten und eine Mauer zerstören oder in der Taverne Elfgesang über das Versteck des Imperators nach unten gelangen.



Geht nun die Kanalisation entlang zum Wegpunkt „Unterstadtruinen.“ Von dort aus müsst ihr in Richtung Süden zu den Kanalisationsrohren und hier in Richtung Westen gehen, damit ihr zu einem Schleusentor gelangt. Wir haben euch den Weg auf dem Bild eingezeichnet. Oberhalb des Schleusentors ist eine Treppe, wo ihr vier verschiedene Räder findet. Links das erste für das Schleusentor, das zweite für den Wasserdruck, das dritte für die Temperatur und das vierte gilt als Notfallrad.

Eure Aufgabe ist es nun die Temperatur und den Wasserdruck in den Idealbereich zu bringen. Nur dann öffnet sich das Schleusentor. Achtet allerdings darauf, das Rad nicht zu oft zu drehen. Ansonsten wirft euch der Wasserdruck nach unten oder ihr fangt an zu brennen. Solltet ihr über der Idealtemperatur sein, dreht das Notfallrad. Das Wasserdruckrad braucht etwas länger als das Temperaturrad, bewegt es daher als erstes. Sobald die perfekte Temperatur, wenn auch nur kurz, erreicht wurde, könnt ihr unten durch das Schleusentor. Hier wäre nun der ideale Zeitpunkt, um Jaheira in die Gruppe einzuladen, sollte sie noch im Lager sitzen. Falls sie nicht mehr lebt, könnt ihr auch ein Foto von ihr im Inventar mitführen.



Drinnen erwartet euch eine kleine Armee an Gegnern, unter anderem auch Roah Mondglüh. Die kleine Diebin hat das Gold aus der Kontor-Schatzkammer gestohlen. Ihr habt nur zwei Züge Zeit, um sie bewusstlos zu schlagen oder zu töten. Ansonsten läuft sie euch vorerst davon. Ihr könnt im Prinzip alle Gegner außer Minsc töten. Bei Minsc ist es absolut wichtig, dass euer letzter Schlag nicht tödlich ist.

Ihr müsst Minsc mit einem nicht tödlichen Angriff bewusstlos schlagen. (© Screenshot GIGA)

Geht im Menü unter "passiv" und wählt das Merkmal "Durch nichttödliche Angriffe wechseln" aus. Sobald ihr den Angriff aktiviert habt, bleibt dieser so lange an, bis ihr ihn wieder selbständig deaktiviert. Das gilt allerdings nur für den gewählten Charakter. Speichert am besten vorher ab, sollte etwas schief gehen. Denn solltet ihr mit dem letzten Schlag Minsc töten, könnt ihr ihn nicht wiederbeleben und Jaheira wird umgehend eure Gruppe enttäuscht verlassen.

Baldur’s Gate 3: Minsc als Begleiter rekrutieren

Sobald er bewusstlos am Boden liegt, startet eine Zwischensequenz und Jaheira überzeugt Minsc davon, dass sie die echte Jaheira ist und die andere nur eine Doppelgängerin war. Nun müsst ihr nur noch den Imperator davon überzeugen, dass Minsc nicht getötet werden soll. Denn er ist für das Finale seiner Meinung nach nicht nötig und steht nur im Weg. Also sollte er aus dem Weg geräumt werden. Solltet ihr dem dunklen Verlangen folgen, euch auf die Seite des Imperators schlagen und Minsc töten, wird Jaheira eure Gruppe verlassen. Wenn ihr den Imperator bittet, Minsc zu verschonen, wird er euch das ohne Widerworte gewähren.

Nun sind fast alle Probleme beseitigt, allerdings fehlt Minsc noch etwas. Folgt ihm in den nächsten Raum, wo er eine Wand einschlägt. Dort lernt ihr Minsc Gefährten Boo kennen und könnt beide in euer Lager einladen oder direkt als Gefährten ausrüsten, sofern ein Platz in eurer Gruppe frei ist. Damit habt ihr den letzten möglichen Gefährten rekrutiert.

