Baldur’s Gate 3: Arkaner Turm und Keller im Unterreich finden

Der Arkane Turm in Baldur’s Gate 3 hält einige Belohnungen für euch bereit, vorausgesetzt ihr findet den Eingang. Wo der zerstörte Turm liegt und wie ihr hineingelangt, zeigen wir euch hier.

Baldur’s Gate 3: Arkaner Turm finden

Ihr könnt den Arkanen Turm von Baldur's Gate 3 bereits im ersten Akt finden, vorausgesetzt ihr wagt euch ins Unterreich. Er befindet sich im Südwesten der Karte, vorbei an den Mykoniden. Auf der Karte wird der Arkane Turm allerdings als zerstörter Turm angezeigt, also lasst euch davon nicht verwirren. Auch die Bewohner des Unterreichs benutzen die Begriffe Arkaner Turm und zerstörter Turm abwechselnd.

Die Türen des Arkanen Turmes müssen erstmal geöffnet werden. (© Screenshot GIGA)

Reist mit Hilfe des Duerger-Schiffes zur Unterreich-Grymschmiede und nehmt dort direkt das kleine Zurkholz-Ruderboot im Hafen. Dieses fährt euch direkt in den unteren Bereich der Karte und ihr könnt in Richtung des Arkanen Turms wandern.

In den Keller des zerstörten Turms gelangen

Sobald ihr beim Arkanen Turm seid, werden euch zwei arkane Geschütze attackieren. Deaktiviert sie mit Hilfe von Magie und biegt rechts ab. Dort findet ihr die Haupteingangstür des Turms. Links und rechts seht ihr Fackeln, welche ihr aber noch nicht aktivieren könnt. Falls ihr eine starke Waffe wie ein Beil oder die Axt des Vertilgers dabei habt, könnt ihr die Tür einfach aufschlagen. Allerdings müsst ihr nicht ins Erdgeschoss, sondern in den Keller.

Nutzt die Pilze für den Weg zum unteren Teil des Turms. (© Screenshot GIGA)

Seht euch die großen bunten Pilze an, die links neben dem Turm wachsen und hüpft mit euren Charakteren nach unten. Dadurch gelangt ihr in den Hof des Turms, wo ihr die blau leuchtenden Succurblüten findet. Diese sorgen für ein Anti-Magie-Feld. Nehmt eine davon gleich mit, denn ihr werdet sie brauchen. Ihr könnt nun auf zwei Arten in den Keller des Turms gelangen:

Einer eurer Charaktere hat die Fähigkeit „Nebelschritt" und kann das Loch nutzen, welches ihr auf dem Weg zum Turm entdeckt habt. Der Charakter teleportiert sich damit direkt in den Keller und kann den anderen die Tür öffnen. Lae'zel ist eine der Personen, die den Nebelschritt beim Aufleveln erlernen kann.

und kann das Loch nutzen, welches ihr auf dem Weg zum Turm entdeckt habt. Der Charakter teleportiert sich damit direkt in den Keller und kann den anderen die Tür öffnen. Lae'zel ist eine der Personen, die den Nebelschritt beim Aufleveln erlernen kann. Ansonsten könnt ihr diese Tür ebenfalls mit einem Beil einschlagen.

Baldur’s Gate 3: Aufzug im Arkanen Turm aktivieren

Nun wo ihr endlich drinnen seid, könnt ihr ein wenig looten. In der Mitte steht ein Aufzug mit einem Generator. Klickt ihn an und setzt dort als zweite Zutat die Succurblüte ein. Dadurch könnt ihr den Generator aktivieren und in einer magischen Sequenz entfernen sich alle Ranken, die arkanen Fackeln werden aktiviert und ihr könnt den Aufzug nach oben nutzen. Nehmt euch die Zeit und sucht die Stockwerke genau nach Gegenständen ab, unter anderem findet ihr dort Metall-Barren für die Adamantschmiede.

Falls ihr die Quest „Hilf dem Omeluum, den Parasiten zu untersuchen“ bei den Mykoniden verfolgt, könnt ihr auf den Labortischen die Zunge des Wahnsinns und die Timmaskensporen finden.

Geheimen Keller im Arkanen Turm finden

Nutzt den Ring, um in den geheimen Keller zu gelangen. (© Screenshot GIGA)

Im obersten Stockwerk findet ihr übrigens auch einen Roboter namens Bernard, der nur auf Befehle programmiert ist. Es gibt zwei Briefe eines Gedichts im Turm, die er rezitieren kann. Durch das Gespräch erfahrt ihr, dass er einen besonderen Schatz hat, nämlich den Leuchtfeuer-Ring. Solltet ihr es übers Herz bringen, Bernard zu töten, müsst ihr gegen alle Roboter im Raum kämpfen. Wiederbeleben können sie sich zum Glück nicht.

Rüstet den Leuchtfeuer-Ring nach dem Kampf im Inventar aus und euer Charakter leuchtet auf. Ihr erhaltet einen Sonderknopf beim Aufzug, der euch direkt in den Keller führt. Im Keller könnt ihr nun seltene Gegenstände einsammeln und habt damit den Arkanen Turm erfolgreich absolviert.