„Beauty & The Nerd“ 2024 Staffel 5: Alle Infos zu Kandidaten und Sendestart

Auch 2024 lassen sich in Beauty & The Nerd Staffel 5 scheinbar völlig gegensätzliche Menschen in Teams herausfordern. Alles zu Kandidaten und Sendestart.

Und wieder heißt es bei ProSieben: Gegensätze ziehen sich an. In einer Traumvilla treffen achte Beautys und acht Nerds aufeinander und kämpfen in Zweierpaaren bei harten und witzigen Challenges um ein hohes Preisgeld. Wir verraten euch die wichtigsten Infos rund um Staffel 5 von Beauty & The Nerd.

Beauty & The Nerd 2024: Sendezeiten

Ab dem 15. August 2024 wird jeden Donnerstag um 20:15 Uhr eine neue Folge von Beauty & The Nerd sowohl bei ProSieben als auch bei Joyn erscheinen. Am darauffolgenden Freitag wird wiederum jede Episode auf Six ab ungefähr 22:00 Uhr wiederholt.

Wer nicht bis zum Free-TV-Start der Show warten möchte, kann mit einem Abo von Joyn PLUS+ die neuen Folgen bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung ansehen.

Beauty & The Nerd 2024: Diese Kandidaten sind dabei

Die Nerds

Diese Nerds treten in 2024 an. (© Seven.One/Benjamin Kis)

Mike

Der 24-jährige Mike aus Stralsund liebt die Welt der Mangas und Animes und hat eine Leidenschaft für Sammelkarten, insbesondere Yu-Gi-Ohs. Sein liebster Anime-Charakter ist der Pirat Zorro aus One Piece – ob Mike mit ähnlich viel Kampfgeist die Challenges der Show bestreiten wird?

Pierre

Pierre ist 29 Jahre alt und arbeitet als Küchenfachberater. Seine eigentliche Leidenschaft gilt jedoch dem Mittelalter und der Zauberei. Durch LARP (Live Action Role Play) schlüpft der Düsseldorfer gerne in die Rolle des Braumeisters Percival.

Daniel

Der 23-jährige Biologie-Student aus Göttingen wird bei der Show sicherlich viel wissenschaftliche Fachkenntnis beweisen. Am liebsten würde er seine Beauty ebenfalls für die Welt der Wissenschaft begeistern.

Kilian

Das Herz des 23-jährigen Kilian schlägt vor allem für eines: Kinofilme! Sein Ziel ist es, sich bei der Show weiter zu entwickeln und mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Vielleicht kann ihm seine Beauty ja dabei helfen.

Kris

Achterbahn-Fanatiker Kris (26) erhofft sich von der Show einen weiteren Adrenalin-Kick. Nebenbei mimt der Student aus Köln als Cosplay gerne auch mal den ein oder anderen bekannten Charakter aus Videospielen, Animes oder Filmen.

Collin

Der 22-jährige Student Collin aus Hückeswagen ist mit der Welt der IT und Computer bestens bewandt. Außerdem liebt er die Anime-Serie Naruto. Ob er genug Gemeinsamkeiten mit seiner Beauty hat, um mit ihr eine Verbindung aufzubauen?

Sam

Hauptberuflich ist Sam (24) aus Mainz in der IT-Branche tätig, doch seine große Faszination gilt Schiffen. Solche besichtigt und baut er sogar selbst in seiner freien Zeit. Ob er eine Beauty zu sich ins Boot holen kann?

Joelle

Die 21-jährige Joelle betätigt sich neben ihrem Studium kreativ als leidenschaftliche Cosplayerin. Dabei näht sie ihre Kostüme sogar komplett selbst! Am liebsten widmet sie sich außerdem der Welt des Anime. Sicherlich wir ihre Kreativität bei den Challenges nützlich werden.

Die Beautys

Diese Beautys treten in 2024 an. (© Seven.One/Benjamin Kis)

Kim Virginia

Kim Virginia (28) ist kein neues Gesicht im Reality-TV. Bereits 2021 fiel sie bei Der Bachelor mit ihrer direkten Art auf. Auf Instagram dürfen Fans der Mannheimerin ihren Alltag hautnah mitverfolgen.

Babu

Als Inhaberin eines Kosmetik-Studios ist Babu (30) Expertin für alles, was das Thema Beauty angeht. Die Oberhausenerin arbeitet hart, belohnt sich aber auch gerne dafür mit jeder Menge Luxus. Zwar gibt sie zu, schnell ungeduldig zu werden, doch behauptet sie auch, ein Gespür für schüchterne Menschen zu haben.

Christin

Die 28-jährige Christin fiel schon öfter wegen ihrem eher feurigem Gemüt im Reality-TV auf. Die Studentin aus Harsewinkel setzt gerne auf Natürlichkeit und sieht sich somit als Beauty der besonderen Art.

Nelly (Nelnoire)

Nelly gab ihre Karriere als Bürokauffrau auf, um erfolgreiche Influencerin zu werden. Die 22-Jährige postet auf Social Media Beiträge zu den Themen Beauty, Lifestyle und Reisen. Wie die junge Newcomerin wohl mit den erfahreneren Beautys auskommen wird?

Vanessa

Als Content-Creatorin, Model und Darstellerin in Musikvideos ist die 20-jährige Vanessa alles andere als kamerascheu. Am liebsten kehrt die junge Influencerin in Techno-Clubs zum Feiern ein. Mit ihrer selbstbewussten Art will sie ihren Nerd dabei unterstützen, mehr aus sich herauszukommen.

Shelly

Die Schönheits-Expertin Shelly aus Rostock beweist in ihrem Styling-Salon jeden Tag aufs neue ihre Beauty-Kenntnisse. Die 25-jährige Friseurmeisterin ist nah am Wasser gebaut und lässt ihren Gefühlen gerne freien Lauf.

Linda

Die 29-jährige Linda gibt gerne mal den Ton an. Als Model, Influencerin und Reality-Star hat sie sich eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Karriere aufgebaut. Weil sie selbst ein großer Harry-Potter-Fan ist, hegt sie bereits Sympathien für Nerds.

Salvatore

Der gebürtige Sizilianer ist auch schon ein bekannter Name im Reality-TV. So leicht lässt sich der 30-Jährige aus Mülheim an der Ruhr nichts vorschreiben. Trotzdem ist Salvatore gespannt, was er von seiner Nerd-Partnerin noch alles lernen wird.

