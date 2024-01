Bei Amazon nur 26,89 Euro: Unverzichtbar – nicht nur für iPhone-Nutzer

Gehört ihr auch noch zu den Gesellen, die zig verschiedene USB-Netzteile herumschleppen? Viel praktischer ist doch ein Mehrfachladegerät. Ein solches mit ganzen sechs USB-Anschlüssen gibt es aktuell bei Amazon für unter 27 Euro. Daran haben nicht nur iPhone-Nutzer ihre Freude.

Nahezu alle portablen Geräte verwenden heutzutage USB, um mit Strom betankt zu werden. Deshalb türmen sich bestimmt auch bei euch daheim jede Menge Netzteile. Nützlicher, vor allem auf Reisen sind aber Ladegeräte mit mehr als nur einem Anschluss.

Anzeige

Nicht nur für iPhone-Nutzer: Günstiger Mehrfachlader bei Amazon

Der Rocoren Mehrfachlader besitzt gleich sechs Stück davon – 3 normale USB-A-Buchsen und 3 moderne USB-C-Ports. In Gänze lassen sich damit bis zu 6 Geräte simultan laden. Beispielsweise ein MacBook Air, ein iPhone, ein iPad, eine Powerbank, AirPods und auch ein E-Book-Reader kann noch mit Strom versorgt werden.

Rocoren USB-Mehrfach-Ladegerät 100W, 6 Ports Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 15:11 Uhr

Das klingt nicht nur praktisch, das ist es auch. Regulär kostet der Tausendsassa bei Amazon knapp 37 Euro, im Moment zahlt ihr beim aktuellen Angebot aber nur 26,89 Euro und spart somit 27 Prozent gegenüber dem normalen Preis (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Das Ladegerät offeriert eine Gesamtleistung von bis zu 100 Watt. Wichtig zu wissen: Die Gesamtleistung steht nicht in Gänze an einem Port zur Verfügung, stattdessen stehen an den Anschlüssen jeweils 30W + 20W + 20W + 10W + 10W + 10W bereit. Wichtig zu wissen: Aufgrund dieser Aufteilung lässt sich auch nur das MacBook Air unter den Notebooks sinnvoll aufladen, leistungshungrigere Notebooks bleiben außen vor.

Ein kurzes Video zum Mehrfachlader:

Rocoren USB-Mehrfach-Ladegerät 100W

Bei Abmessungen von gerade mal 8,8 cm x 7 cm x 2,8 cm und einem Gewicht von 280 Gramm passt der praktische Mehrfachlader in die meisten Taschen und spart gegenüber der Mitnahme von unzähligen Sololadern jede Menge Platz.

Anzeige

Blick auf die Kundenzufriedenheit

Die Amazon-Kundschaft zeigt sich vom Gerät überzeugt. Bei über 800 Bewertungen verfallen auf den Rocoren Mehrfachlader positive 4,7 von 5 maximalen Sternen. Kurzum: Ihr bekommt keinen Schrott fürs Geld und könnt das Gerät tatsächlich sinnvoll einsetzen.

Rocoren USB-Mehrfach-Ladegerät 100W, 6 Ports jetzt ab 26,89 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 15:11 Uhr

Wir finden: Braucht eigentlich jeder iPhone- und Smartphone-Nutzer, der noch mehr Gadgets mit Strom versorgen muss und es leid ist, eine Unzahl von Ladegeräten durch die Gegend zu schleppen.