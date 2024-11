Binance-Gebühren – alles Wichtige im Überblick

Binance ist die größte Börse weltweit, wenn es um den Handel von Kryptowährungen geht. Doch wie hoch sind die Binance-Gebühren? Und für welche Leistungen werden sie erhoben?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Binance: Eine vielseitige Kryptobörse

Binance ist gemessen am Handelsvolumen die weltweit größte Kryptobörse. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet eine Handelsplattform, auf welcher mit verschiedenen Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin (BTC), Solana (SOL) oder Ether (ETH) und mit Derivaten gehandelt werden kann. Insgesamt stehen über 500 Coins zur Auswahl. Doch was kostet der Handel und welche Binance-Gebühren fallen an? Wir verraten es.

Anzeige

Binance-Gebühren: Mit welchen Kosten müssen Anleger rechnen?

Auf der Handelsplattform stehen euch über 500 Coins zur Verfügung, welche gehandelt werden können. Dabei ist die Gebührenübersicht bei Binance relativ übersichtlich. Eine Handelsgebühr von gerade einmal 0,1 Prozent sorgt dafür, dass Binance zu den günstigsten Anbietern gehört.

Anzeige

Die niedrige Handelsgebühr ist Teil des Marketing- und Erfolgskonzepts der Plattform. Werden beispielsweise Bitcoin in Höhe von 5.000 Euro gekauft, fällt nur eine Handelsgebühr von 5 Euro an. Die Verifizierung auf Binance sowie die Kontoführung sind gebührenfrei.

Um Geld einzubezahlen, fallen bei einer Einzahlung per Kreditkarte Gebühren in Höhe von 1,8 % auf den gesamten Betrag an. Wenn es darum geht, Geld über Binance auszahlen zu lassen, richten sich die Gebühren nach der jeweiligen Kryptowährung. Bei Bitcoin liegt die Gebühr bei 0,0005 BTC, bei Ethereum bei 0,005 ETH je Abhebung.



Die Gebühren im Überblick

Verifizierung : gebührenfrei



: gebührenfrei Einzahlungsgebühr : 1,8 % (mit Kreditkarte)

: 1,8 % (mit Kreditkarte) Krypto-Auszahlungsgebühr : unterschiedlich, je nach Coin

: unterschiedlich, je nach Coin Handelsgebühr : 0,1 % auf den Umsatz (Kauf und Verkauf)

: 0,1 % auf den Umsatz (Kauf und Verkauf) Kontoführungsgebühr: keine

Anzeige

Welche Zahlungsmethoden werden auf Binance angeboten?

Die Krypto-Handelsbörse unterstützt alle gängigen Methoden zur Ein- und Auszahlung. Sowohl Zahlungen per Kreditkarte (Visa und Mastercard) als auch über GooglePay und ApplePay sind möglich. Zusätzlich zu diesen Methoden ist es möglich, die verschiedenen Kryptowährungen auf einem auf der Plattform integrierten Peer-to-Peer-Marktplatz zu erwerben.

Der Kauf der Kryptowährung erfolgt in diesem Fall von anderen Nutzern gegen sogenanntes Fiat-Geld. Binance fungiert bei dieser Variante des Kaufs als Treuhänder.

Ihr kennt euch mit Kryptowährungen noch nicht gut genug aus? Dann schaut in die Bilderstrecke:

Wie funktioniert die Registrierung auf Binance?

Die Registrierung auf Binance ist einfach und in wenigen Schritten erledigt:



Kontoeröffnung: Für die Kontoeröffnung wird eine gültige E-Mail-Adresse sowie ein Passwort verlangt. Im Anschluss erfolgt eine Verifizierung mit einem Lichtbildausweis über eine Webcam.

Initiale Einzahlung: Nach der erfolgreichen Registrierung kann unter dem Menüpunkt „Bankeinzahlung“ die erste Einzahlung zum Erwerb von Coins getätigt werden.

Handeln: Nun ist das Handeln auf der Binance-Plattform möglich.

Wie gut kennt ihr euch mit Kryptowährungen aus? Testet euer Wissen im nachfolgenden Quiz.



Das Krypto-Quiz: Wie gut kennst du dich mit Bitcoin und Co. aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.