Trading mit Binance: Geld auszahlen lassen

Euch interessieren Kryptowährungen? Wir verraten euch, worauf Ihr achten müsst, wenn ihr über Binance Geld auszahlen wollt.

Binance ist 2017 als Handelsplatz für Kryptowährungen an den Start gegangen. Ursprünglich in China zu Hause, hat die Kryptobörse nach einer Verschärfung der Regulierung seinen Sitz nach Malta verlegt. Auf den ersten Blick für Anleger aus Europa ein echter Vorteil, liegt Malta doch nicht nur in Europa, sondern ist auch noch Teil der EU. Als Trader wollt ihr sicherlich nicht nur Kryptowährungen kaufen, sondern euch auch Gewinne in Euro auszahlen lassen. Wie kann man über Binance Geld auszahlen? Und funktioniert eine Auszahlung in Fiat-Währungen überhaupt?

So zahlt Ihr bei Binance Geld aus

Bevor Anleger bei Binance mit Kryptowährungen handeln können und Geld einzahlen, wird natürlich das Handelskonto eingerichtet. Dieser Schritt ist lässt sich auf zwei Wegen erledigen – der Anmeldung über die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und den Google- bzw. Apple-Account. Wer besonders schnell sein will, nutzt die zuletzt beschriebene Möglichkeit. Anschließend könnt ihr Guthaben aufladen und mit Kryptowährungen handeln. Für die Auszahlung geht ihr bei Binance einfach in den Kassenbereich (Wallet) zurück. Hier gibt es einen Bereich für die Auszahlung. Diesen klickt ihr an und könnt euch zwischen Kryptowährungen und Fiatgeld entscheiden. Damit Gewinne aus dem Kryptohandel auf dem Bankkonto landen, müsst ihr Euch für Fiatgeld entscheiden. Anschließend die Zielwährung und den Betrag auswählen – sowie die Auszahlungsmethode. Binance unterstützt Auszahlungen nur über SEPA bzw. SEPA Instant.

Gebühren und ID-Check

Die Auszahlungen brauchen bis zur Gutschrift auf dem Bankkonto zwei bis drei Werktage. Einige Punkte solltet ihr vor der Auszahlung noch berücksichtigen. Grundsätzlich führt Binance Auszahlungen von Guthaben nur aus, wenn das Bankkonto bereits für Einzahlungen verwendet wurde. Dahinter stehen Anti-Geldwäsche-Regelungen. Zusätzlich müsst ihr den ID-Check von Binance durchlaufen haben. Unter anderem gehört eine Source of Fund Declaration zur Verifikation. Und für die Abhebung fallen Gebühren zwischen 30 Cent bis 1 Euro an.

