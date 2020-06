Die Auswahl bei kabellosen Kopfhörer ist riesig: Over-Ear, In-Ear, für Sport, mit aktivem Noise-Cancelling oder ohne – GIGA-Audioexperte Stefan stellt seine Auswahl der besten Kopfhörer-Modelle mit kabelloser Verbindung per Bluetooth vor.

Bluetooth-Kopfhörer 2020: Alle Testsieger und Bestseller im Überblick

Der beste Bluetooth-Kopfhörer: So haben wir getestet und ausgewählt

Fast alle hier besprochenen Bluetooth-Kopfhörer hat GIGA-Audioexperte Stefan selbst ausprobiert. Zu einigen der Produkte findet ihr auf GIGA auch ausführliche Testberichte, die beim jeweiligen Modell verlinkt sind. Die Testmuster wurden uns dabei von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Vorgestellt werden hier zudem aktuelle und beliebte Kopfhörer-Modelle, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen.

Die besten Bluetooth-Kopfhörer im Detail

Stiftung-Warentest-Sieger (In-Ear): JBL Reflect Flow

JBL Reflect Flow bei Amazon

In der Liste der besten In-Ear-Kopfhörer der Stiftung Warentest ist derzeit das True-Wireless-Modell JBL Reflect Flow für 149 Euro (UVP) an der Spitze zu finden. Die Testnote lautet 1,7 („gut“), somit kann sich der JBL Reflect Flow sogar gegen deutlich teurere Mitbewerber von Apple, Beats und Sony durchsetzen.

Der JBL Reflect Flow wird auch vom britischen Magazin Whathifi gelobt (Bewertung: 5 Sterne), hervorgehoben werden der gute Klang mit dem kräftigen Bass und der hohe Tragekomfort. Das Magazin Computerbild (Ausgabe 02/2020, auch bei Readly erhältlich*) hat eine Laufzeit von etwas mehr als 7 Stunden mit einer Ladung ermittelt. Bei Amazon beschweren sich allerdings vereinzelt Kunden über eine nicht überzeugende Verarbeitungsqualität, die manchmal einen Umtausch notwendig macht.

JBL Reflect Flow In-Ear

Vorteile:

Guter Sound mit kräftigem Bass

Hoher Tragekomfort, auch für Sportler geeignet (wasserdicht)

Nachteile:

Klobiges Transportcase

Bedienung nicht optimal: Betätigen der Buttons kann die Gehäuse unangenehm in den Ohrkanal schieben

Stiftung-Warentest-Sieger (Over-Ear): Sennheiser Momentum 3 Wireless

Sennheiser Momentum 3 Wireless bei Amazon

Unter den drahtlosen Over-Ear-Kopfhörern ist laut Stiftung Warentest der Sennheiser Momentum Wireless das beste Modell (Ausgabe 04/2020). Wichtig beim Kauf: Es existieren mehrere Generationen des immer weiter verbesserten Kopfhörers, man sollte darauf achten, sich die dritte Generation („M3“, „Sennheiser New Momentum Wireless“) zu holen. Die Gesamtnote bei Stiftung Warentest lautet „gut“ (1,7). Herausragend bewertet wurde der Klang (Teilnote 1,4). Für den Punkt „Stör­ein­flüsse“ (z. B. Geräusche bei Bewegung) vergaben die Tester aber nur ein „befriedigend“ (2,7).

GIGA-Einschätzung: Ein verdienter Testsieg für Sennheiser – man sollte aber auch die sehr guten Alternativen Sony WH-1000XM3, Bose Headphones 700 und Bang & Olufsen BeoPlay H9 (3. Gen.) nicht verachten. In der Oberklasse der Over-Ear-Kopfhörer ist die Spitze nunmal dicht besetzt.

Sennheiser Momentum Wireless (3. Generation), Over-Ear-Kopfhörer mit ANC

Vorteile:

Sehr gute Klangqualität („warme“ Abstimmung)

Top-Verarbeitungsqualität: Bügel aus mattem Stahl, Polster aus echtem Leder

Merkt sich bis zu 8 verbundene Geräte (Handy, Laptop etc.) und kann mit den zwei letzten gleichzeitig verbunden bleiben (Multipoint-Bluetooth)

Nachteile:

Noise Cancelling nicht so gut wie bei den Spitzenmodellen von Bose und Sony

Bedienung der Handy-App ist etwas gewöhnungsbedürftig

Der beste Bluetooth-Kopfhörer für wenig Geld: Anker Soundbuds Flow

Preiswerte Bluetooth-Kopfhörer gibt's in unüberschaubarer Zahl. Die Hersteller sind meist chinesische Marken wie TaoTronics, Mpow oder eben Anker (manchmal auch als „Anker Soundcore“ gekennzeichnet). Das Modell Anker Soundbuds Flow ist ein Paradebeispiel dafür, was man heutzutage für rund 20 Euro an brauchbarer Leistung bekommt. Dieser Kopfhörer funktioniert wunderbar mit jedem Smartphone, bietet einen durchschnittlichen Klang und bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit. Natürlich merkt man die Sparmaßnahmen: Die Verarbeitungs- und Materialqualität ist kaum auf langjährige Nutzung ausgelegt und der Sound entspricht nicht gerade audiophilen Ansprüchen. Aber dafür spart man sich im Vergleich zu so manchem Premiumprodukt schnell eine dreistellige Summe, das ist ein gewichtiges Argument.

Anker SoundBuds Flow Bluetooth Kopfhörer

Vorteile:

Spielt zuverlässig Musik mit ordentlichem Klang ab

Nachteile:

Kein Produkt für die Ewigkeit (kann bei umsichtiger Nutzung aber trotzdem lange halten)

Der Bluetooth-Kopfhörer mit dem besten Klang: Beyerdynamic Amiron Wireless

Beyerdynamic Amiron Wireless bei Amazon

Profimusiker vertrauen seit Jahrzehnten auf ein kleines Unternehmen aus Heilbronn namens Beyerdynamic. Das drahtlose Spitzenmodell Amiron Wireless steht Studio-Kopfhörern in Sachen Klangqualität und Tragekomfort in nichts nach. Eine Besonderheit ist die Klang-Personalisierung, bei der sich der Kopfhörer an das Hörvermögen des Trägers anpasst. Gesteuert wird der Amiron Wireless über ein Touch-Feld auf der rechten Ohrmuschel – das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Alles in allem einer der teuersten Bluetooth-Kopfhörer auf dem Markt, der sich aber vor allem beim genußvollen Hören zuhause voll bezahlt macht.

Beyerdynamic Amiron Wireless Over-Ear-Kopfhörer

Vorteile:

Überragende Klangeigenschaften, zeigt alle Details von Aufnahmen. Unterstützt aptX, aptX HD, aptX LL und AAC

Gute Verarbeitung

exzellenter Tragekomfort

Nachteile

Ein wenig zu schwer geraten (400 g).

Hoher Preis, besonders die technisch identische „Copper“-Version lässt den Geldbeutel weinen

Bester On-Ear-Kopfhörer: Bowers & Wilkins PX5

Bowers & Wilkins PX5 bei Amazon

On-Ear-Kopfhörer bezeichnet man auch als „ohraufliegend“: Die Gehäuse umschließen nicht wie bei einem Over-Ear, sondern liegen auf dem Ohr auf. Manche empfinden das als unangenehm, andere schätzen das dadurch etwas kompaktere Design. Der edle Bowers & Wilkins PX5 wurde von britischen Ingenieuren entwickelt und konnte im GIGA-Test begeistern (Wertung: 84 Prozent). Der warm abgestimmte Klang ist wunderbar natürlich und zeigt seine Stärken vor allem bei Klassik und Jazz. Gelungen sind auch die Hardware-Buttons zur Bedienung – logisch angebracht und schnell erlernbar. Da er etwas stramm sitzt, ist der PX5 allerdings eher für kleine Köpfe zu empfehlen. Alle anderen sollten im Ladengeschäft einige Minuten probetragen.

Bowers & Wilkins PX5 On-Ear Kopfhörer mit Noise Cancelling

Vorteile:

Wunderbare Klangqualität, besonders bei Streichern und Gesangsstimmen

Nachteile

Zu eng gebaut für große Köpfe

Hoher Preis

Der beste Bluetooth-Kopfhörer für Sport: Beats Powerbeats Pro

Beats Powerbeats Pro bei MediaMarkt

Die Beats Powerbeats Pro für 249 Euro (UVP) sind das, was sich sportliche Apple-Fans von den originalen AirPods immer gewünscht haben: Ein absolut kabelloser Kopfhörer („True Wireless Earbuds“), der aber schweiß- und wasserbeständig ist und dank flexibler Ohrbügel sicher sitzt – egal was man damit macht. Die Akkulaufzeit ist dank des effizienten H1-Chips mit bis zu 9 Stunden pro Ladung ausgesprochen gut. Wichtiges Detail für alle, die Touch-Bedienung bei Kopfhörern kritisch gegenüberstehen: Die Lautstärke kann mit Hardware-Buttons am Gehäuse eingestellt werden. Das Case ist ziemlich groß und übrigens nicht wassergeschützt. Die Beats Powerbeats Pro sind in erster Linie für iPhone-Nutzer gedacht, denn sie verfügen über die Funktion „Hey Siri“ – die digitale Assistentin lässt sich einfach per Zuruf während des Workouts starten, ein Knopfdruck ist nicht notwendig. Ähnliches werden wir in naher Zukunft auch von anderen Herstellern sehen. Abgesehen davon ist das Modell auch für Android-Nutzer eine interessante Wahl, aber dann nur mit den wichtigen Grundfunktionen. Am Klang scheiden sich die Geister: Manche lieben die temperamentvolle Abstimmung, manchen ist der Sound auf Dauer zu anstrengend. Weitere Infos auch in unserem ausführlichen Testbericht (Wertung: 86 Prozent).

Beats Powerbeats Pro

Vorteile:

Konsequent für Sport konzipiert mit sicherem Sitz

Hervorragende Akkulaufzeit

Nachteile:

Ohrbügel sorgen für Sicherheit bei Bewegungen, könnten aber Brillenträger stören

Relativ großes Transport-Case

GIGA-Tipp In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling: Sennheiser Momentum True Wireless 2

Senneheiser Momentum True Wireless 2 bei MediaMarkt

Ein in Deutschland entwickeltes Klangwunder: Die Sennheiser Momentum True Wireless 2 haben sich in unserem ausführlichen GIGA-Test eine Wertung von 80 Prozent verdient. Das liegt vor allem an der sehr guten Wiederqualität, die fast jeden Konkurrenten aus der Liga der True-Wireless-Kopfhörer übertrifft. Die Sennheiser eignen sich für jedes Genre und stellen auch audiophile Musikliebhaber zufrieden, die auf jedes Detail eines Songs achten.

Vor dem Kauf muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Noise Cancelling zwar effektiv, aber letzten Endes nur durchschnittlich ist. Zumindest tiefe Frequenzen werden gut heraus gefiltert. Die Bauweise ist etwas klobig geraten, die umfangreichen Bedienungsmöglichkeiten können anfangs überfordern. Das ist kein Lifestyle-Produkt, sondern ein hochwertiges Audio-Gadget – der Kauf will vorher wohl überlegt sein. Je höher die Ansprüche des Nutzers sind, desto eher ist der Momentum True Wireless 2 die beste Wahl.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Vorteile:

Überragende Klangeigenschaften

Effektives Noise Cancelling

Hohe Verarbeitungsqualität

Nachteile:

Klobiges Design schränkt den Tragekomfort etwas ein

Der beste Bluetooth-Kopfhörer für basslastige Musik: Nura Nuraphone

Etwas schwer, etwas unbequem, nicht platzsparend zusammenklappbar und dann auch noch Gummiteile im Inneren, die in den Gehörgang eindringen: Der Nuraphone ist ein etwas seltsamer Kandidat, der einige Zugeständnisse beim Nutzer einfordert. Aber: Dieses High-Tech-Gerät ermittelt automatisch die individuellen Hörfähigkeiten des Trägers und passt den Sound entsprechend an. Per Schieberegler in der dazugehörigen Smartphone-App lässt sich zudem die „Immersion“ einstellen – gemeint ist im Wesentlichen ein geradezu körperlich spürbarer Bass. Wer den Nuraphone (UVP 399 Euro) besitzt und Techno bei angemessenem Pegel (=sehr laut) hört, wird direkt in den Club gebeamt. Ein phänomenales Gänsehaut-Erlebnis, das man bei den meisten anderen Kopfhörern so nicht geliefert bekommt.

Nuraphone

Vorteile:

Persönlich angepasster, präziser Sound mit unfassbarem Druck – ideal für alle Musikrichtungen mit einer Kickdrum. Nutzer spart das Geld für Eintritte in Technoclubs

Nachteile:

Ungefähr so bequem wie ein zu enger Helm, aber aus Gummi

Nuraphone bei Thomann

Der beste Bluetooth-Kopfhörer für iPhones und iPads: Apple AirPods Pro

Trotz der großen Auswahl an In-Ear-Kopfhörern ganz ohne Kabel (True Wireless) hat es Apple mit den AirPods Pro geschafft, ein überragendes Paket zu schnüren, das die Konkurrenz so nicht zu bieten hat. Die Kombination aus Leichtigkeit, Tragekomfort, Klangqualität und wirkungsvollem Noise Cancelling ist vorbildlich – an den weißen Ohrsteckern gibt's fast nichts zu bemängeln. Mehr dazu in unserem ausführlichen Testbericht auf GIGA (Wertung: 90 Prozent). Die Stiftung Warentest hat die Apple AirPods Pro Ende März 2020 mit der Note 2,0 („gut“) eingeordnet, womit sie dort deutlich vor den Huawei FreeBuds 3 (3,0), aber knapp hinter den Sony WF-1000XM3 (1,8) landen.

Der Preis ist wie gewohnt von Apple etwas hoch angesetzt, dafür ist die Integration in iOS mit der einfachen Kopplung und dem schnellen Wechsel der Quelle nirgendwo sonst so toll gelöst. Ein Pflichtkauf für iPhone-Nutzer.

Apple AirPods Pro

Vorteile:

Sie sind magisch. Perfekt für iOS und macOS, dank spielend leichtem Pairing

Perfekt für iOS und macOS, dank spielend leichtem Pairing Sehr hoher Tragekomfort

Gute Abschirmung von Umgebungslärm per ANC

Nachteile:

Der Klang ist gut, aber nicht spitzenmäßig. Audiophile vermissen ein Schippe mehr Druck und Klarheit

AirPods Pro bei Amazon

Bluetooth-Kopfhörer kaufen: Was man wissen muss

Warum der Sitz so wichtig ist

Kopfhörer sind etwas, das man direkt am Körper trägt („Wearable“). Das bedeutet, dass ein guter Sitz entscheidend ist. Um teure Fehlkäufe und nervige Retouren zu vermeiden, sollte man das gewünschte Modell vorher selbst ausprobieren – sei es ausgeliehen von einem Freund oder in einem Ladengeschäft (wo man den passenden Artikel fairerweise auch gleich erwirbt).

Bei In-Ear-Modellen kommt es auf die Silikon-Passstücke an, ob der Sitz im Gehörgang richtig ist. Nur eine gute Isolation sorgt für satten Sound: Sitzen die Gehäuse zu locker in den Ohren, geht der Bass verloren. Sitzen sie zu fest, führt das innerhalb von Minuten zu einem unangenehmen Druckgefühl und sogar zu Schmerzen. Empfehlenswert sind Passstücke aus flexiblem Memory-Schaum. Beim Hantieren mit In-Ears sollte man übrigens auch auf die Hygiene achten (saubere Hände) – immerhin steckt man sich einen Gegenstand in die Nähe des Trommelfells.

Sind Bluetooth-Kopfhörer gesundheitsschädlich?

Zum Thema Gesundheit gibt es auch vereinzelt Bedenken wegen der Strahlenbelastung, die durch Bluetooth-Geräte ausgeht. Die elektromagnetischen Felder sind zwar klar messbar, aber selbst für Wissenschaftler nicht so leicht zu interpretieren. „Gemäß heutigem Kenntnisstand (...) ist die durch Bluetooth-Netzwerke erzeugte hochfrequente Strahlung zu schwach, um (...) akute gesundheitliche Wirkungen auslösen zu können,“ so das Faktenblatt des schweizerischen Bundesamts für Gesundheit (PDF). Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt generell, die Strahlenbelastung zu minimieren, um mögliche, aber „bisher nicht erkannte gesundheitliche Risiken“ gering zu halten (Infoblatt als PDF). Weiterführende Informationen findet ihr im GIGA-Artikel: „Ist Bluetooth schädlich oder ungefährlich? Einfach erklärt.“

Klangqualität von Kopfhörern

Über Klang wird viel geschrieben und diskutiert, auch hier bei GIGA. Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass es sich um eine individuelle Sinneswahrnehmung handelt. Dem einen Hörer gefällt ein neutraler Sound (geradliniger Frequenzgang), ein anderer empfindet das als steril und langweilig. Ein Klassik-Fan hat andere Anforderungen an einen Kopfhörer als jemand, der Tech-House mag. Tendenziell gilt: Ein hochwertiger Kopfhörer schafft es besonders gut, all die verschiedenen Herausforderungen zu meistern und eine Art Allround-Werkzeug zu sein. Ein schlecht klingender Kopfhörer lässt sich hingegen selbst mit Software-Equalizern per App kaum noch retten.

Bluetooth Multipoint: Wichtig, wenn man mehrere Abspieler nutzt

Drahtlose Kopfhörer mit Multipoint-Unterstützung bleiben mit mehreren gekoppelten Geräten gleichzeitig verbunden. So kann man bei der Musikwiedergabe bequem zwischen unterschiedlichen Abspielern (z. B. Smartphone, Tablet) wechseln, ohne jedesmal erneut koppeln zu müssen.

Kopfhörer: Apps und Datenschutz

Wer einen modernen Bluetooth-Kopfhörer kauft, bezahlt im Prinzip nicht nur für den Kopfhörer selbst (Hardware), sondern auch für Firmware und App, die zum Betrieb dazu gehört (Software). Manche Kopfhörer lassen sich ohne Smartphone-App nicht in vollem Umfang nutzen – das rückt dann in den Fokus, wenn man zur App-Nutzung einen Login anlegen muss, über den wiederum Daten gesammelt und an den Hersteller übertragen werden. Wer großen Wert auf Datenschutz legt, sollte diesen Aspekt berücksichtigen und sich vorher informieren, wie sich der Hersteller die Nutzung vorgestellt hat.

Noise Cancelling (ANC) bei Kopfhörern: Was leistet die Technologie?

Das Thema Noise Cancelling drängt seit einigen Jahren immer stärker zu den Konsumenten durch. Die aktive Absenkung von Außengeräuschen durch Gegenschall kann tatsächlich für wohltuende Ruhe sorgen, indem vor allem tieffrequente und monotone Störquellen (Motorbrummen, Klimaanlagenrauschen) ausgeblendet werden. Man sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass so manches Werbeversprechen der Hersteller übertrieben ist. Absolute Stille wie in einem schalltoten Raum bekommt auch der beste ANC-Kopfhörer nicht hin, das ist technisch (noch) nicht machbar. Es wird aber hörbar angenehmer, auf Flug- oder Bahnreisen Musik zu genießen. Vereinzelt stellen sich Nutzer auch die Frage, ob Noise Cancelling gesundheitsschädlich ist: Die Antwort darauf lautet nein, wie uns ein HNO-Experte der Uni Dresden auf Anfrage bestätigt hat.