Brettspiel mit 4,7 Sternen auf Amazon: „Jeder, dem wir es gezeigt haben, hat es sich angeschafft“

Vor allem bunte Würfel schaut ihr euch beim Spielen gerne an? Dann gibt es das perfekte Brettspiel für euch, bei dem ihr bunte Kirchenfenster erschafft.

Das Brettspiel Sagrada: Ein Traum für alle Würfel-Fans

Der erste Eindruck beim Kontakt mit einem neuen Brettspiel entsteht beim Blick auf die Verpackung oder das Spielfeld an sich. Vor allem Sagrada springt da ins Auge, denn die bunten Farben der Verpackung sowie der halbtransparenten Würfel wirken beinahe magnetisierend auf die Augen. Umso besser, dass es im Spiel ebenso bunt zugeht.

Sagrada | Pegasus Spiele

Und dieser erste Eindruck scheint nicht zu trügen, denn viele Spielerinnen und Spieler zeigen sich sehr beeindruckt vom Spiel, neben der tollen Optik wohlgemerkt. Ein Kommentar bei Amazon berichtet sogar, dass Sagrada nach dem Spielen im Freundes- oder Familienkreis dort ebenfalls Einzug hielt. Zusätzlich sei allen Würfel-Fans unter euch dieser Würfel-Adventskalender ans Herz gelegt.

Wieso gibt es bei Sagrada so viele bunte Würfel?

Ein kurzer Blick auf den Verpackungsinhalt von Sagrada verrät euch, dass das Spiel satte 90 Würfel mit sich bringt. Eine stolze Zahl, mit der ihr aber natürlich auch etwas anfangt. Allerdings nutzt ihr diese nicht zum Würfeln, sondern um eure Spieltafeln damit zu befüllen. Eure Aufgabe ist es nämlich, ein neues Kirchenfenster zu kreieren.

So gibt es fünf unterschiedliche Farben an Würfeln und davon jeweils 18 Stück. Eure Spieltafel ist wie ein Kirchenfenster der berühmten Sagrada Família gestaltet. Ein Raster von 4 x 5 Würfeln befindet sich darauf. In euren Zügen erhaltet ihr zwei Würfel, die ihr auf eurem Tableau platziert.

Allerdings ist jedes Tableau anders gestaltet und teilweise gibt es Vorgaben, wie ihr eure Würfel mit welcher Augenzahl zu legen habt. Mit der Zeit ist es immer schwieriger, die Legekriterien zu erfüllen, doch dank spezieller Werkzeuge lassen sich gewissen Regeln „umgehen“, wodurch ihr euch einen Vorteil erspielt und am Ende hoffentlich siegt.

Lust auf noch mehr Spielspaß? Auch bei Qwixx spielen Würfel eine essenzielle Rolle.

